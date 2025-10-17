MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 17.10.2025

Αυτά είναι τα αρώματα που οι beauty lovers δεν μπορούν να σταματήσουν να φορούν

Τα αρώματα του 2025 φρεσκάρουν τις αισθήσεις με παιχνιδιάρικη πολυπλοκότητα και μοναδικές μυρωδιές για κάθε στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αρωματοποιία εξελίσσεται διαρκώς και το 2025 δεν θα αποτελεί εξαίρεση. Οι νέες τάσεις συνδυάζουν κλασικά στοιχεία με μοντέρνες υφές και προσεγγίσεις, δημιουργώντας αρώματα που μπορούν να εκφράσουν την προσωπικότητα χωρίς να δεσμεύονται από παραδοσιακά στερεότυπα.

Από τις διαχρονικές νότες musk και oud μέχρι τις παιχνιδιάρικες και γλυκές νότες gourmand, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Παράλληλα, τα unisex αρώματα και οι νότες yuzu προσφέρουν μια φρέσκια, νεανική και μοντέρνα διάσταση στον κόσμο των αρωμάτων, κάνοντας τη διαδικασία επιλογής πιο δημιουργική και πειραματική.

Musk και Oud

Τα αρώματα με νότες musk και oud παραμένουν δημοφιλή το 2025. Οι σύγχρονες εκδοχές τους είναι πιο ελαφριές και φυσικές, προσφέροντας έναν καθαρό, σχεδόν leather χαρακτήρα. Το musk, συχνά αναφερόμενο ως «άρωμα της επιδερμίδας», προσφέρει μια διακριτική και γοητευτική αίσθηση, ενώ το oud προσθέτει βάθος και πολυτέλεια. Αυτά τα αρώματα είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση, προσφέροντας μια αίσθηση οικειότητας και κομψότητας.

Jo Malone London Oud & Bergamot Cologne Intense

Unisex αρώματα

Η τάση των unisex αρωμάτων συνεχίζει να κερδίζει έδαφος το 2025. Αυτά τα αρώματα συνδυάζουν νότες παραδοσιακά ανδρικές και γυναικείες, δημιουργώντας ισχυρές και πολυδιάστατες συνθέσεις που απευθύνονται σε όλους. Αυτή η τάση αντανακλά την επιθυμία για συμπερίληψη και την απόρριψη των παραδοσιακών φύλων στον κόσμο της αρωματοποιίας, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα να πειραματιστεί κανείς με τη μυρωδιά που ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητά του.

Maison Margiela REPLICA By the Fireplace

Άρωμα νοσταλγίας

Τα γκουρμέ αρώματα, με νότες όπως βανίλια, καραμέλα και σοκολάτα, συνεχίζουν να είναι δημοφιλή το 2025. Αυτά τα αρώματα προσφέρουν μια αίσθηση άνεσης και νοσταλγίας, ιδανικά για τις ψυχρότερες ημέρες. Η τάση αυτή αντανακλά την επιθυμία για γλυκές και άνετες εμπειρίες μέσω των αρωμάτων, δημιουργώντας μικρές απολαυστικές στιγμές που ξυπνούν αναμνήσεις και συναισθήματα.

Kayali Vanilla Candy Rock Sugar

Η yuzu, ένα μικρό κίτρινο εσπεριδοειδές από την Ανατολική Ασία, κερδίζει έδαφος το 2025. Οι νότες yuzu προσφέρουν μια φρέσκια και ζωηρή αίσθηση, συνδυάζοντας την οξύτητα του λεμονιού με τη γλυκύτητα του μανταρινιού. Αυτά τα αρώματα είναι ιδανικά για την άνοιξη και το καλοκαίρι, προσφέροντας μια αίσθηση ανανέωσης και ζωντάνιας, ενώ ενθαρρύνουν τη νεανική και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Versace Bright Crystal

