Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 01.06.2026

Dua Lipa – Callum Turner: Ένας γάμος κινηματογραφικών προδιαγραφών στο Λονδίνο

Η Dua Lipa και ο Callum Turner ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή στο Old Marylebone Town Hall
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dua Lipa και ο Callum Turner ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, επισφραγίζοντας με τον πιο ρομαντικό τρόπο τον έρωτά τους. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το People, η 30χρονη παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου, το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου, παρουσία ελάχιστων συγγενών και στενών φίλων.

Η εμφάνιση της Dua Lipa ήταν αντάξια της υψηλής αισθητικής της. Σύμφωνα με τη Vogue, η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli, δια χειρός Daniel Roseberry. Συγκεκριμένα, εντυπωσίασε με ένα κομψό, λευκό κοστούμι/ταγιέρ, το οποίο συνδύασε με ένα καπέλο μεγάλου μεγέθους, λευκές γόβες και λευκά γάντια, κρατώντας ένα κίτρινο μπουκέτο. Ο Callum Turner ήταν εξίσου κομψός, επιλέγοντας ένα μπλε κοστούμι.

Η τελετή, η οποία διήρκεσε περίπου 30-40 λεπτά, είχε έναν πολύ προσωπικό χαρακτήρα. Μετά το μυστήριο, οι νεόνυμφοι αποχώρησαν από το δημαρχείο χέρι-χέρι, αναχωρώντας με ταξί για να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το χρονικό της σχέσης

Η επιβεβαίωση του αρραβώνα τους ήρθε μέσα από τη συνέντευξη της Dua Lipa στη βρετανική Vogue τον Ιούνιο του 2025. Τότε, η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία της να προχωρήσει σε αυτό το βήμα μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας της. Παρά τις πληροφορίες που ήθελαν το ζευγάρι να αναβάλλει προσωρινά τα σχέδιά του λόγω της έντονης καθημερινότητας, η αγάπη τους οδήγησε τελικά σε αυτή την όμορφη κατάληξη.

Το «επικό» πάρτι στη Σικελία

Ωστόσο, οι εορτασμοί για το ζευγάρι μόλις ξεκίνησαν. Τις επόμενες ημέρες, η προσοχή στρέφεται στο Παλέρμο της Σικελίας, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη γιορτή, από την Πέμπτη έως το Σάββατο. Το περιβάλλον του ζευγαριού χαρακτηρίζει το γεγονός ως τον πιο «πολυαναμενόμενο γάμο στη Σικελία» μετά την ιστορική σκηνή στον «Νονό» με τον Michael Corleone και την Apollonia Vitelli.

Οι νεόνυμφοι έχουν εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο ενός ορόφου σουιτών στο πολυτελές ξενοδοχείο Villa Igiea με θέα το Τυρρηνικό Πέλαγος, ενώ η τελετή θα λάβει χώρα στη Villa Valguarnera στην Μπαγκέρια.

Η λίστα των καλεσμένων αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, καθώς ανάμεσα στους παρευρισκόμενους θα βρίσκονται κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής και μόδας, όπως ο Sir Elton John, ο Mark Ronson, η Charli XCX, η Donatella Versace και ο Simon Porte Jacquemus. Μάλιστα, η Dua Lipa φέρεται να ταξίδεψε πρόσφατα στην Ιταλία προκειμένου να συναντηθεί με την Donatella Versace και να ολοκληρώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για το νυφικό της.

Όπως δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού στην Daily Mail: «Αυτός θα είναι ο πιο ωραίος γάμος. Τόσο η Dua όσο και ο Callum είναι πολύ ενθουσιασμένοι και θέλουν να είναι κάτι… επικό».

Callum Turner dua lipa ΓΑΜΟΣ
