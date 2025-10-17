MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 17.10.2025

Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

Η Posh Spice παραδέχεται ότι μια επανένωση είναι «δελεαστική», αλλά δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντέξει μια παγκόσμια περιοδεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Victoria Beckham μίλησε για πρώτη φορά με ειλικρίνεια για το ενδεχόμενο μίας μουσικής επιστροφής με τις Spice Girls, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας επανένωσης. Η πρώην τραγουδίστρια του πιο επιτυχημένου γυναικείου συγκροτήματος όλων των εποχών και πλέον καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας, παραχώρησε συνέντευξη στους Andy Cohen και John Hill στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος του SiriusXM.

Η Victoria Beckham, γνωστή στο παγκόσμιο κοινό ως Posh Spice, βρέθηκε στην εκπομπή προκειμένου να μιλήσει για τη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix, με τίτλο «Victoria Beckham». Ωστόσο η συζήτηση αναπόφευκτα οδηγήθηκε στη θρυλική εποχή των Spice Girls. Η ίδια παραδέχθηκε ότι οι Spice Girls αποτέλεσαν σημείο καμπής στη ζωή της, λέγοντας «Πριν μπω στις Spice Girls ήμουν εξαιρετικά ανασφαλής και εκείνες με έκαναν να νιώσω ότι ήμουν αρκετή. Όσο διασκεδαστικό κι αν ήταν να βρίσκομαι στη σκηνή, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν είναι τελικά αυτό που θέλω να κάνω για πάντα».

Διάβασε επίσης: Η Victoria Beckham έκανε πρεμιέρα και οι Spice Girls έδωσαν ρεσιτάλ κομψότητας

Ερωτηθείσα για το αν θα τη δελέαζε μια σειρά εμφανίσεων, όπως μια μόνιμη μουσική κατοικία στο Las Vegas, απάντησε ειλικρινά. «Είναι δελεαστικό. Θα ήταν δελεαστικό. Αλλά θα μπορούσα να αντέξω μια παγκόσμια περιοδεία; Δεν μπορώ. Έχω δουλειά» δήλωσε η Victoria Beckham, υπογραμμίζοντας ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στον χώρο της μόδας έχουν πλέον προτεραιότητα. Παρά τις επιφυλάξεις της ως προς το ενδεχόμενο περιοδείας, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την πιθανότητα να ανεβεί ξανά στη σκηνή με τις Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm και Geri Halliwell. «Λατρεύω την ιδέα μιας ακόμη σειράς εμφανίσεων των Spice Girls. Δεν ξέρω καν αν μπορώ ακόμη να τραγουδήσω. Δεν ήμουν ποτέ και καμία μεγάλη φωνάρα» είπε χαμογελώντας, δείχνοντας ότι διατηρεί την αυτοσαρκαστική της διάθεση.

Η Victoria Beckham αποκάλυψε επίσης ότι παρακολουθεί με θαυμασμό τα μουσικά reunions συγκροτημάτων από τη δεκαετία του 1990, κάνοντας αναφορά στην επανένωση των Oasis. Η επιτυχία της βρετανικής μπάντας στα στάδια της Αυστραλίας φαίνεται να λειτουργεί ως έμπνευση. «Λατρεύω την ιδέα. Το βλέπω και σκέφτομαι πως όλα είναι δυνατά» σημείωσε.

Η συνέντευξη της Victoria Beckham στον Andy Cohen θα προβληθεί στο SiriusXM την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φίλων των Spice Girls σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη συζήτηση για ενδεχόμενη επανένωση να φουντώνει, οι δηλώσεις της Posh Spice ίσως αποτελέσουν το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας εποχής για το θρυλικό συγκρότημα που καθόρισε τη pop κουλτούρα της δεκαετίας του 1990.

Διάβασε επίσης: H Victoria Beckham αποκαλύπτεται στο Netflix τον Οκτώβριο

spice girls Victoria Beckham
