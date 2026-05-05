Antigoni: Το «Jalla» της Κύπρου στη Eurovision 2026 για τις πρώτες πρόβες στη Βιέννη

Η Antigoni έφτασε στη Βιέννη για τη Eurovision 2026 και ξεκινά τις πρόβες για το «Jalla» - Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τους πολυαναμενόμενους ημιτελικούς της φετινής διοργάνωσης, η Κύπρος μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με την παρουσία της Antigoni, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα με το τραγούδι «Jalla». Η συμμετοχή της έχει ήδη δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον, τόσο χάρη στο κομμάτι όσο και στο εντυπωσιακό βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και προκάλεσε άμεσα θετικές αντιδράσεις. Ο ενθουσιασμός γύρω από την κυπριακή συμμετοχή αυξάνεται διαρκώς, ενώ οι προετοιμασίες για τη μεγάλη εμφάνιση βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

Η ερμηνεύτρια ταξίδεψε στη Βιέννη μαζί με ολόκληρη την κυπριακή αποστολή, με σκοπό να ξεκινήσει τις επίσημες πρόβες επί σκηνής ενόψει της συμμετοχής της στον Β’ Ημιτελικό της φετινής διοργάνωσης. Μέσα από αναρτήσεις στον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ, εκφράζοντας με χιούμορ το πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος από τότε μέχρι σήμερα, μόλις λίγα 24ωρα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision.

Η φετινή Eurovision βρίσκεται σε φάση έντονων προετοιμασιών, καθώς οι πρώτες τεχνικές πρόβες συνεχίζονται με γρήγορο ρυθμό. Από το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου τη σκυτάλη πήραν οι χώρες του Β’ Ημιτελικού, οι οποίες πραγματοποίησαν την πρώτη τους δοκιμή επάνω στη σκηνή.

Οι χώρες που εμφανίζονται στο πρώτο μισό του Β’ Ημιτελικού ανέβηκαν στη σκηνή του Wiener Stadthalle για μία δοκιμή διάρκειας περίπου 30 λεπτών. Τη σειρά άνοιξε η δυναμική παρουσία της Dara από τη Βουλγαρία, και ακολούθησαν οι αποστολές από Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Αρμενία και Ελβετία.

Οι πρόβες για τις υπόλοιπες οκτώ χώρες συνεχίζονται σήμερα την Τρίτη 5 Μαΐου, με την Κύπρο να ανοίγει το πρόγραμμα στις 11:30 ώρα Ελλάδας. Η Antigoni ετοιμάζει μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, η οποία θα συνοδεύεται από χορευτές, με στόχο να μεταφέρει στο κοινό την εκρηκτική ατμόσφαιρα του «Jalla» και να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές.

Κατά τη διάρκεια των προβών, όπως ήδη συνέβη και στον Α’ Ημιτελικό, δίνονται καθημερινά στη δημοσιότητα βασικές πληροφορίες σχετικά με τη σκηνική παρουσία κάθε χώρας. Την επόμενη ημέρα δημοσιεύονται και οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τις δοκιμές των καλλιτεχνών, προετοιμάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθήσουν.

Πιθανές αλλαγές στον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Την ίδια στιγμή, στο παρασκήνιο φαίνεται πως εξετάζονται αλλαγές στον τρόπο ανακοίνωσης των προκρίσεων από τους ημιτελικούς. Την περσινή χρονιά δοκιμάστηκε ένα νέο σύστημα, στο οποίο εμφανίζονταν στην οθόνη τρεις χώρες κάθε φορά και μία από αυτές προκρινόταν. Το μοντέλο αυτό δημιούργησε περισσότερη αγωνία αλλά και ανατροπές.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το βράδυ της 3ης Μαΐου, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουμε στο γνωστό και παραδοσιακό σύστημα: οι παρουσιαστές να ανακοινώνουν μία-μία τις χώρες που περνούν στον Μεγάλο Τελικό. Η τελική απόφαση αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσα στην ημέρα.

Η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δυναμική θέση για τη φετινή Eurovision, με δύο συμμετοχές που ήδη κερδίζουν τις εντυπώσεις. Η Antigoni, γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό, ετοιμάζεται να δώσει μια εμφάνιση που μπορεί να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες και να οδηγήσει την Κύπρο στον Μεγάλο Τελικό. Με τις πρόβες σε πλήρη εξέλιξη, τα βλέμματα στρέφονται σταδιακά προς τη σκηνή της Βιέννης, όπου σε λίγες ημέρες θα κριθεί η τύχη κάθε συμμετοχής. Το μόνο σίγουρο είναι πως η φετινή διοργάνωση υπόσχεται εκπλήξεις, ένταση και στιγμές που θα συζητηθούν.

