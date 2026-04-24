Celeb World 24.04.2026

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Το viral βίντεο που «άναψε φωτιές» στα social media

Ένα στιγμιότυπο με τον Ben Affleck και τη Jennifer Lopez στο κόκκινο χαλί πυροδοτεί συζητήσεις για το τι πραγματικά συμβαίνει
Mad.gr

Όταν παρακολουθείς τη δημόσια εικόνα των πιο διάσημων ζευγαριών στο Hollywood, ξέρεις ήδη ότι κάθε τους εμφάνιση μπορεί να γίνει viral μέσα σε λίγα λεπτά, όμως αυτή τη φορά το ενδιαφέρον γύρω από τον Ben Affleck και την Jennifer Lopez ξεπερνά τις συνηθισμένες φήμες. Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει μια ιδιαίτερα έντονη στιγμή μεταξύ τους, στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, και ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, ερμηνείες και αντιδράσεις από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εικόνα που βλέπεις δεν ταιριάζει με το κλίμα που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα γύρω από μια πιθανή επαναπροσέγγιση του πρώην ζευγαριού. Αντί για ρομαντική επανένωση ή ήρεμη δημόσια παρουσία, το βίντεο δείχνει τον Ben Affleck σε εμφανή ένταση, να μιλά με πιο σκληρό ύφος, την ώρα που η Jennifer Lopez προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της μπροστά στα φλας και την πίεση των δημοσιογράφων.

Η βραδιά της πρεμιέρας της ταινίας δεν ήταν απλώς μια κινηματογραφική στιγμή, αλλά μια πλήρης δημόσια σκηνή όπου κάθε κίνηση καταγραφόταν λεπτό προς λεπτό. Ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez βρίσκονταν στο ίδιο project, καθώς η Lopez έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και παράλληλα συμμετέχει ως executive producer, γεγονός που τους έφερε ξανά σε στενή επαγγελματική επαφή. Η παρουσία δεκάδων φωτογράφων έκανε κάθε δευτερόλεπτο πιο πιεστικό, μετατρέποντας ένα απλό στιγμιότυπο σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης.

Στο επίμαχο υλικό, η ένταση ανάμεσα στον Ben Affleck και τη Jennifer Lopez αποτυπώνεται κυρίως μέσα από τη γλώσσα του σώματος και όχι από καθαρό ήχο ή ξεκάθαρο διάλογο. Ο Affleck φαίνεται εκνευρισμένος, ενώ η Lopez προσπαθεί να κρατήσει μια δημόσια εικόνα ισορροπίας, χαμογελώντας αμήχανα μπροστά στις κάμερες.
Η αντίθεση ανάμεσα σε αυτή τη στιγμή και τις μετέπειτα κοινές φωτογραφίες τους στο ίδιο event ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σύγχυση γύρω από το τι πραγματικά συνέβη.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BEN AFFLECK Jennifer Lopez καβγάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Όλα όσα δήλωσε για τις φήμες για την πολιτική και τον ερχομό της κόρης του

24.04.2026
Επόμενο
Η Scarlett Johansson πίσω από τις κάμερες – Tο «The Nanny Diaries» γίνεται σειρά στο Netflix

24.04.2026

Δες επίσης

Celeb News

Viral Alert: Η Κατερίνα Καινούργιου μας συγκίνησε με το πιο τρυφερό throwback video!

24.04.2026
Celeb News

Γιάννης Αντετοκούνμπο x Minions – Το απρόσμενο video που έγινε viral σε λίγα λεπτά

24.04.2026
Celeb News

Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα

24.04.2026
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Όλα όσα δήλωσε για τις φήμες για την πολιτική και τον ερχομό της κόρης του

24.04.2026
Celeb News

Μαρία Κορινθίου: Η ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό για την επέτειό τους

24.04.2026
Celeb News

Jack Nicholson: Η κόρη του δημοσίευσε σπάνιες εικόνες από τα 89α γενέθλιά του

24.04.2026
Celeb News

Outpost Estates στο Los Angeles: Η ισπανική βίλα που αγόρασε ο Brad Pitt

24.04.2026
Celeb News

Dua Lipa – Callum Turner: Σαφάρι στη Νότια Αφρική – Οι εικόνες που έγιναν viral

24.04.2026
Celeb News

«Call my psychiatrist» – Η Kehlani μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με την ψυχική υγεία

24.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας