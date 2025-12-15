Το Maestro ταξιδεύει στη Βουδαπέστη: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα με Παπακαλιάτη-Ανδριολάτου

Στη Βουδαπέστη μεταφέρεται μέρος της δράσης της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Maestro, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και την Κλέλια Ανδριολάτου να βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην ουγγρική πρωτεύουσα για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Η παρουσία τους εκτός Ελλάδας επιβεβαιώνει ότι ο νέος κύκλος της σειράς αποκτά ακόμη πιο έντονο διεθνή χαρακτήρα, επεκτείνοντας το αφηγηματικό του σύμπαν πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Την είδηση έκανε γνωστή η Κλέλια Ανδριολάτου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη εικόνα από το κλίμα και την αισθητική της νέας σεζόν, η οποία φαίνεται να διατηρεί τον κινηματογραφικό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει τη σειρά.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, η ηθοποιός ποζάρει μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη σε εμβληματικά σημεία της Βουδαπέστης, όπως δρόμους του ιστορικού κέντρου και στολισμένες χριστουγεννιάτικες αγορές, αποτυπώνοντας τη μαγευτική ατμόσφαιρα της πόλης. Σε ορισμένες φωτογραφίες, οι δύο πρωταγωνιστές εμφανίζονται πάνω σε ποδήλατο, προσθέτοντας μια πιο ανεπιτήδευτη και ανθρώπινη διάσταση στα γυρίσματα, μακριά από τη σκηνοθετημένη εικόνα του πλατό.

Η ίδια η Κλέλια Ανδριολάτου συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Βουδαπέστη. Γυρίζοντας το Maestro in Blue», επιβεβαιώνοντας τόσο την τοποθεσία των γυρισμάτων όσο και τον τίτλο της διεθνούς εκδοχής της σειράς.

Η τέταρτη σεζόν του Maestro αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό, καθώς αποτελεί τη συνέχεια μιας παραγωγής που έχει γνωρίσει σημαντική επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα γυρίσματα στη Βουδαπέστη ενισχύουν τις προσδοκίες για έναν κύκλο με μεγαλύτερη κινηματογραφική κλίμακα και πιο πολυεπίπεδη αφήγηση, στοιχείο που φαίνεται να αποτελεί βασικό άξονα της νέας δημιουργικής κατεύθυνσης της σειράς.

