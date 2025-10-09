City Guide 09.10.2025

“18 χρόνια ΑΝΑΣΑ” Ζάππειο Μέγαρο, 13 Οκτωβρίου 2025

Η ΑΝΑΣΑ είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα για την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.
Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) – Ψυχογενής Ανορεξία, Ψυχογενής Βουλιμία, Διαταραχή Επεισοδιακής Υπερφαγίας- είναι σύνθετες, ψυχογενείς ασθένειες, που αφορούν στον γενικό πληθυσμό, άνδρες και γυναίκες, αλλά ειδικότερα εφήβους, επιφέροντας σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχική τους υγεία, και κατ’ επέκταση τους γονείς/ οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.

Το Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ, το πρώτο στη χώρα μας για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης στους πάσχοντες και στις οικογένειές τους, μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, ειδικών παθολόγων και διατροφολόγων. Το Κέντρο Ημέρας χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

Συγχρόνως η ΑΝΑΣΑ και το Κέντρο Ημέρας, επιτελούν ρόλο στην ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση, με δράσεις σε σχολεία, Πανεπιστήμια, ιατρική κοινότητα και στο ευρύ κοινό.

Η ΑΝΑΣΑ αντίστοιχα έχει καταγράψει πολύ μεγάλη και πολυετή προσφορά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη στις ΔΠΤ και στήριξη της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Η ΑΝΑΣΑ συμπληρώνει φέτος τα 18 χρόνια συνεχούς προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία και θα πραγματοποιήσει τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση “18 χρόνια ΑΝΑΣΑ – Δίνω αξία στον Εαυτό μου” την Δευτέρα 13.10.2025 στο Ζάππειο Μέγαρο, με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της νεολαίας και του ευρύ κοινού, προβάλλοντας θετικά πρότυπα στήριξης της ψυχικής και σωματικής υγείας στη νέα γενιά.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ EVENT & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

εξωτερικός χώρος Ζαππείου Μεγάρου, 18.00 – 23.00

Ενημερωτικές Δράσεις & Engagement για το ευρύ κοινό 18.00 – 20.00

▪ Live Music by Naya Douka–τραγούδι, Διονυσία Γεωργιάδου-σαξόφωνο

▪ Interactive Art Installation “Self Love” by Caroline Rovithi

▪ ΑΝΑΣΑ Booth “Self-Love Tips” για κοινό/επισκέπτες

▪ Booth Χορηγών

Music Party Event Έναρξη στις 20.00

▪ Live Συναυλία- Κλαυδία, Τραγουδίστρια, ΑΝΑΣΑ Ambassador 20.15 – 21.30

▪ DJ Music Party by Xenia Ghali 21.30 – 23.00

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Ζάππειο Μέγαρο μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
