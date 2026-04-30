Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει

80s, 90s, 00s ή 10s; Ποιο μουσικό vibe κουμπώνει πραγματικά με την ενέργεια κάθε ζωδίου, μαζί με το απόλυτο τραγούδι που το εκπροσωπεί. Οι μουσικές εποχές έχουν το δικό τους χρώμα και mood, κι όσο πιο πολύ τις ψάχνεις, τόσο περισσότερο μοιάζουν να ταιριάζουν με την προσωπικότητα των ζωδίων.
Αν θέλεις να μάθεις ποια δεκαετία σε εκφράζει πραγματικά, εδώ θα βρεις την απάντηση και ένα τραγούδι που θα μπορούσε άνετα να είναι το soundtrack του ζωδίου σου.
Κριός – Τα εκρηκτικά 00s
Τραγούδι: «Seven Nation Army» – The White Stripes
Η ενέργεια, η ορμή και το attitude των 00s ταιριάζουν απόλυτα στον πιο παθιασμένο του κύκλου. Το συγκεκριμένο anthem του πάει… γάντι.
Ταύρος – Τα αισθησιακά 90s
Τραγούδι: «No Diggity» – Blackstreet
Chill, smooth, R’n’B. Ακριβώς αυτό το mood χρειάζεται ο Ταύρος για να νιώσει καλά και σταθερός.
Δίδυμοι – Τα πολύχρωμα 10s
Τραγούδι: «Get Lucky» – Daft Punk
Fun, ευέλικτο και γεμάτο bounce. Όπως συνηθίζει ο Δίδυμος να αλλάζει vibes μέσα στη μέρα του.
Καρκίνος – Τα συναισθηματικά 80s
Τραγούδι: «Time After Time» – Cyndi Lauper
Νοσταλγικό και γλυκό, ακριβώς όπως το συναισθηματικό βάθος που κουβαλά ο Καρκίνος.
Λέων – Τα λαμπερά 00s
Τραγούδι: «Crazy in Love» – Beyoncé
Δυναμικό, impressive και φτιαγμένο για spotlight. Δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση.
Παρθένος – Τα καθαρά, cool 10s
Τραγούδι: «Royals» – Lorde
Minimal, προσεγμένο και με καθαρή αισθητική. Ταιριάζει τέλεια στο low-key αλλά sharp προφίλ της Παρθένου.
Ζυγός – Τα elegant 80s
Τραγούδι: «Take On Me» – a-ha
Στυλ, αισθητική, εικόνα. Ο Ζυγός θα μπορούσε να ζει μέσα στο videoclip χωρίς κανένα πρόβλημα.
Σκορπιός – Τα σκοτεινά 90s
Τραγούδι: «Smells Like Teen Spirit» – Nirvana
Intensity, μυστήριο, αναβρασμός. Η 90s rock είναι ο καθρέφτης της σκορπίσιας φύσης.
Τοξότης – Τα ελεύθερα 00s
Τραγούδι: «I Gotta Feeling» – Black Eyed Peas
Party mood, αισιοδοξία και vibe «πάμε όπου μας βγάλει». Το απόλυτο τοξοτίσιο soundtrack.
Αιγόκερως – Τα δυναμικά 80s
Τραγούδι: «Eye of the Tiger» – Survivor
Πειθαρχία, στόχος και νίκη. Ο Αιγόκερως ακούει αυτό το τραγούδι και απλά… συνεχίζει.
Υδροχόος – Τα futuristic 10s
Τραγούδι: «Clarity» – Zedd & Foxes
Electronic, fresh και λίγο ahead of its time. Ο Υδροχόος δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο.
Ιχθύες – Τα ονειρικά 90s
Τραγούδι: «Tears In Heaven» – Eric Clapton
Μελωδικό, συναισθηματικό και βαθύ. Ακριβώς όπως το πιο ευαίσθητο ζώδιο του κύκλου.
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.