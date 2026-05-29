Olivia Rodrigo: Το babydoll που δίχασε τα social media

Η Olivia Rodrigo καταφέρνει για ακόμα μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop κουλτούρας, όχι μόνο για τις αναμφισβήτητες φωνητικές της ικανότητες, αλλά και για τα κοινωνικά μηνύματα που στέλνει. Στα 23 της χρόνια, η κάτοχος τριών βραβείων Grammy θεωρείται δικαίως ένα από τα πιο καυτά και επιδραστικά ονόματα της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Οι πρόσφατες ζωντανές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στην Ισπανία στις αρχές του μήνα άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις, με το κοινό να αποθεώνει τη σκηνική της παρουσία.

Ωστόσο, μια συγκεκριμένη ενδυματολογική της επιλογή κατάφερε να διχάσει το διαδίκτυο και να ανάψει φωτιές στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η νεαρή σταρ, που αυτή την περίοδο προμοτάρει εντατικά το νέο της single «Drop dead», είδε τα ρούχα της να γίνονται αντικείμενο έντονης κριτικής αντί για τη μουσική της.

Η Olivia Rodrigo σε μια live στιγμή που γράφει ιστορία – Το Spotify μετατρέπει τη Βαρκελώνη σε pop σκηνή

Το τρίτο της άλμπουμ με τίτλο «You seem pretty sad for a girl so in love» αποτελεί μία από τις πλέον αναμενόμενες δισκογραφικές κυκλοφορίες αυτού του καλοκαιριού και το promo έχει ήδη ξεκινήσει. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι θαυμαστές στάθηκαν στην εξαιρετική της ερμηνεία, μια μερίδα χρηστών στα social media επέλεξε να εστιάσει αποκλειστικά στο look της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η τραγουδίστρια δέχθηκε ένα τεράστιο κύμα αρνητικών σχολίων επειδή επέλεξε να ανέβει στη σκηνή φορώντας ένα φόρεμα σε στυλ babydoll. Η ίδια δεν άφησε την πρόκληση να πέσει κάτω και, μιλώντας στο Popcast των New York Times, έδωσε μια αποστομωτική απάντηση που βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

«Έχουμε κανονικοποιήσει την παιδοφιλία»: Το ξέσπασμα της Rodrigo κατά της τοξικής κουλτούρας

Η Olivia Rodrigo δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιμετώπισε την εικόνα της, θίγοντας ένα πολύ βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα. «Αυτό με έχει στεναχωρήσει πολύ», εξομολογήθηκε η νεαρή καλλιτέχνιδα, φέρνοντας στην επιφάνεια μια τεράστια αντίφαση της βιομηχανίας του θεάματος. «Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι έχω φορέσει στη σκηνή ρούχα που ίσως ήταν πιο αποκαλυπτικά… και θεωρήθηκαν απόλυτα αποδεκτά. Αλλά το ότι ήμουν πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που κάποιοι θεώρησαν παιδικό, αυτό κρίθηκε ακατάλληλο. Θεωρώ πως δείχνει πόσο πραγματικά έχουμε κανονικοποιήσει την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας», πρόσθεσε με θάρρος.

Η ίδια συνέχισε την ανάλυσή της γύρω από τα στερεότυπα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες από πολύ μικρή ηλικία, τονίζοντας το μόνιμο αίσθημα ενοχής που τους επιβάλλεται. «Τα κορίτσια μεγαλώνουν με μια γνώριμη προειδοποίηση: Μην το φοράς αυτό γιατί τότε ένας άντρας θα σεξουαλικοποιήσει το σώμα σου και θα φταις εσύ. Είναι τόσο παράξενο», υπογράμμισε η pop star.

Η έμπνευση από τα 90s

Θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η Rodrigo εξήγησε ότι το babydoll look δεν είχε κανέναν σκοπό να προκαλέσει ή να δημιουργήσει ψεύτικα debates, αλλά ήταν ένας ξεκάθαρος φόρος τιμής στις μουσικές της ρίζες. Η έμπνευσή της, όπως είπε, πηγάζει κατευθείαν από την εμβληματική punk και grunge σκηνή της δεκαετίας του 1990, η οποία χρησιμοποιούσε τη μόδα ως μέσο αντίστασης.

«Ένιωθα ότι έμοιαζα στην Carthin Chana ή την Courtney Love, γυναίκες που αποτελούν πρότυπα για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στα είδωλα του κινήματος Riot Grrrl. Η αντίδραση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από την ίδια την Κόρτνεϊ Λαβ, η οποία έσπευσε να στηρίξει δημόσια τη νεαρή συνάδελφό της, ανεβάζοντας υποστηρικτικά stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η στάση της Olivia Rodrigo απέναντι στα κακόβουλα σχόλια αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται η φωνή της γενιάς της. Αντί να σιωπήσει ή να αλλάξει την αισθητική της, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της για να αναδείξει τα διπλά πρότυπα και την υποκρισία που επικρατεί γύρω από το γυναικείο σώμα. Το σίγουρο είναι ότι η νεαρή σταρ δεν πρόκειται να αφήσει κανένα toxic σχόλιο να επισκιάσει την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Το καλοκαίρι της ανήκει ολοκληρωτικά και η ίδια συνεχίζει να πορεύεται με τους δικούς της όρους, αδιαφορώντας για τους επικριτές της.

