Αλλάζουν όλα στο Gmail: Η νέα λειτουργία ΑΙ που φέρνει αντιδράσεις

Από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Google ενεργοποιεί μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο Gmail, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχίες παγκοσμίως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η νέα δυνατότητα λέγεται AI Enhanced Classification and Review και βασίζεται στην πλατφόρμα Gemini, τη δική της τεχνολογία AI. Με αυτή τη λειτουργία, το Gmail θα διαβάζει και θα αναλύει το περιεχόμενο των email σου, με σκοπό να σου προτείνει πιο «έξυπνες» διαφημίσεις και περιεχόμενο που θεωρεί ότι σε ενδιαφέρει.

Διάβασε επίσης: Γιατί τα dumbphones είναι το νέο trend κατά του smartphone-εθισμού

Το θέμα που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις είναι πως αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς να ζητήσει η Google τη συγκατάθεση των χρηστών.

Με απλά λόγια, το Gmail θα «κρυφοκοιτάζει» τα μηνύματα που λαμβάνουμε, για να καταλαβαίνει τις συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες μας και να μας εμφανίζει διαφημίσεις που «μας ταιριάζουν».

Η Google υποστηρίζει ότι όλα γίνονται για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών. Όμως πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και το πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μας δεδομένα σε ένα τέτοιο σύστημα.

ΔΙάβασε επίσης: Ξένοι μιλάνε, εσύ απαντάς: Τα apps που θα σε κάνουν να καταλαβαίνεις τα πάντα