Μουσική 30.04.2026

Eurovision 2026: Ο Akylas ξεκινά το ταξίδι για τη μεγάλη στιγμή στη Βιέννη

Ο Akylas ποζάρει με ιδιαίτερο στυλ, φορώντας καρό σακάκι και γούνα, λίγο πριν τον ημιτελικό της Eurovision 2026.
Με το ταξίδι στη Βιέννη να ξεκινά την 1η Μαΐου και τις πρώτες πρόβες να ακολουθούν άμεσα, η ελληνική αποστολή ξεκινά για την τελική σκηνική της εμφάνιση
Mad.gr

Ο Akylas μαζί με την ελληνική αποστολή αναμένεται να αναχωρήσουν για τη Βιέννη την Παρασκευή 1 Μαΐου, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής φάσης προετοιμασίας για τη Eurovision 2026. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle, έναν χώρο που φιλοξενεί κάθε χρόνο μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τηλεοπτικές παραγωγές στην Ευρώπη.

Ο Akylas ποζάρει με το παιχνίδι Ferto The Game, μετά τη νίκη του στο Sing for Greece για την Eurovision.
https://www.instagram.com/akylas__/

Οι πρόβες ξεκινούν στις 2 Μαΐου, με τις δύο πρώτες τεχνικές δοκιμές να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Εκεί, κάθε αποστολή έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά όλα τα στοιχεία της εμφάνισής της, από τις κάμερες και τα οπτικά εφέ μέχρι τη σκηνική κίνηση και τη χορογραφία. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του Akylas με τη σκηνή είναι καθοριστική, καθώς εκεί αποτυπώνεται για πρώτη φορά το πώς θα φαίνεται τηλεοπτικά η ελληνική συμμετοχή στο κοινό της Ευρώπης.

Eurovision: Ο Akylas εκτοξεύεται στα στοιχήματα και αλλάζει τα δεδομένα

Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 13:45 έως τις 14:15 (ώρα Ελλάδος), ενώ η δεύτερη πρόβα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 13:20 έως τις 13:45. Και οι δύο δοκιμές θα πραγματοποιηθούν χωρίς δημοσιογραφική παρουσία, δίνοντας τη δυνατότητα για διορθώσεις και βελτιώσεις σε πραγματικό χρόνο. Μετά από κάθε πρόβα, η αποστολή μεταβαίνει στο viewing room, όπου παρακολουθεί την καταγραφή και αποφασίζει πιθανές αλλαγές στη σκηνοθεσία, τα εφέ και την κίνηση στη σκηνή.

akylas_

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πιο κρίσιμες δοκιμές, οι πρόβες με κοστούμια για τον Α’ ημιτελικό, που έχουν προγραμματιστεί για τις 11 και 12 Μαΐου, με πολλαπλές γενικές πρόβες και τη final dress rehearsal λίγο πριν από τη ζωντανή μετάδοση. Το ίδιο βράδυ, στις 12 Μαΐου, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Όλη η διαδικασία των πρόβων δεν αποτελεί απλώς τεχνική προετοιμασία, αλλά το πιο κρίσιμο στάδιο για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας που θα φτάσει στο ευρωπαϊκό κοινό. Κάθε λεπτομέρεια, από τον φωτισμό μέχρι την κάμερα, παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι, η ελληνική αποστολή μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση της Eurovision 2026, όπου η σκηνή της Βιέννης θα δείξει αν όλα όσα έχουν σχεδιαστεί θα μετατραπούν σε μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.

Akylas: Από τις Σέρρες στη Eurovision – Η εξομολόγηση που έγινε viral και το μήνυμα που συγκινεί

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.»

Επόμενο
Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada

Δες επίσης

Μουσικά Νέα

Ο Chris Brown επιστρέφει δυνατά με νέο album που ήδη ανεβάζει το hype

30.04.2026
Celeb News

Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral

30.04.2026
Μουσική

Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.»

30.04.2026
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο No.1 του Billboard μετά από 15 χρόνια με τον David Guetta

30.04.2026
Μουσικά Νέα

Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»

30.04.2026
Μουσικά Νέα

«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!

30.04.2026
Μουσικά Νέα

Eurovision: Ο Akylas εκτοξεύεται στα στοιχήματα και αλλάζει τα δεδομένα

30.04.2026
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift σε μια σπάνια εξομολόγηση: «Ξεκαθαρίζει» τι την ενοχλεί στους fans

30.04.2026
MAD VMA 2026

Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»

30.04.2026
