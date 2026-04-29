Cinema 29.04.2026

Η επιστροφή του House of the Dragon – Όταν ο θρόνος αλλάζει χέρια, κανείς δεν μένει αλώβητος

Η νέα σεζόν του House of the Dragon φέρνει την απόλυτη μάχη για τον θρόνο, εκεί όπου οι θεοί έχουν ήδη πάρει θέση
Αν υπάρχει μια σειρά που έχει καταφέρει να κρατήσει ζωντανή τη μαγεία και τη βαρβαρότητα του σύμπαντος του Game of Thrones, αυτή είναι το House of the Dragon. Και τώρα, η ιστορία επιστρέφει πιο έντονη, πιο σκοτεινή και πιο αποφασιστική από ποτέ, με την 3η σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου στο HBO Max.

Με τη φράση «There will be no doubt who the gods have chosen to rule», η νέα σεζόν προετοιμάζει το έδαφος για μια ακόμη πιο σκληρή σύγκρουση εξουσίας, όπου οι ισορροπίες στο βασίλειο των Targaryen μοιάζουν πιο εύθραυστες από ποτέ. Δεν μιλάς απλώς για πολιτικές ίντριγκες, αλλά για μια βαθιά μάχη για το ποιος είναι πραγματικά άξιος να καθίσει στον σιδερένιο θρόνο.

Companion: Το sci-fi θρίλερ του Netflix που μετατρέπει τον έρωτα σε εφιάλτη

Η 3η σεζόν του HOTD έρχεται να συνεχίσει την ιστορία με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, καθώς οι συμμαχίες δοκιμάζονται και οι προδοσίες γίνονται καθημερινότητα. Το βασίλειο δείχνει να βρίσκεται σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, όπου κάθε απόφαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας και να οδηγήσει είτε στην κυριαρχία είτε στην καταστροφή.

Σε αυτό το νέο κεφάλαιο, το στοιχείο της μοίρας και της θεϊκής επιλογής φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η ιδέα ότι οι «θεοί έχουν ήδη διαλέξει ποιος θα κυβερνήσει» προσθέτει μια σχεδόν μυθική διάσταση στη σύγκρουση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το δραματικό βάρος της αφήγησης.

Η πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου στο HBO Max σηματοδοτεί την επιστροφή ενός κόσμου όπου η εξουσία δεν χαρίζεται αλλά κατακτιέται με αίμα, στρατηγική και θυσίες. Οι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους εχθρούς τους, αλλά και τις ίδιες τους τις φιλοδοξίες, σε ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη είναι πολυτέλεια και η προδοσία σχεδόν αναμενόμενη.

Το House of the Dragon Season 3 υπόσχεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση, συνεχίζοντας την ιστορία μιας δυναστείας που παλεύει να διατηρήσει την κυριαρχία της μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Και εσύ, ως θεατής, βρίσκεσαι ξανά μπροστά σε μια αφήγηση όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανείς δεν είναι πραγματικά ασφαλής.

Η Scarlett Johansson πίσω από τις κάμερες – Tο «The Nanny Diaries» γίνεται σειρά στο Netflix

2ο CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου | Το Πρόγραμμα Ανακοινώθηκε!

Πώς να φτιάξεις Smashed Tacos στο σπίτι μέσα σε 5 λεπτά – Η πιο εύκολη συνταγή

2ο CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου | Το Πρόγραμμα Ανακοινώθηκε!
Το Big Bang Theory επιστρέφει – Ο Stuart καλείται να σώσει το σύμπαν
5ος Διαγωνισμός Ανάπτυξης Σεναρίου: 5 χρόνια δημιουργίας – OPEN CALL
«The Catch»: Emma Stone και Chris Pine σε ρομαντική comedy που το 2027 θα γίνει viral
Το Mortal Kombat II στους κινηματογράφους – Η μάχη για το Earthrealm ξεκινά ξανά
«Verity»: Το νέο trailer του σκοτεινού θρίλερ με Anne Hathaway και Dakota Johnson είναι εδώ!
«Enola Holmes 3»: Η Enola ντύνεται νύφη αλλά δεν αφήνει τους γρίφους
Από το «Bohemian Rhapsody» στο «Michael»: Όταν η νέα κορυφή γράφει ιστορία στο box office
Από την οικογένεια-θρύλο στο σινεμά: Ο Jaafar Jackson και ο ρόλος που αλλάζει τη ζωή του
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

