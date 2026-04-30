Μουσικά Νέα 30.04.2026

Eurovision: Ο Akylas εκτοξεύεται στα στοιχήματα και αλλάζει τα δεδομένα

Εντυπωσιακή άνοδος για την Ελλάδα στη Eurovision, με το «Ferto» να κερδίζει έδαφος και να πλησιάζει την πρωτοπόρο Φινλανδία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ελληνική παρουσία στη Eurovision 2026 φαίνεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική, καθώς ο Akylas σημειώνει αισθητή άνοδο στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τραγούδι «Ferto» καταγράφει πλέον ποσοστό νίκης που αγγίζει το 11%, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 7% που είχε μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 25 Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή φέρνει την ελληνική συμμετοχή σταθερά στη δεύτερη θέση των προβλέψεων, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια πολύ καλή πορεία στον διαγωνισμό.

Akylas: Από τις Σέρρες στη Eurovision – Η εξομολόγηση που έγινε viral και το μήνυμα που συγκινεί

Στην κορυφή των στοιχημάτων εξακολουθεί να βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία διατηρεί σαφές προβάδισμα με ποσοστό 30%. Την ίδια στιγμή, η Δανία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα, επίσης με 11%, δημιουργώντας έναν έντονο ανταγωνισμό για τις υψηλές θέσεις.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με 10% και η Αυστραλία με 8%, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή διοργάνωση αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Με τα δεδομένα να μεταβάλλονται συνεχώς, η ελληνική αποστολή δείχνει να κερδίζει έδαφος την κατάλληλη στιγμή, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια διάκριση που θα συζητηθεί.

Όλοι μιλούν για το «Ferto Kick-off Party» στην Πρεσβεία της Αυστρίας – Ο Akylas έκλεψε την παράσταση!

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά

Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει

Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει

30.04.2026
Η οργή της Κατερίνας Καινούργιου για τη ψεύτικη φωτογραφία με το μωρό της – «Δεν είναι δικό μου παιδί»

Η οργή της Κατερίνας Καινούργιου για τη ψεύτικη φωτογραφία με το μωρό της – «Δεν είναι δικό μου παιδί»

