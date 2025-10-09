Η Victoria Beckham έκανε πρεμιέρα και οι Spice Girls έδωσαν ρεσιτάλ κομψότητας

Η Geri Halliwell, η Emma Bunton και η Melanie Chisholm έδωσαν το πιο stylish «παρών» για τη φίλη και πρώην bandmate τους στη μεγάλη βραδιά της

Η Victoria Beckham είχε στο πλευρό της τρεις από τις πέντε Spice Girls στην πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ της στο Λονδίνο. Η Geri Halliwell, η Emma Bunton και η Melanie Chisholm βρέθηκαν στο Curzon Mayfair για να στηρίξουν τη φίλη και πρώην συνεργάτιδά τους. Απούσα από τη λαμπερή εκδήλωση ήταν η Melanie Brown.

Η Geri Halliwell, γνωστή ως Ginger Spice, έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα κομψό σύνολο σε κρεμ αποχρώσεις. Συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Christian Horner, και τη θετή της κόρη, Olivia Horner, 12 ετών. Η Emma Bunton, η Baby Spice της ομάδας, εμφανίστηκε με τον γιο της, Beau Bunton Jones. Η 49χρονη τραγουδίστρια επέλεξε ένα κυπαρισσί κοστούμι, το οποίο συνδύασε με μαύρο διαφανές τοπ και μαύρο σουτιέν, ενώ ο 18χρονος Beau εμφανίστηκε κομψός με ριγέ μπλε κοστούμι.

Η Melanie Chisholm, γνωστή ως Sporty Spice, περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον σύντροφό της, Chris Dingwall. Το ζευγάρι συντόνισε τα outfit του, επιλέγοντας και οι δύο μαύρα κοστούμια.

Η Victoria Beckham, ή αλλιώς Posh Spice, φόρεσε ένα κομψό και λιτό κρεμ σύνολο από τη δική της συλλογή. Φωτογραφήθηκε στο πλευρό του συζύγου της, David Beckham, και των παιδιών τους Romeo, 23 ετών, Cruz, 20 ετών, και Harper Beckham, 14 ετών.

Το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» του Netflix ακολουθεί τη σχεδιάστρια και πρώην pop star κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2024. Το project αποκαλύπτει τη διαδρομή της από τη μουσική ως τη μόδα, τις δυσκολίες, τις αποτυχίες, αλλά και τις νίκες που καθόρισαν την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

