Mad TV News 15.12.2025

Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

Η Μορφούλα Ιακωβίδου μιλά στον Θέμη Γεωργαντά για τις τελευταίες της εμφανίσεις, το νέο της τραγούδι και τις σκέψεις για το μέλλον
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη στήλη Themis is Calling της εκπομπής OK!, ο Θέμης Γεωργαντάς φιλοξένησε την τραγουδίστρια Μορφούλα Ιακωβίδου, η οποία μίλησε τηλεφωνικά για την επαγγελματική της πορεία, τις συνεργασίες της και τη νέα της δισκογραφική δουλειά.

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη, όπου διατηρεί μόνιμη παρουσία σε καμπαρέ, εξηγώντας ότι η δυνατότητα επιλογής της μουσικής και της σκηνικής παρουσίασης της δίνει μεγάλη ικανοποίηση: «Μου ζητάνε τραγούδια. Κάνουμε πραγματικά ό,τι θέλω. Είναι πολύ ωραίο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συναρπαστικές συνεργασίες της, τονίζοντας τη σχέση της με τον Νίκο Οικονομόπουλο: «Τον αγαπάω πάρα πολύ, έχει γίνει πλέον και φίλος μου, οπότε έχουμε ταιριάξει αρκετά».

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στη δισκογραφία της, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι, μια επανεκτέλεση με τίτλο Άλλη Μια Φορά: «Είναι μια επανεκτέλεση και είναι από τα τραγούδια που αρχίζει ο κόσμος και το αγαπάει».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης, η Μορφούλα συμμετείχε και σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου αποκάλυψε μικρές προσωπικές λεπτομέρειες για τον εαυτό της. Χαρακτηρίζοντάς την εαυτό της, είπε: «Νευρική, ευγενική και κοινωνική», ενώ στην ερώτηση για μια ένοχη απόλαυση, απάντησε: «Σοκολάτες». Σχετικά με το πρώτο της καλλιτεχνικό είδωλο, η ίδια παραδέχθηκε: «Καλλιτεχνικά θα μιλήσω, όχι ερωτικά. Ήταν ο Γιάννης Πούντραχος. Καλλιτεχνικά είχα έρωτα με τον Γιάννη».

Μιλώντας για τις φιλοδοξίες της, η Μορφούλα τόνισε ότι προτιμά την πορεία και τη διάρκεια της καριέρας της έναντι των στιγμιαίων επιτυχιών: «Νομίζω ότι με ενδιαφέρει πιο πολύ η πορεία. Να είναι όλα τα χρόνια», απάντησε όταν τη ρώτησαν αν προτιμά όλα της τα τραγούδια να γίνονται μεγάλες επιτυχίες ή να ζήσει πάνω από 100 χρόνια.

Η Μορφούλα Ιακωβίδου συνεχίζει να διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία στο ελληνικό μουσικό σκηνικό, με εμφανίσεις δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες, αλλά και με προσωπικά projects που φέρουν την υπογραφή της.

