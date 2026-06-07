Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω ένα κερί αποκλειστικά για τα Mad VMA 2026»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη. H δημιουργός περιεχομένου μίλησε για την αγάπη του για τα social media, τα βήματα της προς τη δημιουργία ενός από τα πιο viral κανάλια στο ελληνικό YouTube, τη «γέννηση» του δικού της brand με χειροποίητα κεριά, αλλά και τον ρόλο του ως superhost στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Παράλληλα, σχολίασε θέματα της επικαιρότητας και viral στιγμές που ξεχώρισαν μέσα από την ειδησεογραφία του Mad.gr την τελευταία εβδομάδα.

Για τους λίγους που δεν την γνωρίζουν, η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, γνωστή διαδικτυακά ως Marianna Grfld, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού YouTube, έχοντας ξεκινήσει τη δημιουργική της πορεία το 2016. Μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις εκείνης της χρονιάς, το κανάλι της εξελίχθηκε ραγδαία από ένα ερασιτεχνικό χόμπι σε μία επιτυχημένη επαγγελματική πλατφόρμα, συγκεντρώνοντας σήμερα πάνω από 450.000 συνδρομητές στο YouTube και δεκάδες εκατομμύρια συνολικές προβολές. Το περιεχόμενό της, το οποίο περιλαμβάνει vlogs, ευρηματικά challenges και lifestyle στιγμιότυπα, έχει κερδίσει ένα πιστό κοινό, το οποίο την ακολουθεί με ενθουσιασμό και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Instagram και το TikTok, όπου ο αριθμός των ακολούθων της ξεπερνά πλέον τις εκατοντάδες χιλιάδες.

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Πέρα από την επιτυχημένη της σταδιοδρομία ως content creator, η Μαριάννα έχει καταφέρει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον επιχειρηματικό κόσμο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ίδρυση της εταιρείας αρωματικών κεριών Noble Senses. Η ικανότητά της να συνδυάζει την αυθεντικότητα μπροστά στον φακό με την επιχειρηματική συνέπεια την έχει καταστήσει πρότυπο για τους νέους δημιουργούς. Μέσα σε μία δεκαετία περίπου από την είσοδό της στον ψηφιακό χώρο, η Marianna Grfld έχει καταφέρει να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή των ελληνικών trends, παραμένοντας σταθερά επίκαιρη μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση με το ευρύ κοινό της.

Και αν νομίζεις ότι τα παράσημα που έχει είναι αρκετά, η Μαριάννα πλέον έχει και τον τίτλο της Superhost των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μιλώντας για το πως προέκυψε αυτή η συνεργασία, η ίδια δήλωσε: «Ήμουν και πέρσι Superhost και είχα περάσει καταπληκτικά. Έχω έρθει κατά καιρούς στο κανάλι για διάφορα projects. Πέρσι είχα για πρώτη φορά αυτή την πρόταση και χάρηκα πάρα πολύ γιατί τα παρακολουθούσα από μικρή».

Μιλώντας για όνειρα και manifesting, η ίδια αποκάλυψε πως πολλά από όσα έχει καταφέρει σήμερα είναι σκέψεις και ευχές που είχε κάνει ως παιδί, βλέποντας πλέον τους καρπούς αυτούς να ανοίγονται και να της προσφέρουν νέες προοπτικές: «Πολλά από αυτά που ήθελα έχουν συμβεί, ακόμα και πράγματα που δεν είχα τολμήσει να σκεφτώ. Γενικά όταν ήμουν μικρή, ήμουν υπερβολικά ντροπαλή. Το YouTube προέκυψε μετά τις Πανελλήνιες, όταν δεν ήξερα τι να κάνω και ανακάλυψα πως η πλατφόρμα δεν είναι μόνο για video clip, οπότε ξεκίνησα να δημιουργώ και εγώ το δικό μου περιεχόμενο. Τότε ένιωθα πολλή ντροπή, καθώς με κορόιδευαν ακόμα και τα παιδιά στη σχολή».

Μεταξύ άλλων, είναι η ιδρύτρια της επιτυχημένης εταιρείας κεριών Noble Senses, ενός brand που έχει δημιουργήσει μεγάλο «buzz» στα social media και μετρά πλέον τέσσερα χρόνια λειτουργίας. Όταν ρωτήθηκε τι άρωμα θα δημιουργούσε αποκλειστικά για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Μαριάννα εξέφρασε την επιθυμία της για κάτι άκρως καλοκαιρινό, δηλώνοντας με ενθουσιασμό: «Δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί πραγματικά θα ήθελα να το δημιουργήσω αυτό το κερί. Θα έβαζα σίγουρα κάτι θαλασσινό».

Σχολιάζοντας τις ειδήσεις του Mad.gr, η Μαριάννα στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της Taylor Swift, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα το τραγούδι «I knew it, I knew it» για το soundtrack της ταινίας Toy Story 5. Το κοινό, έχοντας αποκωδικοποιήσει εγκαίρως όλα τα Easter Eggs από τις αναρτήσεις της καλλιτέχνιδας, είχε ήδη «προβλέψει» τη συνεργασία αυτή, με τη Μαριάννα να δηλώνει εντυπωσιασμένη: «Είναι φοβερό που οι fans το είχαν ψάξει τόσο πολύ και το είχαν βρει τόσο γρήγορα. Νομίζω ο hardcore fan το καταλαβαίνει κατευθείαν, έχουν κάπως τη διαίσθηση».

Όσο για το ποια ταινία animation ξεχωρίζει η ίδια, αποκάλυψε πως η αγαπημένη της είναι η Mulan: «Μου αρέσει πολύ ο δυναμισμός της. Λάτρευα το γεγονός ότι άλλαξε τα πάντα στη ζωή της για να βοηθήσει τον μπαμπά της, και τελικά πέτυχε».

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνιση του A$AP Rocky στην Αθήνα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Telekom Center Athens, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο και τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του «Don’t be dumb world tour» και για την οποία η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε την Παρασκευή 8 Ιουνίου, η Μαριάννα θέλησε να σχολιάσει την επιστροφή του καλλιτέχνη στη μουσική σκηνή μετά από οκτώ χρόνια. Με αφορμή αυτό, μίλησε για το creative burnout που βιώνουν κατά καιρούς οι δημιουργοί περιεχομένου: «Πιστεύω πως οι fans δεν εκτιμούν την απόσταση που μπορεί να πάρει ένας content creator όταν έχει πάθει burnout, προτιμούν να τους πεις ανοιχτά το πρόβλημά σου και πιθανότατα να δώσουν ωραίες συμβουλές. Εμένα μου έχουν στείλει πολύ ωραία μηνύματα και τα κρατάω σε έναν φάκελο για να τα διαβάζω κάποιες δύσκολες μέρες».

Στη συζήτηση τέθηκε και το ευαίσθητο ζήτημα του χωρισμού, με τους ειδικούς να επισημαίνουν πως, αν και πρόκειται για μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, μπορεί να καταστεί πιο βατή μέσα από σωστή διαχείριση, όπως η προσωπική επαφή, η ειλικρινής εξήγηση, η διατήρηση της ψυχραιμίας και η απαραίτητη απόσταση μετά το τέλος. Η Μαριάννα μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, τονίζοντας τη σημασία της ωριμότητας που κερδίζει κανείς μέσα από δύσκολες καταστάσεις: «Δυστυχώς, σε πολύ μικρή ηλικία έχω υπάρξει σε τοξική σχέση. Υπήρχαν τα σημάδια, αλλά δεν τα έβλεπα και δεν άκουγα κανέναν. Είναι δύσκολο να ξεφύγεις, αλλά μετά είσαι πιο υποψιασμένη».

Κλείνοντας τη συζήτηση για τα μελλοντικά της σχέδια, η Μαριάννα υπογράμμισε την ανάγκη να θέσει σε προτεραιότητα τον εαυτό της, επενδύοντας χρόνο σε περιποίηση και «pampering», ώστε να ανανεωθεί και να συνεχίσει τη δημιουργική της πορεία με περισσότερη ενέργεια.