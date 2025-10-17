Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη

MadWalk 2025 by Τhree Cents
Το Netflix επενδύει σε νέο περιεχόμενο, το Spotify αποκτά περισσότερη εικόνα και το κοινό περισσότερες επιλογές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix και το Spotify ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από μια νέα στρατηγική συνεργασία, που φέρνει το Netflix δυναμικά στον χώρο των video podcasts, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει σημαντικά το περιεχόμενο της πλατφόρμας του Spotify.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, αγαπημένες σειρές από το δίκτυο The Ringer, όπως το The Bill Simmons Podcast (σε video format), αλλά και οι εκπομπές The Rewatchables και Dissect, θα είναι διαθέσιμες και στις δύο πλατφόρμες.

Η συμφωνία περιλαμβάνει podcasts με θεματολογία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: από αθλητικά (NFL, NBA, Formula 1), μέχρι lifestyle, ποπ κουλτούρα και εκπομπές αληθινού εγκλήματος, όπως τα Conspiracy Theories και Serial Killers.

Τα νέα video podcasts αναμένεται να ξεκινήσουν στις ΗΠΑ στις αρχές του 2026, με στόχο σταδιακή επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Spotify

Η Lauren Smith, αντιπρόεδρος του Netflix, τόνισε πως η συνεργασία αυτή δίνει την ευκαιρία στην πλατφόρμα να προσφέρει «νέες φωνές και διαφορετικές οπτικές», τη στιγμή που το κοινό δείχνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα podcasts με εικόνα.

Από την πλευρά του Spotify, ο Roman Wasenmüller, επικεφαλής του τομέα των podcasts, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «ένα νέο κεφάλαιο για το podcasting». Όπως δήλωσε, στόχος είναι οι δημιουργοί να φτάνουν σε ακόμα περισσότερους ακροατές, προσφέροντας ταυτόχρονα στο κοινό περισσότερες επιλογές στην κατανάλωση του περιεχομένου που αγαπούν.

Η πλήρης λίστα των σειρών περιλαμβάνει δημοφιλή podcasts όπως:

  • The Zach Lowe Show,
  • The Ringer NFL Show,
  • The Dave Chang Show,
  • Recipe Club,
  • καθώς και εκπομπές με θεματολογία γύρω από αληθινά εγκλήματα.

