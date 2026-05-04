Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια

Η επιστροφή της Βίκυς Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision έπειτα από 54 ολόκληρα χρόνια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της φετινής διοργάνωσης. Η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ξαναζήσει μια ιστορική στιγμή, επανεμφανιζόμενη στον διαγωνισμό που σημάδεψε την πορεία της και συνέβαλε στη διεθνή αναγνώρισή της. Η είδηση της συμμετοχής της στον πρώτο ημιτελικό έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φαν της Eurovision, αλλά και σε όσους έχουν αγαπήσει τη μακρόχρονη καριέρα της.

Σύμφωνα με τη γερμανική BILD, η 73χρονη σταρ θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Wiener Stadthalle την Τρίτη 12 Μαΐου. Για την ξεχωριστή αυτή εμφάνιση, η Βίκυ Λέανδρος θα παρουσιάσει μια ολοκαίνουργια διασκευή της παγκόσμιας επιτυχίας της, «L’amour est bleu», του τραγουδιού που την καθιέρωσε στη σκηνή της Eurovision.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού μόνο τυχαία δεν είναι. Η Βίκυ Λέανδρος είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στη Eurovision το 1967, στη Βιέννη, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο με το «L’amour est bleu», κατακτώντας την τέταρτη θέση. Ήταν η εμφάνιση που άνοιξε τον δρόμο για τη διεθνή της καριέρα, αφού το τραγούδι σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με πάνω από 12 εκατομμύρια πωλήσεις singles και εκατοντάδες διασκευές από θρύλους όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Αλ Μαρτίνο. Μάλιστα, έφτασε μέχρι και το νούμερο 1 στα αμερικανικά Billboard charts, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για συμμετοχή του διαγωνισμού.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στη Βιέννη, όπου ξεκίνησαν όλα με την πρώτη μου συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το L’amour est bleu!», δήλωσε συγκινημένη στην BILD. Η καλλιτέχνις ανέφερε πως η πρώτη της συμμετοχή ήταν καθοριστική: «Ήμουν έφηβη όταν συμμετείχα για πρώτη φορά στο Grand Prix! Το L’amour est bleu μου έφερε μεγάλη τύχη και μου άνοιξε πολλές πόρτες. Ήταν η αρχή της διεθνούς καριέρας μου, με συναυλιακές περιοδείες στον Καναδά και την Ιαπωνία».

Η Βίκυ Λέανδρος έχει εμφανιστεί δύο φορές στη Eurovision. Μετά τη συμμετοχή του 1967, επέστρεψε το 1972 στο Εδιμβούργο, όπου πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκρισή της, κερδίζοντας τον διαγωνισμό με το εμβληματικό «Après toi». Με περισσότερες από 55 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες προσωπικότητες που έχουν περάσει από τη διοργάνωση.

Η φετινή της επιστροφή, μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο αισθησιακές και νοσταλγικές στιγμές της Eurovision 2026. Οι διοργανωτές θέλουν να τιμήσουν την τεράστια καλλιτεχνική της διαδρομή, ενώ το κοινό ανυπομονεί να την απολαύσει ξανά στη σκηνή. Είναι βέβαιο πως η εμφάνισή της στον πρώτο ημιτελικό θα αποτελέσει κορυφαία στιγμή της βραδιάς, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και υπενθυμίζοντας γιατί η Βίκυ Λέανδρος παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο της ευρωπαϊκής μουσικής.

