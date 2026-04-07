Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Save Me Tonight» με τον David Guetta

Η Jennifer Lopez μοιράζεται τα παρασκήνια της ηχογράφησης του νέου τραγουδιού της «Save Me Tonight» με τον David Guetta

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε με τους fans της ένα νέο βίντεο από τα παρασκήνια της ηχογράφησης του ολοκαίνουριου τραγουδιού της «Save Me Tonight», που δημιούργησε σε συνεργασία με τον David Guetta. Στο βίντεο, η τραγουδίστρια χορεύει στους ρυθμούς του κομματιού μαζί με την ομάδα συνεργατών της, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στη δημιουργική διαδικασία πίσω από τη νέα κυκλοφορία.

Η ίδια έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Στο στούντιο. Αυτή είναι η μέρα που ηχογραφήσαμε το ‘Save Me Tonight’. Είμαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους έχουμε ένα τραγούδι μαζί. Σήμερα είναι ακόμα πιο ξεχωριστή, γιατί μόλις κυκλοφόρησε και ένα remix από τους @arnocost και @normandoray».

Το «Save Me Tonight» κυκλοφόρησε επίσημα στις 6 Μαρτίου 2026 στις πλατφόρμες streaming και αποτελεί την πρώτη νέα κυκλοφορία της JLo μετά το soundtrack της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» (2025) και το άλμπουμ «This Is Me … Now» (2024). Το δυναμικό dance κομμάτι είχε ήδη παρουσιαστεί ζωντανά σε αρκετές εμφανίσεις της τραγουδίστριας, προκαλώντας μεγάλη προσμονή στους fans.

Η κυκλοφορία του single συμπίπτει με την έναρξη της νέας residency της JLo στο Λας Βέγκας, με τίτλο «JLo Show», στο The Colosseum at Caesars Palace, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου. Η παρουσίαση του τραγουδιού στη σκηνή ενισχύει τη δυναμική επιστροφή της στα μεγάλα shows.

Ο David Guetta συνεχίζει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Hypaton, Jaden Bojsen, Teddy Swims και Trippie Redd. Πρόσφατα παρουσίασε remix των τραγουδιών «Where Is My Husband!» της RAYE και «Golden» των HUNTR/X από την ταινία «KPop Demon Hunters».

Με το «Save Me Tonight», η JLo και ο David Guetta συνδυάζουν την ενέργεια της pop της Jennifer Lopez με τον χαρακτηριστικό EDM ήχο του Guetta, δημιουργώντας ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στις πίστες και στις λίστες αναπαραγωγής της χρονιάς.

