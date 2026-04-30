Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει

Μάθε ποια μουσική δεκαετία ταιριάζει στο ζώδιό σου και ποιο τραγούδι σε εκφράζει - Από τα 80s μέχρι τα 10s, δες ποιο vibe είναι δικό σου

80s, 90s, 00s ή 10s; Ποιο μουσικό vibe κουμπώνει πραγματικά με την ενέργεια κάθε ζωδίου, μαζί με το απόλυτο τραγούδι που το εκπροσωπεί. Οι μουσικές εποχές έχουν το δικό τους χρώμα και mood, κι όσο πιο πολύ τις ψάχνεις, τόσο περισσότερο μοιάζουν να ταιριάζουν με την προσωπικότητα των ζωδίων.

Ποιά είναι τα ζώδια που θα έπρεπε να προσλάβει το FBI; – Τα 3 πιο παρατηρητικά ζώδια

Αν θέλεις να μάθεις ποια δεκαετία σε εκφράζει πραγματικά, εδώ θα βρεις την απάντηση και ένα τραγούδι που θα μπορούσε άνετα να είναι το soundtrack του ζωδίου σου.

Κριός – Τα εκρηκτικά 00s

Τραγούδι: «Seven Nation Army» – The White Stripes

Η ενέργεια, η ορμή και το attitude των 00s ταιριάζουν απόλυτα στον πιο παθιασμένο του κύκλου. Το συγκεκριμένο anthem του πάει… γάντι.

Ταύρος – Τα αισθησιακά 90s

Τραγούδι: «No Diggity» – Blackstreet



Chill, smooth, R’n’B. Ακριβώς αυτό το mood χρειάζεται ο Ταύρος για να νιώσει καλά και σταθερός.

Δίδυμοι – Τα πολύχρωμα 10s

Τραγούδι: «Get Lucky» – Daft Punk



Fun, ευέλικτο και γεμάτο bounce. Όπως συνηθίζει ο Δίδυμος να αλλάζει vibes μέσα στη μέρα του.

Καρκίνος – Τα συναισθηματικά 80s

Τραγούδι: «Time After Time» – Cyndi Lauper



Νοσταλγικό και γλυκό, ακριβώς όπως το συναισθηματικό βάθος που κουβαλά ο Καρκίνος.

Λέων – Τα λαμπερά 00s

Τραγούδι: «Crazy in Love» – Beyoncé



Δυναμικό, impressive και φτιαγμένο για spotlight. Δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση.

Παρθένος – Τα καθαρά, cool 10s

Τραγούδι: «Royals» – Lorde



Minimal, προσεγμένο και με καθαρή αισθητική. Ταιριάζει τέλεια στο low-key αλλά sharp προφίλ της Παρθένου.

Ζυγός – Τα elegant 80s

Τραγούδι: «Take On Me» – a-ha

Στυλ, αισθητική, εικόνα. Ο Ζυγός θα μπορούσε να ζει μέσα στο videoclip χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σκορπιός – Τα σκοτεινά 90s

Τραγούδι: «Smells Like Teen Spirit» – Nirvana



Intensity, μυστήριο, αναβρασμός. Η 90s rock είναι ο καθρέφτης της σκορπίσιας φύσης.

Τοξότης – Τα ελεύθερα 00s

Τραγούδι: «I Gotta Feeling» – Black Eyed Peas

Party mood, αισιοδοξία και vibe «πάμε όπου μας βγάλει». Το απόλυτο τοξοτίσιο soundtrack.

Αιγόκερως – Τα δυναμικά 80s

Τραγούδι: «Eye of the Tiger» – Survivor



Πειθαρχία, στόχος και νίκη. Ο Αιγόκερως ακούει αυτό το τραγούδι και απλά… συνεχίζει.

Υδροχόος – Τα futuristic 10s

Τραγούδι: «Clarity» – Zedd & Foxes



Electronic, fresh και λίγο ahead of its time. Ο Υδροχόος δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο.

Ιχθύες – Τα ονειρικά 90s

Τραγούδι: «Tears In Heaven» – Eric Clapton



Μελωδικό, συναισθηματικό και βαθύ. Ακριβώς όπως το πιο ευαίσθητο ζώδιο του κύκλου.

Τα 5 ζώδια που θα «αριστεύσουν» στις Πανελλήνιες