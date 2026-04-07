H Τίνα Μεσσαροπούλου στο OK!: «Δε θέλω να βλέπω influencers σε πάνελ, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά»

Μια ειλικρινής και χαλαρή συνομιλία με την Τίνα Μεσσαροπούλου για την καριέρα, τα τηλεοπτικά πάνελ και τις μικρές προσωπικές αποκαλύψεις της

Στη στήλη Themis is Calling της εκπομπής OK!, ο Θέμης Γεωργαντάς φιλοξένησε τηλεφωνικά την Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία μίλησε για την καθημερινότητά της στην τηλεόραση, την εμπειρία της στο Happy Day και τη σχέση της με τους συνεργάτες της.

Η συνέντευξη περιλάμβανε και το γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων 60 δευτερολέπτων, στο οποίο αποκάλυψε προσωπικά στοιχεία για τον εαυτό της. Όταν την ρώτησαν να περιγράψει τον εαυτό της με 3 λέξεις, απάντησε: «Ρεαλίστρια, αληθινή και αυθόρμητη». Για μια ένοχη απόλαυση, αποκάλυψε τις σοκολάτες, ενώ ως πρώτο καλλιτεχνικό της είδωλο μίλησε για τον Γιάννη Πούντραχο: «Καλλιτεχνικά είχα έρωτα με τον Γιάννη». Στην ερώτηση ποιον θεωρεί πιο αυθεντικό παρουσιαστή στον αέρα, δεν δίστασε να απαντήσει: «Την Καινούργιου», ενώ για το καλύτερο σχόλιο στην τηλεόραση ξεχώρισε την Άρια Καλλίβα.

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

Η παρουσιάστρια μίλησε επίσης για την ελληνική τηλεόραση και τα πάνελ: «Δε θέλω να βλέπω influencers σε πάνελ, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά». Για το πάνελ με τη χειρότερη χημεία, σημείωσε πως υπάρχουν πολλά άτομα μαζί που δυσκολεύουν την αρμονία, αναφερόμενη στον Γιώργο Λιάγκα. Όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο γνωστούς παρουσιαστές, τον Κώστα Φραγκολιά ή τον Δημήτρη Παπανώτα, επέλεξε τον Φραγκολιά με χιούμορ και ειλικρίνεια.

Σχετικά με το μέλλον της στο Happy Day, η Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε ότι αν συνεχίσει τηλεοπτικά, θεωρεί ότι θα παραμείνει για αρκετά χρόνια στην εκπομπή: «Κοίταξε, αν είμαι τηλεοπτικά θα είναι στο Happy Day, θεωρώ», ενώ εξήγησε πως θέλει να βλέπει τα πράγματα με ηρεμία και να αποστασιοποιείται όταν χρειάζεται. Παράλληλα, η συνέντευξη ανέδειξε την ετοιμολογία και το χιούμορ της, στοιχεία που την καθιστούν σταθερή και αγαπητή παρουσία στην ελληνική τηλεοπτική κοινότητα.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου συνεχίζει να συνδυάζει αυθεντικότητα, επαγγελματισμό και φυσική γοητεία, στοιχεία που την καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι του τηλεοπτικού τοπίου, αγαπητή τόσο στο κοινό όσο και στους συνεργάτες της.

H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»