Περήφανος πατέρας ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης – Ο γιος του στο Μιλάνο για σπουδές Ιατρικής

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και μεταξύ άλλων μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο του στην νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής», τα ηθικά διλήμματα που θίγει η σειρά, αλλά και για τον 20χρονο γιο του, Γιώργο Ίκαρο, ο οποίος ακολουθεί τον δρόμο της Ιατρικής στο Μιλάνο.

«Η σειρά μιλάει σε όλους τους γονείς, θέτοντας ένα πολύ βασικό ηθικό δίλημμα: “Μέχρι πού θα έφτανες για να σώσεις το παιδί σου;”. Εγώ ακούω την ερώτηση και καταλαβαίνω αμέσως. Ο ήρωας είναι ένας ηθικός, ακέραιος δικαστής που βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα ζωής. Αν κάνει το σωστό, το παιδί του θα πεθάνει. Το διακύβευμα είναι η ίδια η ζωή του παιδιού του», είπε αρχικά ο ηθοποός.

Παράλληλα, μίλησε και για το ενδεχόμενο να βρισκόταν ο ίδιος σε παρόμοια θέση: «Ο γιος μου είναι 20 χρονών και σπουδάζει Ιατρική στο Μιλάνο. Ξέρω τι κάνει ο “Δικαστής” στη σειρά και δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να φτάσω τόσο μακριά για τον δικό μου γιο. Πιθανόν θα έβρισκα μια άλλη λύση, προστατεύοντας τη ζωή του, ίσως βάζοντας σε κίνδυνο τη δική μου».





Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την Έρση Ξενάκη, μητέρα του γιου του, επισημαίνοντας πως, παρότι δεν είναι πια μαζί, τους συνδέει βαθιά εκτίμηση και αμοιβαία στήριξη.

