Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 29.05.2026

Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003

Όταν το 2003 συναντά το σήμερα: ο Νίνο ανεβάζει βίντεο που θυμίζει την πιο ερωτική του εποχή και γίνεται viral
Πόπη Βασιλείου

Ένα απλό βίντεο στο TikTok στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει ένα κύμα νοσταλγίας και συζητήσεων γύρω από τον Νίνο, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται να ερμηνεύει ξανά το «Σε Παρακαλώ», μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερωτικές μπαλάντες του 2003, θυμίζοντας σε πολλούς την εποχή που το ελληνικό pop τραγούδι είχε διαφορετική ένταση, πιο άμεση συναισθηματική φόρτιση και μια αισθητική που σημάδεψε ολόκληρη γενιά ακροατών.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς σε λίγες ώρες άρχισε να αναπαράγεται ευρέως στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν πως ο Νίνο δείχνει να επιστρέφει σε μια πιο «καθαρή» και αυθεντική εκδοχή του εαυτού του, όπως εκείνη που τον έκανε γνωστό στις αρχές των 00’s, όταν τραγούδια όπως το «Σε Παρακαλώ» δεν ήταν απλώς επιτυχίες αλλά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά γεγονότα.

Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»

Η δύναμη της συγκεκριμένης στιγμής δεν βρίσκεται μόνο στην επιλογή του τραγουδιού, αλλά και στον τρόπο που το παρουσιάζει στο βίντεο, καθώς το «Σε Παρακαλώ» ακούγεται να παίζει ως φόντο και ο Νίνο το ακολουθεί, δίνοντας την αίσθηση ότι το ζει ξανά, σχεδόν σαν να το ερμηνεύει αυθόρμητα μέσα από τη μνήμη του και τη σημερινή του διάθεση, χωρίς υπερβολές ή σκηνοθετημένη ένταση, αλλά με μια πιο άμεση, προσωπική προσέγγιση που τον φέρνει κοντά στην εποχή του τραγουδιού.

Αγαπημένο τραγούδι απο το 2003

Το «Σε Παρακαλώ» δεν λειτουργεί εδώ απλώς ως μια αναφορά στο παρελθόν, αλλά ως μια ζωντανή υπενθύμιση της πορείας του καλλιτέχνη, που μέσα από αυτό το τραγούδι είχε καταφέρει να εδραιώσει τη θέση του στην ελληνική pop σκηνή, χτίζοντας μια εικόνα που συνδύαζε ρομαντισμό, ένταση και μια χαρακτηριστική ερμηνευτική ταυτότητα, η οποία φαίνεται να παραμένει αναλλοίωτη και να επανέρχεται φυσικά κάθε φορά που ο ίδιος επιλέγει να ακουμπήσει εκείνη την εποχή μέσα από τη μουσική του.

Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009

 

 

Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο

