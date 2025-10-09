Celeb News 09.10.2025

Η Klavdia μιλά πρώτη φορά στην κάμερα για τον χωρισμό της από τον OGE

Klavdia
Η Klavdia ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη σχέση της με τον γνωστό ράπερ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα μίλησε η Klavdia, κάνοντας τις πρώτες δηλώσεις της μετά την γνωστοποίηση του χωρισμού της από τον OGE.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2025 αποκάλυψε πρώτη φορά δημόσια τον χωρισμό της από τον Oge, την Τρίτη 7/10, λέγοντας χαρακτηριστικά στη διαδικτυακή εκπομπή ”Τσάι με Λεμόνι”: «Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Μια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Είναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικα η Klavdia στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι».

Klavdia Oge

Αυτή τη φορά λοιπόν η Klavdia είπε: «Είμαστε πολύ καλά. Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που χωρίζουμε. Να σου πω και την αλήθεια δεν θέλω να απασχολώ τον κόσμο με τα προσωπικά μου, αλλά με την μουσική.

Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, μας ξέρετε, αλλά τώρα θα μας ξέρετε αλλιώς. Αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε, όλα καλά. Θα ξανά συνεργαστούμε και θα ξανά δουλέψουμε. Δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα και να κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Ο κόσμος έχει σοβαρότερα προβλήματα από το τι κάνω εγώ με τον OGE. Η σχέση έρχεται και σε βρίσκει. Αυτό είχε τύχει. Γιατί να κλείσεις τα μάτια σου σε κάτι τόσο όμορφο;».


