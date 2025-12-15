Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

Μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της πέρασε τις προηγούμενες ημέρες η Έλενα Παπαρίζου, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε αμέσως μετά από πρόβα για το The Voice of Greece.

Η δισκογραφική της εταιρεία, MINOS EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενημερώνοντας ότι η Έλενα Παπαρίζου θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να αναρρώσει και, κατά συνέπεια, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Παράλληλα, η τραγουδίστρια έστειλε το πρώτο της μήνυμα προς τους θαυμαστές της, διαβεβαιώνοντας πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή.

Διάβασε επίσης: Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο το βράδυ της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, όπου συνεχίζει την ανάρρωσή της. Ο δημοσιογράφος Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε ότι η τραγουδίστρια ανακτά δυνάμεις και σύντομα θα επιστρέψει στη σκηνή.





Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, η επιστροφή της θα γίνει μετά τις γιορτές, με τις πρώτες εμφανίσεις στο ΝΟΧ να προγραμματίζονται ανήμερα των Φώτων. Σχετικά με τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece, ο Πάνος Κατσαρίδης τόνισε ότι η Παπαρίζου θα επιστρέψει κανονικά στις υποχρεώσεις της, αφού επανακτήσει πλήρως τη δύναμή της.

Η είδηση αυτή χαροποίησε τους θαυμαστές της, οι οποίοι έχουν δείξει έμπρακτα την αγάπη και την στήριξή τους στην αγαπημένη τραγουδίστρια, περιμένοντας με ανυπομονησία την επάνοδό της στη μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift έδωσε bonus 197 εκατομμύρια δολάρια στους συνεργάτες της

Δες κι αυτό…