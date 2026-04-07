Beauty 07.04.2026

Πάσχα στο χωριό: Τα beauty items που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Φρεσκάδα, λάμψη και πρακτικότητα στο νεσεσέρ για το Πάσχα στο χωριό, με τα απαραίτητα beauty items για κάθε στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Πάσχα στο χωριό είναι η ευκαιρία να χαλαρώσεις, να απολαύσεις τη φύση και να περάσεις ποιοτικό χρόνο με οικογένεια και φίλους. Ακόμα κι αν η καθημερινή ρουτίνα χαλαρώνει, ένα καλά οργανωμένο νεσεσέρ με βασικά καλλυντικά θα σε κρατήσει φρέσκια και περιποιημένη. Το μυστικό είναι να επιλέξεις προϊόντα που συνδυάζουν προστασία, ενυδάτωση και πρακτικότητα, χωρίς να σε φορτώνουν.

Από την πρωινή περιποίηση μέχρι το βραδινό μακιγιάζ για τις γιορτινές στιγμές, τα σωστά προϊόντα θα σου λύσουν τα χέρια. Αρκούν λίγα καλλυντικά για να έχεις ό,τι χρειάζεσαι για πρόσωπο, μαλλιά, σώμα και φυσικά μια μικρή δόση λάμψης για τις φωτογραφίες της γιορτής.

1. Αντηλιακό προσώπου με χρώμα

Προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο και ταυτόχρονα προσφέρει μια φυσική κάλυψη για ομοιόμορφο τόνο. Ιδανικό για πρωινές βόλτες στο χωριό και φωτογραφίες στο φυσικό φως.

2. BB cream ή tinted moisturizer

Για ελαφριά κάλυψη και φρεσκάδα, χωρίς να βαραίνει το δέρμα. Κρατάει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και φυσική όλη μέρα.

3. Lip Balm με xρώμα

Ενυδατώνει τα χείλη και προσθέτει μια διακριτική λάμψη. Τέλειο για τις στιγμές που θέλεις ένα γρήγορο boost πριν το γιορτινό τραπέζι.

4. Μίνι μάσκαρα

Μια travel size μάσκαρα αναδεικνύει το βλέμμα χωρίς να χρειάζεται ολόκληρο σετ μακιγιάζ. Γρήγορη εφαρμογή και μεγάλη διάρκεια, ακόμα και στις δραστηριότητες του χωριού.

5. Ρουζ

Ένα μικρό ρουζ για ζεστή όψη στο πρόσωπο. Μπορεί να δώσει χρώμα και διάσταση, χωρίς να χρειάζεσαι πολλά προϊόντα.

7. Μικρό αρωματικό roll-on

Για διακριτική φρεσκάδα στις βραδινές στιγμές ή πριν από τις επισκέψεις σε συγγενείς. Ένα compact roll-on χωράει άνετα στο νεσεσέρ και δίνει στυλ.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
