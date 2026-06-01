«Αν έπρεπε να περιγράψω το 2026 με μία λέξη, θα έλεγα «restart»»: Ο AstroJason στο Mad Radio 106,2

Ο AstroJason έκανε μια άκρως ενδιαφέρουσα στάση στο Mad Weekend Morning, παραχωρώντας μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην οποία ξεδίπλωσε τόσο τα μυστικά των ζωδίων όσο και άγνωστες πτυχές της δικής του προσωπικότητας

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με την Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο Ιάσονας Μάρης, ο γνωστός σε όλους μας astrojason. Ο δημοφιλής αστρολόγος και content creator, που έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές των social media με το χιούμορ και την αμεσότητά του, μίλησε για την πορεία του, τα μυστικά του ζωδιακού κύκλου, αλλά και το νέο του τηλεοπτικό βήμα.

Αυτή την περίοδο, ο Ιάσονας διανύει μια δημιουργική φάση, έχοντας ξεκινήσει τη δική του εκπομπή στο MAD TV με τίτλο «Έχεις άστρο». Παράλληλα, συνεχίζει να αναλύει αστρολογικούς χάρτες, να δημιουργεί viral περιεχόμενο και να προσφέρει την πιο fun πλευρά της αστρολογίας στο κοινό του, αποδεικνύοντας ότι η αυτογνωσία μπορεί να συνδυαστεί άψογα με το γέλιο και την ψυχαγωγία.

Από τα ναυτιλιακά στα άστρα

Μιλώντας για το πώς ξεκίνησαν όλα, ο Ιάσονας εξήγησε την προέλευση του ψευδωνύμου του αλλά και το πώς η αστρολογία μπήκε στη ζωή του εντελώς αναπάντεχα, ανατρέποντας τα αρχικά του σχέδια: «Το astrojason, που ειναι το ονομα μου στα social βγαινει από το αληθινό μου ονομα, Ιάσονας και το astro μπροστα παραπεμπει στην ιδιοτητα μου, αστρολογος».

«Με την αστρολογία ασχολούμαι 10 χρόνια, από τα 18 μου και για να ειμαι ειλικρινης, το ξεκίνησα για αυτογνωσία, για να μάθω τον εαυτό μου. Κατάλαβα παρα πολλα πραγματα για εμένα, πως λειτουργώ στον έρωτα, στα οικονομικά, στα επαγγελματικά μου. Ο αστρολογικός χάρτης θα βοηθούσε πολύ κοσμό να καταλάβει τον εαυτό του. Έπειτα, πήγα στο κομμάτι της πρόβλεψης. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι «γραφτό». Ο χάρτης σου δείχνει τι μπορείς να κάνεις, που μπορείς να πας, το θέμα είναι εσύ τι επιλέγεις, σε βοηά να προσανατολιστείς».

«Αν με ρώταγες στα 18 αν θα γίνω αστρολόγος, δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου γιατί σπούδασα ναυτιλιακά. Δεν ασχοληθήκα ποτέ γιατί καταπιάστηκα με την αστρολογία ερασιτεχνικά και το συνέχισα».

Η επιτυχία στα social media και το «Έχεις άστρο» στο MAD TV

Η μετάβαση από το TikTok στην τηλεοπτική οθόνη ήρθε φυσικά, αν και κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Ο ίδιος δηλώνει ενθουσιασμένος με τη νέα του εκπομπή «Έχεις άστρο»:

«Είμαι πάρα πολύ happy, ήταν κάτι που ήθελα πολύ και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό. Ήρθα εδώ εντελώς τυχαία για να γυρίσω μια εκπομπή με την Αθηνά την Κλήμη και επειδή ανεβάσαμε κάποια βίντεο που πήγαν πολύ καλά στα social, «δέσαμε», μου «ταίριαξε» το κανάλι και η εκπομπή».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς κατάφερε να μετατρέψει την αστρολογία σε viral content, απάντησε: «Υπάρχουν πολλοί, που μου έχουν πει ότι δεν πίστευαν στα ζώδια αλλά τους έπεισα. Δεν μπορώ το πολύ σοβαρό και επειδή είμαι Ζυγός με Δίδυμο, ήθελα να ανεβάζω αστρολογικό περιεχόμενο στην πιο fun εκδοχη του. Χωρίς βέβαια να θεωρώ ότι η αστρολογία είναι κάτι με το οποίο μπορείς να παίζεις, εγώ επιλέγω να το παρουσιάζω με τον δικό μου τρόπο γιατι δεν μπορώ τα πολύ σοβαρά, κάνω και ενημερωτικά, αλλά προτιμώ το πιο fun περιεχόμενο».

«Το πρωτο βίντεο το έκανα στο TikTok πριν 5 χρόνια και είδα ότι ο κόσμος με ακολουθούσε και με «κέρδισε» σαν περιεχόμενο, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος μπορεί να εξοικειωθεί με αυτό, όλοι μου λένε ότι τους βγάζω κάτι οικείο».

Όσο για τη δυσκολία του να μεταφέρει το digital περιεχόμενο στην τηλεόραση, εξομολογήθηκε: «Η αλήθεια είναι πως είναι πιο δύσκολο από ότι περίμενα. Δεν είναι τόσο ομαλή η μετάβαση, αλλά νιώθω ότι είναι μέχρι να το βρω. Μου αρέσει ωστόσο που πάμε και σε άλλα κοινά, όχι μόνο στο digital. Μια νέα αρχή και ευχαριστώ πολύ».

Ζώδια, έρωτας, απιστία και… κολλήματα

Η συζήτηση άναψε για τα καλά όταν η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου έθεσε το φλέγον ζήτημα των σχέσεων. Ο Astrojason δεν μάσησε τα λόγια του για την απιστία και τα red flags: «Ο Δίδυμος, ηγέτης, βαριέται πανεύκολα, γενικά τους αρέσει πολύ το φλερτ και αυτό ισχύει και σε άντρα και σε γυναίκα. Γυναίκα τοξότης, όχι άντρας. Οι άντρες οι ιχθύες είναι λίγο red flags, όχι οι γυναίκες και τέλος, ο Ζυγός. Αν και είναι το ζώδιο μου, οι Ζυγοί θέλουν την επιβεβαίωση, είναι λίγο «κακά παιδιά»».

Όσον αφορά τα ζώδια που έχουν κολλήματα, έδωσε τα δικά του «rankings»: «Ιχθύς γυναίκα, τρομερή εξιδανίκευση, τον έχουν τον άλλον θεό, Ταύροι, όλοι, Σκορπίνες και οι άντρες Σκορπιοί, που εκδικούνται πολύ, και ένας outsider είναι ο Υδροχόος, εγώ τους λεώ «Υδροχάος»».

«Το πιο παρεξηγημένο ζώδιο είναι ο Τοξότης, δεν είναι τόσο ασταθής όσο πιστεύουμε, για παράδειγμα είναι ειλικρινείς πολύ. Ο Καρκίνος επιστρέφει πάντα στον πρώην, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από μία σχέση και να μην την σκέφτεται».

Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα καλύτερα αλλά και τα χειρότερα ζωδιακά combos: «Δίδυμος με Σκορπιό. Αυτός ο συνδυασμός είναι καρμικότατος, αλλά για πολύ κακό λόγο. Το καλύτερο combo είναι το Λιοντάρι με τον Υδροχόο, μου αρεσει πάρα πολύ, θαυμάζουν ο ένας τον άλλον».

Σε αυτοκριτική διάθεση, ο Ιάσονας παραδέχτηκε: «Εγώ έχω υπάρξει και green flag και red flag, αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας υπερισχύει το green flag, είμαι καλό παιδί κατά βάθος. Red flags για εμένα, όταν το ακούω δηλαδή, είναι ο Ιχθύς και ο Ζυγός, παρόλο που είμαι Ζυγός. Φυσικά, πριν βγω ραντεβού με κάποια, αναλύω το χάρτη της».

Ο απόλυτος οδηγός για dating

Για όσους ετοιμάζονται να βγουν ραντεβού, ο Astrojason έδωσε μια γρήγορη και πολύτιμη dating συμβουλή για κάθε ζώδιο:

Κριός: «Κριός, να μην βιάζεται να προδικάζει μια κατάσταση »

» Ταύρος: «Ταύρος, πρώτο ραντεβού για φαί ».

». Δίδυμος: «Με τον Δίδυμο μπορείς να πας παντού , εκτός από κινηματογράφο, γιατί θέλει να μιλάει».

, εκτός από κινηματογράφο, γιατί θέλει να μιλάει». Καρκίνος: «Ο Καρκίνος πρέπει να πάει κάπου οικεία ».

». Λέων: «το Λιοντάρι να το πας κάπου πολύ κυριλέ ».

». Παρθένος: «ο Παρθένος είναι πολύ ιδιαίτερος , είναι πολύ βασικό να είσαι αψεγάδιαστος όταν βγαίνετε».

, είναι πολύ βασικό να είσαι αψεγάδιαστος όταν βγαίνετε». Ζυγός: «ο Ζυγός είναι για κρασί , όχι για πολύ φαγητό».

, όχι για πολύ φαγητό». Σκορπιός: «ο Σκορπιός έχει trust issues , δεν είναι εύκολο να βγείτε, άλλα αν βγείτε να είναι βράδυ».

, δεν είναι εύκολο να βγείτε, άλλα αν βγείτε να είναι βράδυ». Τοξότης: «ο Τοξότης, είναι για ταξίδι ».

». Αιγόκερως: «ο Αιγόκερως ιδανικά στη δουλειά ».

». Υδροχόος: «ο Υδροχόος στη φύση μονοήμερη ».

». Ιχθύς: «και Ιχθύς ότι πιο ρομαντικό μπορείς».

Χαρακτηριστικά του zωδιακού με μια ματιά

Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο Ιάσονας μοίρασε τίτλους στα ζώδια με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Όπως εξήγησε, οι γκρινιάρηδες του ζωδιακού είναι οι «Αιγόκεροι, Παρθένοι, Υδροχόοι», ενώ στον αντίποδα, η χαρά της ζωής είναι οι «Δίδυμοι, Τοξότες, Κριοί». Παράλληλα, έδωσε και το ενεργειακό στίγμα, τονίζοντας πως «Upper ζώδιο είναι ο Τοξότης και οι Καρκίνοι down, ενεργειακά».

Συνεχίζοντας το γρήγορο test χαρακτηριστικών, ο δημοφιλής αστρολόγος πρόσθεσε: «Το πιο manipulator ζώδιο είναι ο Ιχθύς, το πιο toxic ο Σκορπιός, το πιο χαοτικό πάλι ο Ιχθύς, το πιο παρεξηγημένο οι Υδροχόοι, το καλύτερο για σχέση τα λιοντάρια, το καλύτερο στο ghosting οι Υδροχόοι, αυτός που θα τρώει μέχρι σκασμού οι Τοξότες και αυτοί που λένε πάμε και όπου βγει είναι οι Κριοί».

Οι προβλέψεις για το 2026

Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, ο Astrojason έδωσε το στίγμα του 2026, φέρνοντας ευχάριστα νέα για ορισμένους: «Αν έπρεπε να περιγράψω το 2026 με μία λέξη, αυτή θα ήταν «restart». Όλοι οι πλανήτες ξεκινούν από το μηδέν Μέσα στο 2026 ευνοούνται τα ζώδια της φωτιάς, με τους Λέοντες να ευνοούνται παραπάνω από όλους».

Η ζωή πίσω από τις κάμερες, τα όρια και η καθημερινότητα

Πίσω από τα λαμπερά βίντεο και τα χαμόγελα των social media, κρύβεται ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και αντιμετωρίζει τις δικές του καθημερινές προκλήσεις, όπως κάθε αναγνωρίσιμος creator. Ο Ιάσονας μίλησε ανοιχτά για την πραγματικότητα της δουλειάς του, ξεκαθαρίζοντας ότι η εικόνα του διαδικτύου δεν ταυτίζεται πάντα με την αληθινή ζωή, αφού, όπως τονίζει, «ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για τους creators ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο όσο πιστεύουν. Προσωπικά, δουλεύω 13 ώρες και δεν είμαι πάντα χαρούμενος, όπως φαίνομαι στα video μου, είμαι κανονικός άνθρωπος». Αυτή η έντονη καθημερινότητα φέρνει μαζί της και την έκθεση στον δρόμο, όπου συχνά έρχεται αντιμέτωπος με την ίδια, επαναλαμβανόμενη απορία: «Με σταματούν στο δρόμο και η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν και απεχθάνομαι είναι «τι ζώδιο με κάνεις;»».

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα, ο AstroJason παραμένει απόλυτα προσγειωμένος και πιστός στις γνώσεις που έχει αποκτήσει με τα χρόνια, σημειώνοντας πως «πλέον μπορώ να αναλύω αστρολογικούς χάρτες, το κάνω χρόνια, το έχω μάθει πλέον». Η αυθεντικότητά του αυτή είναι και το κλειδί της επιτυχίας του, αφού δεν προσπαθεί να υποδυθεί κάποιον ρόλο μπροστά στο κοινό. Όπως εξομολογείται ο ίδιος, «ειναι εύκολο να είμαι «χωρίς φίλτρο» σαν άνθρωπος, μου βγαίνει αβίαστα, είμαι ο εαυτός μου και στα social media και στην εκπομπή».

Φυσικά, η πορεία αυτή απαιτούσε και τη διαχείριση της αρνητικής κριτικής, ένα κομμάτι στο οποίο χρειάστηκε να βάλει τα δικά του όρια για να προστατεύσει την ψυχική του ηρεμία. Αναφερόμενος στα hate comments, ο Ιάσονας εξηγεί τη δική του εσωτερική εξέλιξη: «Στην αρχή δεν άνοιγα τα κακά σχόλια κάτω από τα post μου, τώρα πια δεν ασχολούμαι. Έχω κάνει πολύ δουλειά με τον εαυτό μου και έχω καταλάβει ότι πρέπει να κάνω αυτό που θέλω, για να μην χάνομαι σε όσα θέλουν οι άλλοι». Αυτή η προσωπική αναζήτηση και η αφοσίωση στον στόχο του τον έχουν φέρει σήμερα σε ένα πολύ ισορροπημένο σημείο, με τον ίδιο να καταλήγει γεμάτος σιγουριά: «Προσωπικά θεωρώ ότι πλέον βρίσκομαι σε μια καλή πορεία. Ενεργειακά έχω ευθυγραμμιστεί, μετά από πολύ δουλειά».

Κλείνοντας, ο Ιάσονας αποκάλυψε ποιους χάρτες θα ήθελε να μελετήσει στο μέλλον, πώς διαχειρίζεται τις αντιδράσεις του κόσμου στην καθημερινότητά του, αλλά και με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να έρθει σε προσωπική επαφή μαζί του. Αναφερόμενος στα πρόσωπα που του κεντρίζουν το αστρολογικό ενδιαφέρον, μοιράστηκε τις επιθυμίες του αλλά και τα αγαπημένα του case studies, λέγοντας: «Θα ήθελα να αναλύσω τον χάρτη κάποιου μεγάλου καλλιτέχνη του τώρα, όπως ο Θοδωρής Φέρρης, ενώ από τους αγαπήμενους μας χάρτες γενικά είναι εκείνος του Justin Bieber».

Παράλληλα, ο δημοφιλής αστρολόγος αναφέρθηκε και στον τρόπο που αλληλεπιδρά με την κοινωνία και το πώς αντιμετωπίζει τη δουλειά του σε σχέση με τους άλλους, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευγένεια και τα ξεκάθαρα όρια είναι η δική του ασπίδα: «Γενικά είμαι άνθρωπος που βάζει όρια, αλλά είμαι πολύ ευγενικός γενικά. Σπάνια θα μου τύχει κάποιος να με αντιμετωπίσει «περίεργα» λόγω επαγγέλματος αλλά και να τύχει θα τον απομακρύνω ευγενικά». Τέλος, για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στον δικό τους αστρολογικό κόσμο και να ανακαλύψουν τι κρύβουν τα άστρα για αυτούς, ο ίδιος έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για να τον βρουν, σημειώνοντας: «Αν κάποιος θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου για να αναλύσουμε τον χάρτη του, μπορεί να τοκάνει μέσα από το site μου astrojason.gr».

