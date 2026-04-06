Beauty 06.04.2026

Gel μανικιούρ: Πώς να «σώσεις» τα νύχια σου μετά την αφαίρεση

Αν τα νύχια σου δείχνουν πιο αδύναμα μετά την αφαίρεση του gel, μερικές απλές κινήσεις φροντίδας μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Μαρία Χατζηγιάννη

Το gel μανικιούρ έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές τα τελευταία χρόνια, χάρη στη μεγάλη διάρκεια και τη λαμπερή του όψη. Ωστόσο, όταν έρχεται η στιγμή της αφαίρεσης, πολλές φορές τα νύχια δείχνουν πιο αδύναμα, λεπτά ή αφυδατωμένα. Αυτή είναι συνήθως η στιγμή που αρχίζουν οι σκέψεις για το αν η συχνή εφαρμογή του gel επηρεάζει τελικά την υγεία των νυχιών.

Τα καλά νέα είναι ότι η φθορά που μπορεί να προκληθεί δεν είναι μόνιμη. Με τη σωστή φροντίδα και λίγη υπομονή, τα νύχια μπορούν να επανέλθουν σταδιακά στη φυσική τους κατάσταση. Μερικές απλές κινήσεις στην καθημερινή περιποίηση μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αποκατάσταση και την ενδυνάμωσή τους.

Ενυδάτωσε τακτικά

Η συχνή ενυδάτωση των χεριών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση των ταλαιπωρημένων νυχιών. Κράτα μια κρέμα χεριών κοντά στους νεροχύτες του σπιτιού ώστε να τη χρησιμοποιείς μέσα στη μέρα και να διατηρείς τα νύχια και τα πετσάκια σου ενυδατωμένα.

Χρησιμοποίησε λαδάκι για τα πετσάκια

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να φροντίσεις τα κατεστραμμένα νύχια είναι να εφαρμόζεις λάδι για τα πετσάκια σε συνδυασμό με μια κρέμα χεριών. Τα έλαια προσφέρουν θρέψη και βιταμίνες, ενώ η κρέμα βοηθά να διατηρηθεί η υγρασία.

Χρησιμοποίησε ελαιόλαδο

Πρόκειται για μια απλή και οικονομική λύση που μπορείς να δοκιμάσεις στο σπίτι. Μούλιασε τα νύχια σου σε ελαιόλαδο για περίπου 10 έως 15 λεπτά καθημερινά και θα δεις σταδιακά τα νύχια σου να δείχνουν πιο δυνατά και ενυδατωμένα.

Κάνε μασάζ στα δάχτυλά σου

Το μασάζ στα χέρια δεν είναι μόνο ευχάριστο αλλά και ωφέλιμο. Κάνε απαλό μασάζ στα δάχτυλα και στα πετσάκια κάθε φορά που εφαρμόζεις λάδι ή κρέμα για καλύτερη απορρόφηση και ενίσχυση της κυκλοφορίας.

Εφάρμοσε υαλουρονικό οξύ

Αν και τα έλαια για τα πετσάκια είναι ιδιαίτερα θρεπτικά, μπορεί να αφήνουν λιπαρότητα. Μια καλή εναλλακτική είναι το υαλουρονικό οξύ, το οποίο προσφέρει βαθιά ενυδάτωση στα πετσάκια και στα νύχια, όπως ακριβώς κάνει και στην επιδερμίδα του προσώπου.

Αύξησε την πρόσληψη βιοτίνης

Η βιοτίνη είναι ένα από τα πιο γνωστά συστατικά για την υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών. Στόχος είναι να λαμβάνεις περίπου 30 μικρογραμμάρια την ημέρα, ενώ μπορείς να σκεφτείς και την ένταξη μιας πολυβιταμίνης στη ρουτίνα σου.

Χρησιμοποίησε θεραπεία κερατίνης

Οι θεραπείες κερατίνης δεν είναι μόνο για τα μαλλιά. Υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να ενισχύσουν και τα νύχια, ιδιαίτερα μετά την αφαίρεση ακρυλικών ή gel, βοηθώντας στην αποφυγή σπασίματος ή ξεφλουδίσματος.

Ενδυνάμωσε τα νύχια με κολλαγόνο και εκχύλισμα καμέλιας

Εκτός από την κερατίνη, μπορείς να επιλέξεις προϊόντα που περιέχουν κολλαγόνο ή εκχύλισμα καμέλιας, τα οποία συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και τη θρέψη των νυχιών.

Φόρα γάντια

Τα χέρια έρχονται καθημερινά σε επαφή με σκληρές ουσίες, όπως καθαριστικά. Προτίμησε ήπια προϊόντα και φόρα γάντια όταν κάνεις δουλειές που μπορεί να ταλαιπωρήσουν τα νύχια και το δέρμα σου.

Μην χρησιμοποιείς τα νύχια σου σαν εργαλεία

Απέφυγε να ανοίγεις συσκευασίες ή αντικείμενα με τα νύχια σου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στο νύχι και στην περιοχή γύρω από αυτό.

Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει

Σαπούνι ή αφρόλουτρο: Αυτό ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα σου

Δες επίσης

Πας Πάσχα στο χωριό; Τα fashion essentials που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου
Fashion

Πας Πάσχα στο χωριό; Τα fashion essentials που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου

06.04.2026
Ο «άρχοντας των κρίκων» ξανά στην κορυφή – Ο Λευτέρης Πετρούνιας χρυσός στο Κάιρο
Life

Ο «άρχοντας των κρίκων» ξανά στην κορυφή – Ο Λευτέρης Πετρούνιας χρυσός στο Κάιρο

06.04.2026
Cropped pants: Πώς να τα φορέσεις χωρίς να φαίνονται ξεπερασμένα
Fashion

Cropped pants: Πώς να τα φορέσεις χωρίς να φαίνονται ξεπερασμένα

06.04.2026
Bad Bunny – Adidas: Η νέα συνεργασία BADBO 1.0 που εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα
Fashion

Bad Bunny – Adidas: Η νέα συνεργασία BADBO 1.0 που εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα

06.04.2026
Τρως μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα; Αυτό το μικρό καθημερινό μυστικό μπορεί να κάνει καλό στην καρδιά σου
Food

Τρως μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα; Αυτό το μικρό καθημερινό μυστικό μπορεί να κάνει καλό στην καρδιά σου

05.04.2026
Γιατί το σπίτι σου μυρίζει πιο έντονα την άνοιξη – Η απλή αιτία που δε φαντάζεσαι
Life

Γιατί το σπίτι σου μυρίζει πιο έντονα την άνοιξη – Η απλή αιτία που δε φαντάζεσαι

05.04.2026
3 «αθώες» επιλογές στο lunch σου που μπλοκάρουν το αδυνάτισμα
Life

3 «αθώες» επιλογές στο lunch σου που μπλοκάρουν το αδυνάτισμα

05.04.2026
Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει
Beauty

Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει

05.04.2026
Το fashion combo που κάνει το τζιν να δείχνει πιο κομψό από ποτέ
Fashion

Το fashion combo που κάνει το τζιν να δείχνει πιο κομψό από ποτέ

05.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της