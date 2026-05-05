Marseaux: Πιο προσωπική από ποτέ στις νέες της δηλώσεις – Πώς την άλλαξε η απώλεια της μητέρας της

Η Marseaux μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής της, σε μια συνέντευξη όπου δεν έκρυψε τίποτα από τα συναισθήματά της. Η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στη μουσική της πορεία όσο και στις προσωπικές στιγμές που τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή«Breakfast @ Star» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ντάφλο, όπου μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία της στη μουσική σκηνή αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που τη σημάδεψαν. Η συζήτηση κινήθηκε ανάμεσα στο παρόν, το μέλλον και το παρελθόν της, με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Και όπως φάνηκε, η Marseaux δεν φοβάται να δείξει την πιο ανθρώπινη πλευρά της.

Η ίδια αποκάλυψε πως φέτος βρίσκεται στη σκηνή δίπλα σε δύο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή, κάτι που αρχικά της προκάλεσε έντονο άγχος. Όπως είπε, ανησυχούσε για το πώς θα «δέσει» με ένα τόσο μεγάλο καλλιτεχνικό σχήμα, όμως τελικά κατάφερε να προσαρμοστεί, φέρνοντας στο πρόγραμμα πολλά στοιχεία από το pop ρεπερτόριό της αλλά και δικά της τραγούδια. Η εμπειρία αυτή φαίνεται να της έχει δώσει αυτοπεποίθηση και νέα ενέργεια στη σκηνή.

Μιλώντας για το μέλλον της, η Marseaux αποκάλυψε ότι στα 35 της θα ήθελε να συνεχίσει να έχει την ίδια έμπνευση και δημιουργικότητα που έχει σήμερα. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως θα ήθελε να έχει δημιουργήσει και οικογένεια, κάτι που όπως είπε της έχει περάσει και από το οικογενειακό της περιβάλλον ως ιδέα και όνειρο. Η αγάπη της για τα παιδιά είναι έντονη και την εκφράζει ανοιχτά, δείχνοντας μια πιο τρυφερή πλευρά του χαρακτήρα της. Για εκείνη, η ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή φαίνεται να είναι ένα σημαντικό ζητούμενο.





Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν μίλησε για τον θάνατο της μητέρας της. Η Marseaux περιέγραψε αυτή την εμπειρία ως κάτι που τη μεγάλωσε απότομα και χωρίς προετοιμασία, λέγοντας πως τέτοιες καταστάσεις δεν αφήνουν περιθώριο επιλογής. Όπως εξομολογήθηκε, ο πόνος αυτός δεν εξαφανίζεται ποτέ και η απουσία της μητέρας της παραμένει καθημερινή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτή η απώλεια άλλαξε τον χαρακτήρα της και την έκανε πιο ώριμη, αλλά και πιο ευάλωτη συναισθηματικά. Θυμήθηκε πως τότε ήταν μόλις 17 ετών και αντέδρασε με άρνηση, κάτι που σήμερα κατανοεί ως έναν μηχανισμό άμυνας. Πλέον, όπως είπε, νιώθει ότι έχει έρθει η στιγμή να σταθεί περισσότερο δίπλα στον πατέρα της και να αναλάβει ευθύνες που τότε δεν μπορούσε.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι η σχέση της με τα social media είναι δύσκολη. Τα αρνητικά σχόλια την επηρεάζουν έντονα, σε σημείο που όπως είπε θα ήθελε πολλές φορές να απομακρυνθεί εντελώς από τις πλατφόρμες. Περιέγραψε την εμπειρία αυτή ως ψυχολογικά βαριά, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που γράφουν τέτοια σχόλια της φαίνονται σαν να βρίσκονται «σε έναν άλλο πλανήτη». Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα social, προσπαθώντας να προστατεύσει τον εαυτό της όσο μπορεί.

Η Marseaux μέσα από αυτή τη συνέντευξη έδειξε ότι πίσω από τη νεανική εικόνα και τη μουσική της πορεία υπάρχει μια βαθιά προσωπική ιστορία. Από τις επαγγελματικές της συνεργασίες μέχρι τις πιο δύσκολες απώλειες της ζωής της, μιλά με ειλικρίνεια και χωρίς φίλτρα. Και αυτό είναι που την κάνει να ξεχωρίζει σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα και επιφανειακά.

