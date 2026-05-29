Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 29.05.2026

Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!

Με ανατολίτικους ρυθμούς και αέρα Γαλλικής Ριβιέρας, η Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει το «Σαφάρι», την επιτυχία που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα φετινά charts
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μοναδική Ρία Ελληνίδου επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο hit «Σαφάρι», το οποίο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video που γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Νίκαια της Γαλλίας.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Το «Σαφάρι», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ξεσηκώνει με έντονο beat και ανατολίτικους ρυθμούς, το μουσικό ύφος που η Ρία Ελληνίδου έκανε τάση μέσα από τις προηγούμενες μεγάλες πλατινένιες επιτυχίες της. Μάλιστα, η ίδια συνυπογράφει τους στίχους μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, ενώ τη μουσική έγραψε ο Eslam Fathi.

Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral

Το «Σαφάρι» συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό video που γυρίστηκε στη Νίκαια της Γαλλίας, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους και ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Κυανής Ακτής. Πάντα εντυπωσιακή, λαμπερή και γοητευτική, η Ρία Ελληνίδου πρωταγωνιστεί σε ένα music video που αποπνέει αέρα καλοκαιριού, πολυτέλειας και σύγχρονης αισθητικής, με φόντο τη μοναδική αρχιτεκτονική, τη φινέτσα και τη γοητεία της γαλλικής Ριβιέρας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Tasos Xiarcho.

Το «Σαφάρι», που προκάλεσε αίσθηση στα social media πριν ακόμα κυκλοφορήσει, θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό album της Ρίας Ελληνίδου που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Στο μεταξύ, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει να «μαγεύει» το κοινό στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη, στο «Fantasia».

 

Olivia Rodrigo: Το babydoll που δίχασε τα social media

Jennifer Lopez: Η εξομολόγηση για τις ερωτικές σκηνές που παραμένουν πρόκληση σε κάθε νέα ταινία

«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop
Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004
Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral
Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003
Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο
«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ
«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου
Από το «Bangaranga» μέχρι το «Jalla» αυτά είναι τα τραγούδια της Eurovision που «σαρώνουν» στην Ελλάδα
Lady Gaga: Το MAYHEM «έσπασε» τα κοντέρ με 6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

