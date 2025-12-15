MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 15.12.2025

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

Έλενα Παπαρίζου
Τα νεότερα για την υγεία της τραγουδίστριας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της πέρασε τις προηγούμενες ημέρες η Έλενα Παπαρίζου, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε αμέσως μετά από πρόβα για το The Voice of Greece.

Η δισκογραφική της εταιρεία, MINOS EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενημερώνοντας ότι η Έλενα Παπαρίζου θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να αναρρώσει και, κατά συνέπεια, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Παράλληλα, η τραγουδίστρια έστειλε το πρώτο της μήνυμα προς τους θαυμαστές της, διαβεβαιώνοντας πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο το βράδυ της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, όπου συνεχίζει την ανάρρωσή της. Ο δημοσιογράφος Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε ότι η τραγουδίστρια ανακτά δυνάμεις και σύντομα θα επιστρέψει στη σκηνή.


Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, η επιστροφή της θα γίνει μετά τις γιορτές, με τις πρώτες εμφανίσεις στο ΝΟΧ να προγραμματίζονται ανήμερα των Φώτων. Σχετικά με τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece, ο Πάνος Κατσαρίδης τόνισε ότι η Παπαρίζου θα επιστρέψει κανονικά στις υποχρεώσεις της, αφού επανακτήσει πλήρως τη δύναμή της.

Έλενα Παπαρίζου
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/?hl=el

Η είδηση αυτή χαροποίησε τους θαυμαστές της, οι οποίοι έχουν δείξει έμπρακτα την αγάπη και την στήριξή τους στην αγαπημένη τραγουδίστρια, περιμένοντας με ανυπομονησία την επάνοδό της στη μουσική σκηνή.

