Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το νέο τραγούδι της Marseaux «Γρανίτα Λεμόνι» έχει γίνει viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να δοκιμάζουν τη χορογραφία και να συμμετέχουν στο πιο δροσερό trend του TikTok

Το TikTok τις τελευταίες ημέρες έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά και ο λόγος δεν είναι άλλος από το νέο τραγούδι της Marseaux με τίτλο «Γρανίτα Λεμόνι», που έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο δροσερά και fun viral trends της χρονιάς. Από scroll σε scroll, βλέπεις παντού την ίδια ενέργεια: χορογραφίες, χαμόγελα, καλοκαιρινά vibes και ένα sound που κολλάει επικίνδυνα εύκολα.

Το hype απογειώθηκε όταν η Marseaux ανέβασε το επίσημο χορευτικό του κομματιού γράφοντας τη φράση «Θα κεράσω γρανίτα λεμόνι όποι@ κάνει τη χορογραφία καλύτερα», και από εκεί και πέρα έγινε αυτό που συμβαίνει μόνο στα social media όταν κάτι «κουμπώνει» σωστά: έκρηξη. Μέσα σε λίγες ώρες, το challenge άρχισε να αναπαράγεται παντού, με creators και χρήστες να δοκιμάζουν την τύχη τους στο dance trend.

Κάθε νέο video φέρνει και κάτι διαφορετικό. Άλλοι το πάνε πιο playful, άλλοι πιο ακριβές στη χορογραφία, άλλοι απλά το διασκεδάζουν χωρίς να τους νοιάζει αν το κάνουν σωστά. Αυτό είναι και το μυστικό του trend: δεν είναι εξεταστική, είναι vibe. Και αυτό το vibe έχει «γράψει» πολύ δυνατά στο κοινό, ειδικά τώρα που όλοι ψάχνουν κάτι ανάλαφρο, καλοκαιρινό και λίγο πιο ξέγνοιαστο.

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux δείχνει ήδη όλα τα σημάδια ότι θα γίνει το απόλυτο hit του καλοκαιριού, αυτό που θα ακούς παντού, από παραλίες και beach bars μέχρι παρέες που χορεύουν αυθόρμητα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που κολλάνε από το πρώτο άκουσμα, σε βάζουν αμέσως σε καλοκαιρινό mood και σε κάνουν να θέλεις να το τραγουδήσεις δυνατά, ακόμα κι αν δεν ξέρεις καλά τους στίχους.

Με το viral dance challenge να εξαπλώνεται ήδη στα social media, όλα δείχνουν πως το κομμάτι θα γίνει soundtrack του καλοκαιριού, με κόσμο κάθε ηλικίας να το χορεύει, να το κάνει remix στις στιγμές του και να το μετατρέπει σε κοινή εμπειρία που ενώνει ρυθμό, διασκέδαση και ανεμελιά.

