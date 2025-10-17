MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 17.10.2025

Το outfit της Νικολέττας Ράλλη αποδεικνύει ότι το tomato red είναι must-have

nikoletta_ralli
Η Νικολέττα Ράλλη ενσωματώνει το tomato red στο φθινοπωρινό της look, αποδεικνύοντας πώς το έντονο χρώμα μπορεί να είναι κομψό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Νικολέττα Ράλλη απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το φθινοπωρινό στιλ μπορεί να είναι παιχνιδιάρικο, κομψό και γεμάτο ένταση, επιλέγοντας να ενσωματώσει το tomato red σε ένα άκρως διαχρονικό σύνολο. Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα μαύρο, πλεκτό μαριμάνικο φόρεμα με κάθετες λευκές ρίγες, το οποίο τόνιζε τη σιλουέτα της και προσέφερε μια διακριτική κίνηση στο βάδισμά της.

Ολοκλήρωσε το outfit με μια κόκκινη λουστρίνι τσάντα ώμου με χρυσές λεπτομέρειες και αντίστοιχες κόκκινες μπαλαρίνες, προσδίδοντας μια παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα elegant νότα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια γαλλική κοτσίδα, αφήνοντας λίγες χαλαρές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της, ενώ ένα διακριτικό μακιγιάζ σε nude τόνους και ένα lip gloss ολοκλήρωσαν το look με φινέτσα.

nikoletta_ralli
https://www.instagram.com/nikolettaralli/

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

Η τάση του tomato red

Η τάση του tomato red κυριαρχεί φέτος στα φθινοπωρινά catwalks, με κορυφαίους οίκους όπως Chanel, Valentino, Prada και Fendi να προτείνουν έντονες, φωτεινές αποχρώσεις σε τσάντες, παπούτσια και μικρά αξεσουάρ που δίνουν ζωντάνια ακόμα και στα πιο ουδέτερα outfits. Η Νικολέττα Ράλλη φαίνεται να υιοθετεί αυτή την τάση με εκλεπτυσμένο τρόπο, συνδυάζοντας το έντονο κόκκινο με μαύρο και λευκό, δημιουργώντας ένα look που είναι ταυτόχρονα σύγχρονο και προσιτό για καθημερινές εμφανίσεις στην πόλη.

nikoletta_ralli
https://www.instagram.com/nikolettaralli/

Η εμφάνιση της αποτελεί παράδειγμα του πώς οι φωτεινές αποχρώσεις μπορούν να γίνουν βασικό στοιχείο ενός φθινοπωρινού ντυσίματος, δίνοντας έμφαση σε λεπτομέρειες και αξεσουάρ που κάνουν τη διαφορά. Οι fashionistas μπορούν να εμπνευστούν από το στιλ της, εντάσσοντας ένα bold color αξεσουάρ στο δικό τους outfit, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις με ουδέτερα χρώματα και κλασικές γραμμές.

Το tomato red συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά trends της σεζόν, και η Νικολέττα Ράλλη δείχνει πώς μπορεί να ενσωματωθεί με στιλ και προσωπικότητα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα απλό πλεκτό φόρεμα μπορεί να γίνει statement κομμάτι με τις σωστές πινελιές χρώματος, υφής και αξεσουάρ.

Διάβασε επίσης: Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα looks που δείχνουν γιατί η καμπαρτίνα είναι το απόλυτο φθινοπωρινό fashion staple

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion μόδα Νικολέττα Ράλλη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα αρώματα που οι beauty lovers δεν μπορούν να σταματήσουν να φορούν

Αυτά είναι τα αρώματα που οι beauty lovers δεν μπορούν να σταματήσουν να φορούν

17.10.2025
Επόμενο
Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

17.10.2025

Δες επίσης

Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι το snakeskin είναι το πιο hot print του φθινοπώρου
Fashion

Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι το snakeskin είναι το πιο hot print του φθινοπώρου

17.10.2025
Αυτά είναι τα αρώματα που οι beauty lovers δεν μπορούν να σταματήσουν να φορούν
Beauty

Αυτά είναι τα αρώματα που οι beauty lovers δεν μπορούν να σταματήσουν να φορούν

17.10.2025
Όλοι μιλούν για αυτές: Οι snakeskin τσάντες είναι το αξεσουάρ που πρέπει να έχεις στη ντουλάπα σου
Fashion

Όλοι μιλούν για αυτές: Οι snakeskin τσάντες είναι το αξεσουάρ που πρέπει να έχεις στη ντουλάπα σου

17.10.2025
Τέλος εποχής: H Véronique Nichanian αποχωρεί από τον οίκο Hermès μετά από 37 χρόνια
Fashion

Τέλος εποχής: H Véronique Nichanian αποχωρεί από τον οίκο Hermès μετά από 37 χρόνια

17.10.2025
MadWalk moments: Τα acts που επαναπροδιόρισαν το fashion performance στην Ελλάδα
Life

MadWalk moments: Τα acts που επαναπροδιόρισαν το fashion performance στην Ελλάδα

17.10.2025
Μπλε ή Μωβ σαμπουάν; Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά χωρίς κομμωτήριο
Fashion

Μπλε ή Μωβ σαμπουάν; Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά χωρίς κομμωτήριο

17.10.2025
Η πιο hot τάση στις τσάντες; Να τις κρατάμε ανοιχτές
Fashion

Η πιο hot τάση στις τσάντες; Να τις κρατάμε ανοιχτές

17.10.2025
Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία
Life

Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία

17.10.2025
Προσοχή! Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αν έχεις πυρετό
Life

Προσοχή! Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αν έχεις πυρετό

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;