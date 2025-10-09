Celeb News 09.10.2025

Περήφανος πατέρας ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης – Ο γιος του στο Μιλάνο για σπουδές Ιατρικής

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση με τον γιο του, που ζει μακριά αλλά ακολουθεί τον δρόμο του ονείρου του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και μεταξύ άλλων μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο του στην νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής», τα ηθικά διλήμματα που θίγει η σειρά, αλλά και για τον 20χρονο γιο του, Γιώργο Ίκαρο, ο οποίος ακολουθεί τον δρόμο της Ιατρικής στο Μιλάνο.

«Η σειρά μιλάει σε όλους τους γονείς, θέτοντας ένα πολύ βασικό ηθικό δίλημμα: “Μέχρι πού θα έφτανες για να σώσεις το παιδί σου;”. Εγώ ακούω την ερώτηση και καταλαβαίνω αμέσως. Ο ήρωας είναι ένας ηθικός, ακέραιος δικαστής που βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα ζωής. Αν κάνει το σωστό, το παιδί του θα πεθάνει. Το διακύβευμα είναι η ίδια η ζωή του παιδιού του», είπε αρχικά ο ηθοποός.

https://www.instagram.com/constantinemarkoulakis/

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

Παράλληλα, μίλησε και για το ενδεχόμενο να βρισκόταν ο ίδιος σε παρόμοια θέση: «Ο γιος μου είναι 20 χρονών και σπουδάζει Ιατρική στο Μιλάνο. Ξέρω τι κάνει ο “Δικαστής” στη σειρά και δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να φτάσω τόσο μακριά για τον δικό μου γιο. Πιθανόν θα έβρισκα μια άλλη λύση, προστατεύοντας τη ζωή του, ίσως βάζοντας σε κίνδυνο τη δική μου».


Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την Έρση Ξενάκη, μητέρα του γιου του, επισημαίνοντας πως, παρότι δεν είναι πια μαζί, τους συνδέει βαθιά εκτίμηση και αμοιβαία στήριξη.

Διάβασε επίσης: Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΟΣ ηθοποιοί Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο μάγο των λέξεων László Krasznahorkai το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Στο μάγο των λέξεων László Krasznahorkai το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

09.10.2025
Επόμενο
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025

Δες επίσης

Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!
Celeb News

Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!

09.10.2025
Η Victoria Beckham έκανε πρεμιέρα και οι Spice Girls έδωσαν ρεσιτάλ κομψότητας
Celeb News

Η Victoria Beckham έκανε πρεμιέρα και οι Spice Girls έδωσαν ρεσιτάλ κομψότητας

09.10.2025
Η Klavdia μιλά πρώτη φορά στην κάμερα για τον χωρισμό της από τον OGE
Celeb News

Η Klavdia μιλά πρώτη φορά στην κάμερα για τον χωρισμό της από τον OGE

09.10.2025
Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή
Celeb News

Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

09.10.2025
Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά
Celeb News

Η φουσκωμένη κοιλιά της Κατερίνας Καινούργιου «φωνάζει» αλλά αυτή σιωπά

09.10.2025
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη
Celeb News

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στην Φιλοθέη

09.10.2025
Pharrell Williams: Από τη μουσική στη μόδα – Το βραβείο που επιβεβαιώνει το status του ως απόλυτου icon!
Celeb News

Pharrell Williams: Από τη μουσική στη μόδα – Το βραβείο που επιβεβαιώνει το status του ως απόλυτου icon!

08.10.2025
Ο Σάκης Ρουβάς «ιδρώνει τη φανέλα» και γίνεται viral
Celeb News

Ο Σάκης Ρουβάς «ιδρώνει τη φανέλα» και γίνεται viral

08.10.2025
Η Freida Parton, μετά τις «προσευχές» που ζήτησε, τι λέει για την υγεία της Dolly
Celeb News

Η Freida Parton, μετά τις «προσευχές» που ζήτησε, τι λέει για την υγεία της Dolly

08.10.2025
Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction
Celeb News

Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction

08.10.2025
Selena Gomez: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και η αποθέωση στη Taylor Swift
Celeb News

Selena Gomez: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και η αποθέωση στη Taylor Swift

08.10.2025
Χώρισαν Klavdia και Oge
Celeb News

Χώρισαν Klavdia και Oge

07.10.2025
Nicole Kidman: Στο front row του οίκου Chanel show ως νέα πρέσβειρα
Celeb News

Nicole Kidman: Στο front row του οίκου Chanel show ως νέα πρέσβειρα

07.10.2025
Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο
Celeb News

Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο

07.10.2025
Ο Light έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Το συγκινητικό post από το μαιευτήριο
Celeb News

Ο Light έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Το συγκινητικό post από το μαιευτήριο

07.10.2025
Πέθανε ο γιος της Tina Turner σε ηλικία 67 ετών
Celeb News

Πέθανε ο γιος της Tina Turner σε ηλικία 67 ετών

06.10.2025
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη
Celeb News

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη

06.10.2025
Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)
Celeb News

Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)

06.10.2025
Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της
Celeb News

Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της

06.10.2025
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε

06.10.2025
H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli
Celeb News

H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli

06.10.2025