Τα 5 ζώδια που θα «αριστεύσουν» στις Πανελλήνιες

Ποια ζώδια έχουν την υπομονή και τη μέθοδο για να αριστεύσουν στις Πανελλήνιες; Δες το top 5 των πιο «διαβαστερών» εκπροσώπων!

Οι Πανελλήνιες πλησιάζουν και, μεταξύ μας, όλοι ψάχνουμε ένα μικρό σημάδι ότι θα πάει καλά. Όχι, δεν κάναμε αστρολογική πρόβλεψη, απλά συγκεντρώσαμε τα ζώδια που by default έχουν φήμη ότι είναι… τα πιο «διαβαστερά» της παρέας.

Disclaimer: Δεν λέμε ότι θα γράψεις καλύτερα επειδή είσαι ένα από αυτάα αλλά αν ανήκεις εδώ, μάλλον έχεις ήδη ανοίξει βιβλίο.

1. Παρθένος: Ο CEO της Υπογράμμισης

Αν δεις τετράδιο που μοιάζει με έργο τέχνης, ανήκει σε Παρθένο. Έχει κατηγοριοποιήσει την ύλη με βάση το χρώμα του στυλό και έχει πρόγραμμα διαβάσματος που θα ζήλευε και η NASA. Ο Παρθένος δεν πάει να γράψει, πάει να κάνει check-mate στα θέματα.

Superpower: Θυμάται την υποσημείωση στη σελίδα 142 που όλοι οι άλλοι θεώρησαν «εκτός».

2. Αιγόκερως: Ο Στρατιώτης του Άριστα

Για τον Αιγόκερω, οι Πανελλήνιες είναι μια επιχείρηση κατάληψης της πρώτης θέσης. Δεν διαβάζει απλώς, «χτίζει» καριέρα από τα 18. Θα κάτσει στο γραφείο 12 ώρες σερί χωρίς να πιει νερό, απλώς και μόνο επειδή το πλάνο λέει «Κεφάλαιο 4».

Superpower: Η ικανότητα να αγνοεί τα πάντα (social media, φίλους, φαγητό) μέχρι να κλείσει το βιβλίο.

3. Δίδυμος: Ο Master του Σχεδιαγράμματος

Ο Δίδυμος μπορεί να μάθει 50 σελίδες Βιολογία μέσα σε 20 λεπτά, απλώς και μόνο επειδή βρήκε έναν τρόπο να τις κάνει «storytelling». Είναι ο τύπος που στο διάλειμμα σου εξηγεί την ύλη και την καταλαβαίνεις καλύτερα από ό,τι με τον καθηγητή.

Superpower: Μπορεί να γράψει έκθεση 10 σελίδων για ένα θέμα που διάβασε μόνο τον τίτλο.

4. Σκορπιός: Ο Στρατηγός του Άγχους

Ο Σκορπιός δεν διαβάζει, κάνει έρευνα. Θέλει να ξέρει τι σκέφτεται ο θεματοδότης, ποια είναι τα Sos των τελευταίων 20 ετών και ποια SOS είναι «παγίδες». Αν τον ρωτήσεις «πώς πας;», θα σου πει «δεν ξέρω τίποτα», αλλά στο τέλος θα γράψει 19.5.

Superpower: Διαβάζει πίσω από τις γραμμές των θεμάτων.

5. Ταύρος: Η Ήρεμη Δύναμη (με σνακ)

Ο Ταύρος ξέρει ότι για να αποδώσει ο εγκέφαλος, θέλει καλό φαγητό. Θα διαβάσει μεθοδικά, χωρίς πανικό, έχοντας δίπλα του το τέλειο τοστ. Δεν βιάζεται, δεν αγχώνεται (πολύ), απλώς επιμένει μέχρι να το μάθει τέλεια.

Superpower: Η ακλόνητη υπομονή του. Θα το διαβάσει 100 φορές μέχρι να το εμπεδώσει.

Bottom line: Τα ζώδια είναι για fun, το διάβασμα για passing. Αν θες να πας καλά, ένα είναι το μυστικό: λιγότερο scroll, περισσότερο focus.

