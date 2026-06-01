Mad VMA 2026: Ποιος είναι ο δικός σου νικητής στην κατηγορία Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern;

Ο παλμός των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ χτυπά δυνατά και η κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern» έρχεται να επιβεβαιώσει πως η παράδοση μπορεί να ανανεώνεται και να πρωταγωνιστεί στο σήμερα. Σε έναν κόσμο όπου ο λαϊκός ήχος επαναπροσδιορίζεται μέσα από σύγχρονες παραγωγές και φρέσκα beats, η κατηγορία αυτή αναδεικνύει τους καλλιτέχνες που κατάφεραν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στη διαχρονική λαϊκή έκφραση και τις επιταγές της μοντέρνας pop αισθητικής. Με τη ΔΕΗ να στηρίζει για 6η χρονιά τον πιο εμβληματικό μουσικό θεσμό, το Κλειστό του Tae Kwon Do ετοιμάζεται στις 17 Ιουνίου να υποδεχθεί εκείνους τους ερμηνευτές που κράτησαν την καρδιά του κοινού συντονισμένη σε αυθεντικούς, αλλά και απόλυτα σύγχρονους ρυθμούς.

Εδώ, το συναίσθημα συναντά το radio-friendly vibe. Η μάχη για το βραβείο προβλέπεται συναρπαστική, καθώς οι υποψήφιοι της κατηγορίας κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα charts και στα νυχτερινά venues, αποδεικνύοντας ότι το «λαϊκό» είναι πιο ζωντανό και εξελιγμένο από ποτέ. Ποιος καλλιτέχνης κατάφερε να συνδυάσει τον σεβασμό στη μουσική μας κληρονομιά με το απαραίτητο «modern touch» που απαιτεί η σύγχρονη βιομηχανία; Ας ρίξουμε μια ματιά στους υποψήφιους που καθόρισαν τον ήχο της χρονιάς, καθώς και στο πού μπορείτε να τους απολαύσετε live σε ένα καλοκαίρι γεμάτο μεγάλες επιτυχίες.

Anastasia

Η Anastasia αποτελεί αναμφισβήτητα το viral φαινόμενο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, έχοντας καταφέρει μέσα σε μόλις 3 χρόνια να γράψει ιστορία. Το ντεμπούτο της με τις «Αμαρτίες» το 2022 την κατέστησε την πρώτη καλλιτέχνιδα με διαμαντένιο λαϊκό τραγούδι, ενώ το πρώτο της άλμπουμ «Ευχή» επιβεβαίωσε την κυριαρχία της κατακτώντας το βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα MAD VMA 2024. Με μια σειρά από πολυπλατινένιες επιτυχίες και μια αστείρευτη δημιουργικότητα που κορυφώθηκε το 2025 με τη κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της «Σαν Όνειρο», η Anastasia έχει καταφέρει να μετατρέψει το ψηφιακό της αποτύπωμα σε μια αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική οντότητα.

Η δυναμική της πορεία έχει πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, με την ίδια να χτίζει μια ισχυρή διεθνή παρουσία μέσα από σημαντικές συνεργασίες και sold-out περιοδείες. Μετά την αποθεωτική υποδοχή του «Siga To Prama Tour» στην Αυστραλία το 2024, η Αναστασία επιστρέφει φέτος τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σε νέους προορισμούς της ομογένειας, όπως το Darwin και το Brisbane, παράλληλα με το έντονο καλοκαιρινό της πρόγραμμα σε Ελλάδα και Κύπρο. Συνδυάζοντας τον σεβασμό στη λαϊκή παράδοση με μια μοντέρνα αισθητική, η Αναστασία παραμένει σταθερά στην κορυφή, έτοιμη να συνεχίσει το εντυπωσιακό της ταξίδι.

Ανδρομάχη

Η Ανδρομάχη αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνδυάζοντας το ταλέντο της τραγουδοποιού με μια σκηνική παρουσία που μαγνητίζει. Από την πρώτη της εμφάνιση στο «The Voice» το 2015, ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής της, χαράζοντας μια πορεία που την οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες όπως το «Να ’σουν ψέμα», το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ραδιοφωνικό κοινό. Η δημιουργική της φύση την οδήγησε να υπογράφει η ίδια τις συνθέσεις της σε κομμάτια όπως τα «Δεν μπορώ» και «Δεν σε διάλεξα», ενώ η καλλιτεχνική της αξία επιβεβαιώθηκε μέσα από συνεργασίες με κορυφαία ονόματα, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Συνεχίζοντας το προσωπικό της σερί των viral επιτυχιών, η Ανδρομάχη πρωταγωνιστεί φέτος με το τραγούδι «Σούσουρο», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records σε δικούς της στίχους και μουσική. Το κομμάτι αποτελεί μια ευφάνταστη γέφυρα ανάμεσα στη νοσταλγική αισθητική του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και τη σύγχρονη παραγωγή, κατακτώντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο το TikTok και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Με ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην Panik Records και μια πορεία που ισορροπεί με χάρη ανάμεσα στην παράδοση και το σήμερα, η Ανδρομάχη αποδεικνύει ότι διαθέτει τη φρεσκάδα και το καλλιτεχνικό βάθος για να πρωταγωνιστεί στα μουσικά δρώμενα.

Νίκος Απέργης

Ο Νίκος Απέργης διαγράφει μια σταθερή και ουσιαστική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή από τα 19 του χρόνια, έχοντας χτίσει ένα ισχυρό υπόβαθρο μέσα από συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του λαϊκού τραγουδιού και τη συμμετοχή του στο Dream Show. Από το ντεμπούτο του «Πάλι Ξημέρωσε» το 2009 μέχρι τα πρόσφατα «Άρρωστη Κατάσταση» και «Το Γλέντι», έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια προσωπική μουσική ταυτότητα που αγκαλιάζεται από το κοινό. Η ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τον ρυθμό τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο συνεπείς καλλιτέχνες της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στις πίστες και τα ραδιοφωνικά charts.

Αυτή την περίοδο, ο Νίκος Απέργης βρίσκεται σε ένα από τα πιο δημιουργικά και κοινωνικά ευαίσθητα στάδια της καριέρας του. Το νέο του ντουέτο «Ίσως Αύριο» με τη Daphne Lawrence έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις για τον συναισθηματικό του χαρακτήρα και την αισθητική του αρτιότητα. Πέρα από τα καλλιτεχνικά του επιτεύγματα, ξεχωρίζει για την ανθρωπιά του, καθώς η επερχόμενη μεγάλη του συναυλία στις 2 Ιουνίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τον ίδιο να προσφέρει την αμοιβή του στον σύλλογο «Η Πίστη», στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που νοσηλεύονται με καρκίνο.

Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές και πολυδιάστατες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, με μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Καλαμαριά και μια βαθιά μουσική παιδεία από την παιδική της ηλικία. Με ρίζες από τον Πόντο και τη Μικρασία, η Ρία μυήθηκε από νωρίς σε ποικίλα ακούσματα, από την παραδοσιακή μουσική μέχρι την τζαζ και τη γκόσπελ, ενώ ήδη από τα 13 της χρόνια άρχισε να βιοπορίζεται ως τραγουδίστρια. Η αποφασιστικότητά της να κατακτήσει την Αθήνα, λίγο πριν κλείσει τα 30, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η ψηφιακή της παρουσία στο TikTok κατά τη διάρκεια της πανδημίας την έκανε να ξεχωρίσει, με το κομμάτι «Κάτι ξέρεις» να μετατρέπεται στη λαϊκή επιτυχία της χρονιάς και να την καθιερώνει στις καρδιές του κοινού.

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Σαφάρι», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Εν αναμονή του δεύτερου προσωπικού της άλμπουμ, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει να εντυπωσιάζει τόσο με το δισκογραφικό της έργο όσο και με τα υψηλής αισθητικής music videos της, εδραιώνοντας τη θέση της ως μια από τις πιο δυναμικές και ανερχόμενες δυνάμεις στη μουσική βιομηχανία της Panik Records.

Γιώργος Κακοσαίος

Ο Γιώργος Κακοσαίος αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις της νέας γενιάς καλλιτεχνών, καθώς συνδυάζει το ταλέντο του ερμηνευτή με τη δημιουργική ικανότητα του τραγουδοποιού. Ξεκινώντας την επαγγελματική του πορεία το 2020 και κατακτώντας άμεσα το βραβείο «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου» στα MAD VMA 2021, καθιερώθηκε γρήγορα στη συνείδηση του κοινού. Η σταθερή του παρουσία σε μεγάλες πίστες, όπως η Ακτή Πειραιώς στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου για δύο συνεχόμενες σεζόν, επιβεβαίωσε τη δυναμική του, ενώ η ικανότητά του να υπογράφει μουσικές τόσο για τον ίδιο όσο και για καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Πλούταρχος και η Έλλη Κοκκίνου, υπογραμμίζει την πολυδιάστατη μουσική του προσωπικότητα.

Σήμερα, ο Γιώργος Κακοσαίος διανύει μια νέα, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον με το ρυθμικό single «Λέει» και το προσωπικό οπτικό αφήγημα του «Και εις ανώτερα». Η κορυφαία καλλιτεχνική του στιγμή φέτος είναι αναμφίβολα η συμμετοχή του στο live project «ΑΛΑ… ΠΑΛΙΑ», όπου μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο, και την αδελφή του, Κατερίνα, αποδίδουν φόρο τιμής στο καλό λαϊκό τραγούδι. Μέσα από 27 διαχρονικές επιτυχίες, όπως η ανανεωμένη εκτέλεση στις «Νυχτερίδες κι αράχνες», ο Κακοσαίος αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί απλώς έναν ερμηνευτή της εποχής, αλλά έναν καλλιτέχνη που σέβεται τις ρίζες του, δίνοντας παράλληλα μια φρέσκια και σύγχρονη πνοή στο ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο.

Κατερίνα Λιόλιου

Η Κατερίνα Λιόλιου αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, διαγράφοντας μια πορεία γεμάτη αυτοπεποίθηση και συνέπεια. Από τα πρώτα της βήματα με το συγκρότημα «Chic ‘n’ Blues» στη Θεσσαλονίκη μέχρι την εκρηκτική της εμφάνιση στο «The Voice» το 2014, όπου κατάφερε να κερδίσει και τους 4 coaches, ήταν φανερό πως πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα με ιδιαίτερο ηχόχρωμα και σκηνική παρουσία. Η μετέπειτα διαδρομή της περιλαμβάνει μια σειρά από ραδιοφωνικά hits, όπως τα «Μεγάλα λόγια», «Η ψυχολογία μου» και «Το Κατερινάκι σου», ενώ οι σημαντικές συνεργασίες της με ονόματα όπως ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή και ο Νίκος Βέρτης, σε συνδυασμό με τη νίκη της στο «Just The 2 Of Us», την έχουν εδραιώσει ως μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες της γενιάς της.

Το φετινό καλοκαίρι ανήκει αναμφίβολα στην Κατερίνα Λιόλιου, καθώς η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour». Από την Αλεξανδρούπολη και την Καστοριά μέχρι την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, η ίδια υπόσχεται εμφανίσεις γεμάτες ενέργεια και μοναδικά vibes. Παράλληλα, οι θαυμαστές της έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν, καθώς μέσα από τα social media η Κατερίνα αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη στο στούντιο, προετοιμάζοντας το νέο της άλμπουμ. Αν και κρατά τις λεπτομέρειες ως επτασφράγιστο μυστικό, το υλικό που έχει μοιραστεί προμηνύει μια νέα δισκογραφική φάση που θα είναι ακόμα πιο δυναμική από όσα έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα.

