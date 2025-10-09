Στο μάγο των λέξεων László Krasznahorkai το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Από το «Sátántangó» μέχρι τη «Μελαγχολία της αντίστασης», ο συγγραφέας László Krasznahorkai έκανε τη δυστοπία ποίηση και χάρισε νέα πνοή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία

Ο κόσμος της λογοτεχνίας έχει και φέτος το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη, εκεί όπου ένας συγγραφέας, γνωστός για τις μεγάλες, απαιτητικές του προτάσεις και την υπόγεια ειρωνεία του, κατέκτησε τη μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος του λόγου. Ο László Krasznahorkai, ο ερημίτης της ουγγρικής πρόζας, είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας, επιβεβαιώνοντας πως η πυκνή, στοχαστική γραφή και η αργή, σχεδόν κινηματογραφική αφήγηση μπορούν ακόμη να συγκλονίσουν έναν παγκοσμιοποιημένο αναγνώστη.

Με έργα που μοιάζουν περισσότερο με τελετουργίες παρά με απλές αφηγήσεις, ο Krasznahorkai έχει μετατρέψει την αγωνία, την παρακμή και τη σιωπή σε ύλη λογοτεχνική. Από το «Sátántangó» μέχρι τη «Μελαγχολία της αντίστασης», η γραφή του συνδυάζει την ακραία παρατήρηση του ανθρώπινου πόνου με μια σχεδόν μυστικιστική αντίληψη για τον κόσμο. Η απονομή του Νόμπελ για το 2025 έρχεται να αναγνωρίσει όχι μόνο το έργο μιας ζωής αλλά και μια φιλοσοφία που βλέπει τη λογοτεχνία ως πράξη αντίστασης στην επιφανειακή εποχή μας.

Ο László Krasznahorkai με την πένα του έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη λογοτεχνική αφήγηση μέσα από σκοτεινές, ποιητικές και φιλοσοφικές ιστορίες. Τα έργα του ξεχωρίζουν για τη δυστοπική τους ατμόσφαιρα, τον στοχαστικό ρυθμό και τη σύνθετη, σχεδόν υπνωτική γλώσσα του.

Ο László Krasznahorkai γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1954 στην πόλη Gyula της Ουγγαρίας. Ήταν γιος του δικηγόρου György Krasznahorkai και της υπαλλήλου κοινωνικής ασφάλισης Júlia Palinkás. Μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο Erkel Ferenc, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Szeged και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Εκεί στράφηκε στη Φιλολογία, εκπονώντας διπλωματική εργασία αφιερωμένη στον συγγραφέα Sándor Márai, εξετάζοντας το έργο και τις εμπειρίες του μετά την εξορία του από την κομμουνιστική Ουγγαρία.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Βουδαπέστη εργάστηκε στον εκδοτικό οίκο Gondolat Könyvkiadó και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1983. Δύο χρόνια αργότερα, το 1985, κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα, το εμβληματικό «Sátántangó» («Το τάγκο του Σατανά»), έργο που τον καθιέρωσε ως κορυφαία λογοτεχνική φωνή της Ουγγαρίας. Το βιβλίο, με τη χαρακτηριστική του απαισιόδοξη θεματολογία και την έντονη φιλοσοφική διάσταση, απέκτησε διεθνή φήμη, ενώ η αγγλική του μετάφραση απέσπασε το Best Translated Book Award το 2013.

Το 1987, ο συγγραφέας ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Ουγγαρίας, περνώντας έναν χρόνο στο τότε Δυτικό Βερολίνο με υποτροφία DAAD. Μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, εγκαταστάθηκε προσωρινά σε διάφορες χώρες, ζώντας περιόδους δημιουργικής απομόνωσης. Το 1990 ταξίδεψε στην Ασία και εμπνεύστηκε από τη Μογγολία και την Κίνα για τα βιβλία «Ο αιχμάλωτος της Ούργκα» και «Καταστροφή και θλίψη κάτω από τους ουρανούς», ενώ στη συνέχεια επέστρεψε επανειλημμένα στην Κίνα.

Το 1993 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Η μελαγχολία της αντίστασης», το οποίο τιμήθηκε με το γερμανικό Bestenliste Prize ως το καλύτερο λογοτεχνικό έργο της χρονιάς. Λίγο αργότερα, καθώς ολοκλήρωνε το βιβλίο «Πόλεμος και πόλεμος», ταξίδεψε εκτενώς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ΗΠΑ επηρεάστηκε βαθιά από τη γνωριμία του με τον ποιητή Allen Ginsberg, τον οποίο συνάντησε στη Νέα Υόρκη και του οποίου τις συμβουλές περιέγραψε ως «πολύτιμες» για την εξέλιξη του έργου του.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000 πέρασε μακρές περιόδους στο Κιότο, όπου ήρθε σε επαφή με την ιαπωνική φιλοσοφία, την αισθητική και τη λογοτεχνική θεωρία της Άπω Ανατολής, στοιχεία που σημάδεψαν βαθιά το ύφος του. Οι εμπειρίες του από την Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική αποτυπώθηκαν στο έργο «Η Σέιομπο πέρασε από εκεί κάτω», που βραβεύτηκε με το Best Translated Book Award το 2014.

Από το 1985 και μετά, ο στενός του φίλος, σκηνοθέτης Béla Tarr, μετέφερε αρκετά από τα έργα του στον κινηματογράφο, με κορυφαίο παράδειγμα την επική κινηματογραφική εκδοχή του «Sátántangó», διάρκειας επτά ωρών, που θεωρείται αριστούργημα του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά.

Ο László Krasznahorkai έχει επαινεθεί διεθνώς για τη μοναδική του φωνή και την εσωτερική ένταση της γραφής του. Η Susan Sontag τον χαρακτήρισε «τον σύγχρονο Ούγγρο τεχνίτη της Αποκάλυψης, άξιο διάδοχο του Γκόγκολ και του Μέλβιλ», ενώ ο W.G. Sebald έγραψε πως «η παγκοσμιότητα του οράματός του συναγωνίζεται εκείνη των Νεκρών ψυχών του Γκόγκολ και ξεπερνά κάθε επιφανειακό ενδιαφέρον της σύγχρονης συγγραφής».

Το 2015 ο László Krasznahorkai απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker, becoming ο πρώτος Ούγγρος συγγραφέας που τιμήθηκε ποτέ με αυτή τη διάκριση. Με το φετινό Νόμπελ, ο László Krasznahorkai επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους λογοτέχνες του αιώνα, αποδεικνύοντας πως η λογοτεχνία παραμένει ένας τόπος σκοταδιού και φωτός, ρεαλισμού και μυστικισμού, όπως ακριβώς και η ανθρώπινη ψυχή που περιγράφει.

Το έργο του László Krasznahorkai δεν είναι εύκολο, ούτε επιδιώκει να είναι. Διαβάζεται αργά, απαιτεί προσοχή και στοχασμό, αλλά ανταμείβει με μια μοναδική αίσθηση καθαρής λογοτεχνίας. Στον κόσμο του, η σιωπή έχει βάρος, η φθορά αποκτά ποίηση και ο άνθρωπος στέκεται μόνος απέναντι στην αβυσσαλέα ομορφιά του χάους.

Με το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2025, ο László Krasznahorkai δεν τιμάται απλώς για τη συμβολή του στα γράμματα, αλλά για την επιμονή του να υπενθυμίζει ότι η λογοτεχνία δεν χρειάζεται να είναι ευανάγνωστη για να είναι σπουδαία. Αρκεί να είναι αληθινή. Και αυτό, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι το δώρο του στον κόσμο.

Τα βιβλία του László Krasznahorkai

1985: Sátántangó, μυθιστόρημα

1986: Kegyelmi viszonyok (Σχέσεις χάριτος), διηγήματα

1989: Az ellenállás melankóliája (Η μελαγχολία της αντίστασης), μυθιστόρημα

1992: Az urgai fogoly (Ο αιχμάλωτος της Ούργκα), μυθιστόρημα

1993: A Théseus-általános (Ο παγκόσμιος Θησέας), τρεις φανταστικές διαλέξεις

1998: Megjött Ézsaiás (Η έλευση του Ησαΐα), διήγημα

1999: Háború és háború (Πόλεμος και πόλεμος), μυθιστόρημα

2001: Este hat; néhány szabad megnyitás (Το απόγευμα στις 6: Κάποιοι ελεύθεροι λόγοι για εγκαίνια εκθέσεων), δοκίμια

2003: Krasznahorkai Beszélgetések (Συζητήσεις με τον Krasznahorkai), συνεντεύξεις

2003: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (Από τον βορρά δια των λόφων, από τον νότο δια της λίμνης, από τη δύση οδικώς, από την ανατολή δια του ποταμού), μυθιστόρημα

2004: Rombolás és bánat az Ég alatt (Καταστροφή και θλίψη κάτω από τους ουρανούς), μυθιστόρημα

2008: Seiobo járt odalent (Seiobo εκεί κάτω), μυθιστόρημα

2009: Az utolsó farkas (Ο τελευταίος λύκος), διήγημα

2010: Állatvanbent (Το-ζώο-μέσα), με τον Max Neumann, κολάζ πεζού και εικόνων

2012: Nem kérdez, nem válaszol. Huszonöt beszélgetés ugyanarról (Ούτε απαντά, ούτε ρωτά: 25 συζητήσεις πάνω στο ίδιο θέμα), συνεντεύξεις

2013: Megy a világ (Ο κόσμος συνεχίζει), διηγήματα

