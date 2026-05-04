Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

Οι πρώτες τεχνικές πρόβες στη Βιέννη άλλαξαν ήδη την εικόνα των bookmakers, με την Ελλάδα να ενισχύει τη θέση της και τη σκηνική παρουσία του Akylas να γίνεται από τα πιο πολυσυζητημένα acts

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και οι πρώτες τεχνικές πρόβες στη Βιέννη ήδη αλλάζουν τα δεδομένα στα στοιχήματα και στα προγνωστικά. Λίγες ημέρες πριν από τους δύο ημιτελικούς της 12ης και της 14ης Μαΐου, οι αποστολές ανεβαίνουν στη σκηνή του Stadthalle για να δοκιμάσουν φωτισμούς, σκηνοθεσία, κάμερες και σκηνική παρουσία, όμως αυτό που πραγματικά τραβά το ενδιαφέρον είναι η πρώτη εικόνα που αποκτά το κοινό για κάθε συμμετοχή. Οι φωτογραφίες από τις πρόβες, τα backstage στιγμιότυπα και οι πρώτες πληροφορίες από τα acts αρκούν για να επηρεάσουν το κλίμα και να μετακινήσουν τις αποδόσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει σημαντικό έδαφος. Ο Akylas παραμένει σταθερά ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και μετά την πρώτη του πρόβα είδε τα ποσοστά νίκης να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο. Το «Ferto» όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική του, αλλά δείχνει να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη απήχηση όταν μεταφέρεται στη σκηνή της Eurovision, με το ιδιαίτερο concept και τη σκηνοθετική προσέγγιση να συζητιούνται ήδη έντονα στα social media και στους φανατικούς του διαγωνισμού.

Eurovision 2026: Η πρώτη πρόβα του Akyla που ξεσήκωσε τη Βιέννη!

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά του eurovisionworld.com, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση για τη νίκη, με ποσοστό που αγγίζει το 16%. Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία, η οποία συνεχίζει να θεωρείται το μεγάλο φαβορί της Eurovision 2026, αν και το ποσοστό της παρουσίασε μικρή πτώση μετά την πρώτη τεχνική πρόβα. Αυτή τη στιγμή, η φινλανδική συμμετοχή συγκεντρώνει περίπου 29% πιθανότητες νίκης.

Η Φινλανδία έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει έντονο buzz γύρω από τη συμμετοχή της. Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν παρουσιάζουν το «Liekinheitin» μέσα σε ένα σκοτεινό και κινηματογραφικό σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από δυστοπική ταινία. Η σκηνή θυμίζει εγκαταλελειμμένη ορχήστρα, γεμάτη αναποδογυρισμένες καρέκλες και βάσεις για παρτιτούρες, ενώ η Λίντα εμφανίζεται να παίζει βιολί ανάμεσα σε φλόγες, με τον Πιτ να παρακολουθεί από μια ξύλινη κατασκευή στο πλάι της σκηνής. Οι πρώτες εικόνες από την πρόβα έγιναν αμέσως viral και επιβεβαίωσαν γιατί η Φινλανδία θεωρείται μία από τις πιο δυνατές συμμετοχές της χρονιάς.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα επενδύει σε ένα act που συνδυάζει ενέργεια, χιούμορ, συναίσθημα και έντονη σκηνική κίνηση. Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Stadthalle παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το «Ferto» με την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού. Το concept κινείται σε αισθητική video game, με τον τραγουδιστή να αλληλεπιδρά με τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες, τους οποίους υποδύονται η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρίστος Νικολάου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Η ελληνική αποστολή φαίνεται να έχει επενδύσει σε μια πολυεπίπεδη παρουσίαση, που δεν μένει μόνο στο εντυπωσιακό θέαμα. Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του act, ο Akylas «σπάει» τον ρόλο του, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της εμφάνισης. Η εναλλαγή ανάμεσα στο χιούμορ, τη δράση και τη συναισθηματική φόρτιση δείχνει πως η ελληνική ομάδα θέλει να δημιουργήσει μια performance που θα μείνει στη μνήμη του κοινού.

Την ίδια στιγμή, το σκηνικό στοιχείο που συζητήθηκε περισσότερο από την πρώτη πρόβα ήταν η εμφάνιση του Akylas πάνω σε πατίνι, μια επιλογή που δίνει ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό στην παρουσίαση και ενισχύει τη video game αισθητική του act. Ντυμένος στα πορτοκαλί και μαύρα, ο τραγουδιστής υιοθετεί μια «τίγρη» περσόνα που ενισχύει τον δυναμισμό της σκηνικής του εικόνας.

Πίσω από Ελλάδα και Φινλανδία, η μάχη των προγνωστικών συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Η Δανία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση, παρότι δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη την πρώτη της πρόβα, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη. Την ίδια ημέρα θα δούμε για πρώτη φορά στη σκηνή και την Κύπρο, μία από τις συμμετοχές που αρκετοί fans θεωρούν ότι μπορεί να κρύβει έκπληξη.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Αυστραλία και η Γαλλία, ενώ ανοδική πορεία καταγράφει και το Ισραήλ μετά τη χθεσινή του πρόβα. Αντίθετα, η Σουηδία φαίνεται να υποχωρεί στην έβδομη θέση, παρά το γεγονός ότι η εκκεντρική Felicia συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα με το «My System» και τη χαρακτηριστική μάσκα που θα διατηρήσει και στον Α’ Ημιτελικό.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι πρώτες πρόβες της Eurovision 2026 έδωσαν ήδη το πρώτο μεγάλο δείγμα για το τι πρόκειται να δεις στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης. Και αν κάτι φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τώρα, είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια πραγματικά δυνατή θέση στον διαγωνισμό, με τον Akylas να μετατρέπεται σταδιακά σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους εκπροσώπους της χρονιάς.

