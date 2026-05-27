Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 27.05.2026

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το νέο τραγούδι της Marseaux «Γρανίτα Λεμόνι» έχει γίνει viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να δοκιμάζουν τη χορογραφία και να συμμετέχουν στο πιο δροσερό trend του TikTok
Πόπη Βασιλείου

Το TikTok τις τελευταίες ημέρες έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά και ο λόγος δεν είναι άλλος από το νέο τραγούδι της Marseaux με τίτλο «Γρανίτα Λεμόνι», που έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο δροσερά και fun viral trends της χρονιάς. Από scroll σε scroll, βλέπεις παντού την ίδια ενέργεια: χορογραφίες, χαμόγελα, καλοκαιρινά vibes και ένα sound που κολλάει επικίνδυνα εύκολα.

@marseaux.wnc

Θα κεράσω γρανίτα λεμόνι οποι@ κάνει τη χορογραφία καλύτερα 🍸🍋 @billroxenos

♬ Granita Lemoni I Marseaux – Marseaux

Το hype απογειώθηκε όταν η Marseaux ανέβασε το επίσημο χορευτικό του κομματιού γράφοντας τη φράση «Θα κεράσω γρανίτα λεμόνι όποι@ κάνει τη χορογραφία καλύτερα», και από εκεί και πέρα έγινε αυτό που συμβαίνει μόνο στα social media όταν κάτι «κουμπώνει» σωστά: έκρηξη. Μέσα σε λίγες ώρες, το challenge άρχισε να αναπαράγεται παντού, με creators και χρήστες να δοκιμάζουν την τύχη τους στο dance trend.

Flashback στα MAD VMA 2025: Το εκρηκτικό ντουέτο της Evangelia και της Marseaux που έγινε hit

Κάθε νέο video φέρνει και κάτι διαφορετικό. Άλλοι το πάνε πιο playful, άλλοι πιο ακριβές στη χορογραφία, άλλοι απλά το διασκεδάζουν χωρίς να τους νοιάζει αν το κάνουν σωστά. Αυτό είναι και το μυστικό του trend: δεν είναι εξεταστική, είναι vibe. Και αυτό το vibe έχει «γράψει» πολύ δυνατά στο κοινό, ειδικά τώρα που όλοι ψάχνουν κάτι ανάλαφρο, καλοκαιρινό και λίγο πιο ξέγνοιαστο.

@marseaux.wnc

girls 😕💛

♬ Granita Lemoni I Marseaux – Marseaux

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux δείχνει ήδη όλα τα σημάδια ότι θα γίνει το απόλυτο hit του καλοκαιριού, αυτό που θα ακούς παντού, από παραλίες και beach bars μέχρι παρέες που χορεύουν αυθόρμητα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που κολλάνε από το πρώτο άκουσμα, σε βάζουν αμέσως σε καλοκαιρινό mood και σε κάνουν να θέλεις να το τραγουδήσεις δυνατά, ακόμα κι αν δεν ξέρεις καλά τους στίχους.

Η Marseaux ποζάρει με λευκό φόρεμα και κοσμήματα, μιλώντας για πρώτη φορά για τη σχέση της.
www.instagram.com/marseaux.wnc

Με το viral dance challenge να εξαπλώνεται ήδη στα social media, όλα δείχνουν πως το κομμάτι θα γίνει soundtrack του καλοκαιριού, με κόσμο κάθε ηλικίας να το χορεύει, να το κάνει remix στις στιγμές του και να το μετατρέπει σε κοινή εμπειρία που ενώνει ρυθμό, διασκέδαση και ανεμελιά.

Marseaux: Πιο προσωπική από ποτέ στις νέες της δηλώσεις – Πώς την άλλαξε η απώλεια της μητέρας της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Marseaux TikTok trend Γρανίτα Λεμόνι ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

27.05.2026
Επόμενο
Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού

Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού

27.05.2026

Δες επίσης

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
Μουσικά Νέα

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο

27.05.2026
Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok
Social & Tech

Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok

27.05.2026
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Mad Events

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

27.05.2026
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

27.05.2026
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Μουσικά Νέα

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

27.05.2026
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Μουσικά Νέα

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

27.05.2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Mad Events

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

27.05.2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
Μουσικά Νέα

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

27.05.2026
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Μουσικά Νέα

«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας