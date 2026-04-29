Life 29.04.2026

Πώς να φτιάξεις Smashed Tacos στο σπίτι μέσα σε 5 λεπτά – Η πιο εύκολη συνταγή

Ανακάλυψε τα Smashed Tacos, την απόλυτη συνταγή που φτιάχνεται σε 5 λεπτά - Εύκολη, γρήγορη και απίστευτα νόστιμη για κάθε μέρα
Ειρήνη Στόφυλα

Το Smashed Taco είναι το απόλυτο crossover που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι, μέχρι σήμερα. Ξέχνα τις περίπλοκες συνταγές και τα λερωμένα σκεύη.  Εδώ μιλάμε για την απόλυτη γαστρονομική «απάτη»: έχει τη γεύση ενός juicy cheeseburger, το crunch μιας τορτίγιας και την ταχύτητα ενός instant noodle.

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Είναι το φαγητό που θα φτιάξεις στις 11 το βράδυ όταν η λιγούρα χτυπάει κόκκινο, ή στο κυριακάτικο hangover που χρειάζεσαι κάτι να σε «φέρει στα ίσια σου».

Υλικά (για 2 άτομα)

  • 4 μικρές τορτίγιες (street taco size)
  • 250γρ. μοσχαρίσιο κιμά (ζήτα από τον χασάπη να έχει λίγο λιπάκι για το extra juicy αποτέλεσμα)
  • 4 φέτες cheddar (που λιώνει με το που το δει ο ήλιος)
  • Ψιλοκομμένο iceberg και πίκλες (για το crunch)
  • Για τη μυστική sauce: 2 κ.σ. μαγιονέζα, 1 κ.σ. κέτσαπ, 1 κ.σ. μουστάρδα, λίγο ζουμί από τις πίκλες.

Εκτέλεση

  1. Παίρνεις μια μπάλα κιμά και την απλώνεις με το χέρι σου απευθείας πάνω στην ωμή τορτίγια. Πίεσέ τον καλά μέχρι να καλύψει όλη την επιφάνεια σε μια λεπτή στρώση. Αλάτι και πιπέρι παντού.
  2. Ζεσταίνεις ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Βάζεις την τορτίγια με την πλευρά του κιμά προς τα κάτω. Πίεσέ την με μια σπάτουλα για να «αρπάξει» ο κιμάς και να βγάλει όλα τα αρώματά του.
  3. Μετά από 2-3 λεπτά, γυρνάς την τορτίγια (ο κιμάς θα είναι πλέον τέλεια ψημένος). Βάζεις αμέσως το τυρί από πάνω και σκεπάζεις το τηγάνι για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να λιώσει.
  4. Βγάζεις από τη φωτιά, ρίχνεις το iceberg, τις πίκλες και τη sauce. Δίπλωσέ το και καλή απόλαυση.

Tips

  • Cast Iron: Αν έχεις μαντεμένιο τηγάνι, χρησιμοποίησέ το. Η κρούστα που θα κάνει ο κιμάς θα είναι… άλλη θρησκεία.
  • Onion Hack: Πίεσε μερικά ψιλοκομμένα κρεμμύδια πάνω στον κιμά πριν τον ρίξεις στο τηγάνι. Θα καραμελώσουν κάτω από την τορτίγια και θα απογειώσουν τη γεύση.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Smashed Tacos
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η επιστροφή του House of the Dragon – Όταν ο θρόνος αλλάζει χέρια, κανείς δεν μένει αλώβητος

Η επιστροφή του House of the Dragon – Όταν ο θρόνος αλλάζει χέρια, κανείς δεν μένει αλώβητος

29.04.2026
Επόμενο
Τα 5 ζώδια που θα «αριστεύσουν» στις Πανελλήνιες

Τα 5 ζώδια που θα «αριστεύσουν» στις Πανελλήνιες

29.04.2026

Δες επίσης

