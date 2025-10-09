Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν

Την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση στο φετινό New York City Ballet Fall Fashion Gala έκανε η Sarah Jessica Parker. Η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα ζευγάρι μαύρα φτερά αγγέλου που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Η 60χρονη σταρ του «Sex and the City» συνοδευόταν στο κόκκινο χαλί από τον σύζυγό της Matthew Broderick.

Η Parker φορούσε ένα off-white mini dress με την υπογραφή της Iris van Herpen. Το φόρεμα συνδυαζόταν με μαύρο μάξι διχτυωτό πανωφόρι που κατέληγε σε δύο εντυπωσιακά φτερά. Μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα ολοκλήρωναν το look της. Το αποτέλεσμα φάνηκε να αποτελεί φόρο τιμής στον «Μαύρο Κύκνο» από το κλασικό μπαλέτο «Η λίμνη των κύκνων». Παρά την εντυπωσιακή τουαλέτα, η Parker δεν έχασε την αυτοπεποίθησή της, αν και τα φτερά δυσκόλεψαν στιγμιαία την κίνησή της δίπλα στον 63χρονο σύζυγό της.

Η εμφάνιση της Parker προκάλεσε αμέσως τον γύρο του κόσμου. Συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια για την τολμηρή και θεατρική επιλογή της. Το ζευγάρι, παντρεμένο εδώ και 28 χρόνια και γονείς τριών παιδιών, τον 25χρονο James Wilkie Broderick και τις 16χρονες δίδυμες Tabitha Hodge Broderick και Marion Loretta Elwell Broderick, δεν έχασε το χιούμορ του όταν η ηθοποιός έπρεπε να βρει το χέρι του συζύγου της πίσω από τα τεράστια φτερά.

Η επιλογή της συγκεκριμένης σχεδιάστριας δεν ήταν τυχαία. Τα κοστούμια της Iris van Herpen συμμετέχουν στο νέο φιλμ «Προβλέψιμο Μέλλον» σε σκηνοθεσία της Diana Markosian, χορογραφία του Jamar Roberts και μουσική του Arca. Το φιλμ εξερευνά τον διάλογο μεταξύ χορού και σχεδιασμού, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κοστούμια μπορούν να μεταμορφώσουν τη χορογραφία. Το κοινό μεταφέρεται στο ατελιέ της Iris van Herpen στο Άμστερνταμ και στο NYCB Costume Shop.

Η Sarah Jessica Parker απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μόδα. Μετέτρεψε την κάθε της εμφάνιση σε θεατρική εμπειρία και υπενθύμισε τη μοναδική της σχέση με το στιλ που την έκανε διάσημη.

