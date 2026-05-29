Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 29.05.2026

Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο

Ένας Έλληνας μουσικός στο TikTok κατάφερε να γίνει viral, κάνοντας μια απίστευτη διασκευή στον ύμνο του Champions League
Ειρήνη Στόφυλα

Όταν η ποδοσφαιρική τρέλα συναντά το ελληνικό δαιμόνιο και τη λαϊκή μας παράδοση, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να γίνει αμέσως viral. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και ανατριχιαστικές μελωδίες του πλανήτη, που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα πιο μεγάλα αστέρια των γηπέδων, απέκτησε ξαφνικά καθαρόαιμο ελληνικό άρωμα. Ο λόγος για τον θρυλικό ύμνο του Champions League, ο οποίος «πειράχτηκε» με έναν άκρως ανατρεπτικό τρόπο που κανείς δεν είχε φανταστεί μέχρι σήμερα.

Ένας Έλληνας μουσικός αποφάσισε να κάνει το απόλυτο delete στην κλασική ενορχήστρωση και να φέρει τη διοργάνωση στα μέτρα της νυχτερινής διασκέδασης. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα του TikTok έχει προκαλέσει ήδη χαμό, κάνοντας τους πάντες να μιλούν για την πιο alternative διασκευή που έχει γίνει ποτέ.

Ο δημιουργός αυτού του απίστευτου project είναι ο Δημήτρης Παρίσης, ο οποίος επιστράτευσε το μπουζούκι του και με περίσσιο μεράκι μετέτρεψε το επικό κομμάτι στο πιο βαρύ, ασήκωτο ζεϊμπέκικο. Το timing της κυκλοφορίας δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς το προσεχές Σάββατο η Βουδαπέστη ετοιμάζεται να «καεί» στον μεγάλο τελικό, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το βαρύτιμο τρόπαιο.

@jim_parishs

Ουέφα μάθε μπαλίτσα😎⚽️#fy #foryoupagе #championsleague #bouzoukia

♬ πρωτότυπος ήχος – Dimitris Parisis

Αν και είναι μάλλον απίθανο να ακουστούν πενιές πριν από τη σέντρα στο γήπεδο, ο Δημήτρης Παρίσης μας έδωσε μια καλή ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι η διοργάνωση στο μέλλον. Ίσως αν κάποια στιγμή καταφέρει να φτάσει στον τελικό μια ομάδα από τα Βαλκάνια, να δούμε τη UEFA να εντάξει επίσημα και τα μπουζούκια στο pre-game show.


Για την ιστορία, η θρυλική αυτή μελωδία γεννήθηκε το 1992, όταν η UEFA αποφάσισε να αλλάξει το όνομα της διοργάνωσης από «Κύπελλο Πρωταθλητριών» σε Champions League, θέλοντας να της δώσει έναν πιο elite χαρακτήρα. Τότε, ανέθεσε τη σύνθεση στον Βρετανό μουσικό Τόνι Μπρίτεν, ο οποίος βασίστηκε σκόπιμα σε ένα κλασικό κομμάτι του 1727 που είχε γραφτεί για τη στέψη του Γιώργου Φρίντερικ Χέντελ. Ο Μπρίτεν «αντέγραψε» ουσιαστικά κάποια μέρη από το περίφημο «Zadok the Priest» και τα ένωσε με τη δική του ενορχήστρωση.

Οι στίχοι του ύμνου δεν λένε κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι γραμμένοι στις τρεις επίσημες γλώσσες της UEFA (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και μεταφράζονται ως «οι μεγαλύτεροι», «οι κύριοι» και «οι πρωταθλητές», ενώ η εμβληματική αρχική εκτέλεση ανήκει στη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Χορωδία της Ακαδημίας του St. Martin in the Fields.

Παρά τις σκόρπιες προσπάθειες της UEFA να εκσυγχρονίσει το κομμάτι ανά τα έτη, εκείνο έχει παραμείνει σχεδόν απαράλλακτο, κερδίζοντας μια μόνιμη θέση στις καρδιές των φιλάθλων. Αυτή η σταθερότητα είναι που κάνει τη διασκευή του Έλληνα TikToker ακόμα πιο cool, καθώς σπάει κάθε στερεότυπο γύρω από το πώς πρέπει να ακούγεται το ποδόσφαιρο. Το clip συνεχίζει να μαζεύει χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια από άτομα κάθε ηλικίας που λατρεύουν τις μουσικές αλχημείες. Είτε είσαι fun της μπάλας είτε του καλού λαϊκού τραγουδιού, το σίγουρο είναι ότι αυτή η εκτέλεση θα σου κολλήσει στο μυαλό για μέρες. Ετοιμαστείτε λοιπόν για τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, έχοντας στο μυαλό σας ότι ο ύμνος των αστεριών μπορεί, έστω και νοητά, να χορευτεί με μια βαριά στροφή!

«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ

«The Gentleman's Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop
