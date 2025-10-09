Η Kris Jenner έγινε ξανθιά και είναι ίδια η Kendal

Η Kris Jenner αποκαλύπτει το νέο πλατινέ ξανθό look της, εντυπωσιάζοντας με μια ανανεωμένη και κομψή εμφάνιση

Η Kris Jenner, στα 69 της χρόνια, εντυπωσιάζει ξανά με την πιο πρόσφατη μεταμόρφωσή της. Σε κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η διάσημη μαμά-μάνατζερ και style icon αποκάλυψε το νέο, εντυπωσιακό πλατινέ ξανθό χρώμα μαλλιών της, σε μια αλλαγή που επιμελήθηκε ο διάσημος hair stylist Chris Appleton.

Το βίντεο, με λεζάντα «Blondie», ξεκινάει με την Jenner χωρίς μακιγιάζ, καθισμένη σε καρέκλα styling με λευκή πετσέτα στα μαλλιά και καφέ φούτερ, ενώ ο Appleton ανακατεύει το χρώμα για να πετύχει την τέλεια απόχρωση. Μετά από ένα σύντομο στιγμιότυπο διασκέδασης και lip-sync στο τραγούδι της Sabrina Carpenter, η καρέκλα περιστρέφεται και αποκαλύπτει την Jenner με το ολοκαίνουργιο ξανθό look και ένα κομψό, total black σύνολο.

Η αισθητικός και συνεργάτιδα Ash K. Holm σχολίασε με emoji καρδιάς, «we did that!!!», ενώ οι θαυμαστές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους. Κάποιοι έγραψαν: «Θα ήθελα κι εγώ αυτό που έχει εκείνη» και «Φαίνεται 30 χρονών!».

Η Jenner έχει υιοθετήσει ξανθό σε διάφορες περιστάσεις στο παρελθόν, όπως το pixie cut τον Ιανουάριο του 2018 και το bob στη Met Gala του 2019. Πρόσφατα, η επιχειρηματίας εμφανίστηκε με ανανεωμένη και πιο νεανική εμφάνιση, ενώ έχει παραδεχθεί ότι έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, με τον πλαστικό χειρουργό Dr. Steven Levine να είναι υπεύθυνος για τα φυσικά αποτελέσματα στο πρόσωπο και το σώμα της.

Ο Chris Appleton, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι το TikTok του πλέον μοιάζει με fan account της Kris Jenner και τόνισε πως θαυμάζει τον τρόπο που επανεφευρίσκει τον εαυτό της σε κάθε ηλικία, χαρακτηρίζοντάς την «βασίλισσα της ανανέωσης».

