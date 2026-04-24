Cinema 24.04.2026

Η Scarlett Johansson πίσω από τις κάμερες – Tο «The Nanny Diaries» γίνεται σειρά στο Netflix

Από κινηματογραφική επιτυχία σε τηλεοπτική μεταφορά, το The Nanny Diaries ξαναμπαίνει στο προσκήνιο με δυνατή παραγωγική ομάδα
Mad.gr

Το νέο project του Netflix με το «The Nanny Diaries» έρχεται να τραβήξει αμέσως την προσοχή. Η σειρά βασίζεται στο bestseller των Emma McLaughlin και Nicola Kraus, ένα βιβλίο που είχε κατακτήσει τη λίστα των New York Times και είχε ήδη μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη το 2007, με τη Scarlett Johansson στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τώρα, η Johansson επιστρέφει στο ίδιο σύμπαν, αυτή τη φορά από μια διαφορετική θέση, καθώς αναλαμβάνει ρόλο executive producer στο νέο τηλεοπτικό project. Η παραγωγή γίνεται μέσω της Berlanti Productions του Greg Berlanti και της Warner Bros. Television, στο πλαίσιο υπάρχουσας συμφωνίας, δείχνοντας ότι πρόκειται για μια υψηλού επιπέδου τηλεοπτική επένδυση με ισχυρό δημιουργικό υπόβαθρο.

Το «The Nanny Diaries» επιστρέφει σε μορφή σειράς, επανασυστήνοντας στο κοινό μια ιστορία που είχε ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα. Η μεταφορά από κινηματογραφική ταινία σε τηλεοπτική παραγωγή επιτρέπει πιο εκτενή ανάπτυξη χαρακτήρων και αφηγηματικών γραμμών. Η βάση του βιβλίου διατηρεί τον κοινωνικό και σατιρικό της χαρακτήρα, που παραμένει επίκαιρος.

Η Scarlett Johansson δεν επιστρέφει ως ηθοποιός, αλλά ως executive producer, δείχνοντας τη στροφή της σε δημιουργικούς ρόλους πίσω από την κάμερα. Η συμμετοχή της δίνει στο project επιπλέον κύρος, καθώς συνδέει την παλιά κινηματογραφική εκδοχή με τη νέα τηλεοπτική μορφή. Η εμπειρία της από την προηγούμενη ταινία προσφέρει μια ιδιαίτερη συνέχεια στο ίδιο σύμπαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμπλοκή της Berlanti Productions και της Warner Bros. Television δείχνει την πρόθεση για μια υψηλού επιπέδου σειρά. Η συνεργασία μεγάλων στούντιο δημιουργεί προσδοκίες για μια παραγωγή με ισχυρό storytelling και premium αισθητική. Το Netflix ενισχύει περαιτέρω τον κατάλογό του με projects βασισμένα σε αναγνωρισμένα βιβλία και ήδη δημοφιλείς τίτλους.

Το νέο «The Nanny Diaries» στο Netflix δεν είναι απλώς μια ακόμη μεταφορά, αλλά μια επιστροφή σε μια ιστορία που συνδυάζει κοινωνική παρατήρηση, χιούμορ και σύγχρονη ματιά, με τη Scarlett Johansson να παίζει πλέον ρόλο-κλειδί πίσω από την κάμερα.

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

