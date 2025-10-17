MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 17.10.2025

Όλοι μιλούν για αυτές: Οι snakeskin τσάντες είναι το αξεσουάρ που πρέπει να έχεις στη ντουλάπα σου

Οι τσάντες με snakeskin print είναι το απόλυτο trend για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-2026, προσθέτοντας ένα statement twist σε κάθε look
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από συναρπαστικές τάσεις στις τσάντες, γεμάτες με νοσταλγία. Από το revival της Y2K αισθητικής μέχρι το statement snakeskin print, οι επιλογές είναι αμέτρητες για κάθε γούστο και budget. Τα σχέδια αυτή τη σεζόν δεν περιορίζονται στην εμφάνιση, αλλά προσφέρουν και λειτουργικότητα, με τα υλικά και τις φόρμες να εξυπηρετούν τόσο την καθημερινότητα όσο και τις πιο επίσημες εμφανίσεις.

Τα 00’s επιστρέφουν δυναμικά, με pouches, μικρές τσάντες και έντονα χρώματα που αναβιώνουν τον boho και playful  χαρακτήρα της εποχής. Τσάντες όπως η Paddington της Chloé, με το χαρακτηριστικό λουκέτο και τις μαλακές φόρμες, αποτελούν σημεία αναφοράς, ενώ οι designers προσθέτουν διακοσμητικά στοιχεία και έντονα χρώματα για να δώσουν νέα ζωή σε κλασικά σχήματα. Δεν είναι μόνο statement pieces, αλλά και πρακτικά αξεσουάρ που ολοκληρώνουν κάθε εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Μονοχρωμία παντού: Πώς θα τη φορέσεις χωρίς να γίνεται βαρετή

Πολύ δημοφιλή είναι τα prints που εμπνέονται από τη φύση, με έμφαση στα reptilian patterns. Το python κυριαρχεί στις πασαρέλες, με οίκους όπως η Valentino Garavani και η Zadig & Voltaire να ενσωματώνουν τα φίνα δερμάτινα σχέδια σε τσάντες και συνοδευτικά αξεσουάρ. Οι τσάντες αυτές συνδυάζονται συχνά με αντίστοιχα πανωφόρια, δημιουργώντας κομψά σύνολα που ενισχύουν τη συνολική εμφάνιση και δίνουν μια δόση πολυτέλειας ακόμα και στις πιο casual εμφανίσεις.

Επιπλέον, η τσάντα τύπου bucket επανέρχεται δυναμικά, συνδυάζοντας άνεση και στιλ. Σχεδιαστές όπως Loewe, Polène και Demellier προτείνουν oversized ή compact εκδοχές, ιδανικές για καθημερινή χρήση, ενώ οι διασημότητες έχουν ήδη αναδείξει το μοντέλο ως απαραίτητο στοιχείο των street style εμφανίσεων τους. Από τις εκκεντρικές Y2K επιλογές μέχρι τις φίνες reptilian υφές και τις πρακτικές bucket bags, η νέα σεζόν προσφέρει αμέτρητες επιλογές για να ανανεώσεις τη συλλογή σου και να ακολουθήσεις τις πιο hot τάσεις στις τσάντες.

Guess

guess_tsanta

Doca

doca_tsanta

H&M

hm_tsanta

Pierre Cardin

tsanta_cardin

Axel accessories

tsantes_axel

Διάβασε επίσης: Η πιο hot τάση στις τσάντες; Να τις κρατάμε ανοιχτές

