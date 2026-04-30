Eurovision 2026: Ο Akylas ξεκινά το ταξίδι για τη μεγάλη στιγμή στη Βιέννη

Με το ταξίδι στη Βιέννη να ξεκινά την 1η Μαΐου και τις πρώτες πρόβες να ακολουθούν άμεσα, η ελληνική αποστολή ξεκινά για την τελική σκηνική της εμφάνιση

Ο Akylas μαζί με την ελληνική αποστολή αναμένεται να αναχωρήσουν για τη Βιέννη την Παρασκευή 1 Μαΐου, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής φάσης προετοιμασίας για τη Eurovision 2026. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle, έναν χώρο που φιλοξενεί κάθε χρόνο μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τηλεοπτικές παραγωγές στην Ευρώπη.

Οι πρόβες ξεκινούν στις 2 Μαΐου, με τις δύο πρώτες τεχνικές δοκιμές να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Εκεί, κάθε αποστολή έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά όλα τα στοιχεία της εμφάνισής της, από τις κάμερες και τα οπτικά εφέ μέχρι τη σκηνική κίνηση και τη χορογραφία. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του Akylas με τη σκηνή είναι καθοριστική, καθώς εκεί αποτυπώνεται για πρώτη φορά το πώς θα φαίνεται τηλεοπτικά η ελληνική συμμετοχή στο κοινό της Ευρώπης.

Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα το Σάββατο 2 Μαΐου, από τις 13:45 έως τις 14:15 (ώρα Ελλάδος), ενώ η δεύτερη πρόβα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 13:20 έως τις 13:45. Και οι δύο δοκιμές θα πραγματοποιηθούν χωρίς δημοσιογραφική παρουσία, δίνοντας τη δυνατότητα για διορθώσεις και βελτιώσεις σε πραγματικό χρόνο. Μετά από κάθε πρόβα, η αποστολή μεταβαίνει στο viewing room, όπου παρακολουθεί την καταγραφή και αποφασίζει πιθανές αλλαγές στη σκηνοθεσία, τα εφέ και την κίνηση στη σκηνή.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πιο κρίσιμες δοκιμές, οι πρόβες με κοστούμια για τον Α’ ημιτελικό, που έχουν προγραμματιστεί για τις 11 και 12 Μαΐου, με πολλαπλές γενικές πρόβες και τη final dress rehearsal λίγο πριν από τη ζωντανή μετάδοση. Το ίδιο βράδυ, στις 12 Μαΐου, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Όλη η διαδικασία των πρόβων δεν αποτελεί απλώς τεχνική προετοιμασία, αλλά το πιο κρίσιμο στάδιο για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας που θα φτάσει στο ευρωπαϊκό κοινό. Κάθε λεπτομέρεια, από τον φωτισμό μέχρι την κάμερα, παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι, η ελληνική αποστολή μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση της Eurovision 2026, όπου η σκηνή της Βιέννης θα δείξει αν όλα όσα έχουν σχεδιαστεί θα μετατραπούν σε μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.

