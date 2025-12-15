MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 15.12.2025

Ταξιδάκι; Αυτά τα fashion items αξίζει να βάλεις στη βαλίτσα των διακοπών

xristougenna_outfit
Η τέλεια γιορτινή βαλίτσα περιλαμβάνει διαχρονικά κομμάτια και αξεσουάρ που σε συνοδεύουν από τις casual βόλτες μέχρι τα επίσημα δείπνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι διακοπές των Χριστουγέννων δεν είναι απλώς μια παύση από την καθημερινότητα, είναι μια στιγμή επαναπροσδιορισμού του προσωπικού στιλ. Το ταξίδι, όπου κι αν σε βγάλει, απαιτεί μια βαλίτσα με ξεκάθαρη αισθητική ταυτότητα, που ισορροπεί ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τη διαχρονική κομψότητα.

Το 2025 η μόδα επιστρέφει σε ουσιαστικές επιλογές. Ποιοτικά υλικά, καθαρές γραμμές και κομμάτια με διάρκεια στον χρόνο. Το ζητούμενο δεν είναι η υπερβολή, αλλά η ποιότητα. Λίγα, σωστά επιλεγμένα items μπορούν να υποστηρίξουν μια σειρά από εμφανίσεις που κινούνται άψογα από το πρωινό καφέ μέχρι το επίσημο εορταστικό δείπνο.

xristougenniatika_outfits
https://www.instagram.com/olympiamarie/

Διάβασε επίσης: Κόκκινο και μωβ: O «ξεπερασμένος» συνδυασμός που έρχεται να αναβαθμίσει τα γιορτινά σου looks

Το παλτό ως fashion statement

Το παλτό παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του χειμώνα. Oversized σιλουέτες, cocoon γραμμές και wrap σχέδια σε ουδέτερους τόνους λειτουργούν ως ο καμβάς πάνω στον οποίο χτίζεται κάθε outfit. Ένα σωστό παλτό δεν συμπληρώνει απλώς την εμφάνιση, τη χαρακτηρίζει.

palto (2)
https://www.instagram.com/elisalevallois/?hl=el

Το φόρεμα για τα parties

To βελούδο, το σατέν και οι μεταξωτές υφές κυριαρχούν στις festive επιλογές του 2025. Ένα midi ή maxi φόρεμα σε βαθιές, χειμερινές αποχρώσεις λειτουργεί ως σταθερή αξία για κάθε επίσημη περίσταση, αποπνέοντας κομψότητα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

forema_xristougenna
https://www.instagram.com/wolfandbadger/?hl=el

Πλεκτά που επαναπροσδιορίζουν την αίσθηση του cozy

Τα πλεκτά αποκτούν δομή και χαρακτήρα. Τα chunky πουλόβερ και καλοσχεδιασμένα cardigans συνδυάζουν άνεση και αρχιτεκτονική φόρμα, αποδεικνύοντας ότι το cozy μπορεί να είναι εξίσου sophisticated όσο και πρακτικό.

cable_plekto
https://www.instagram.com/anoukyve/

Παντελόνια με έμφαση στη σιλουέτα

Τα wide-leg παντελόνια και τα tailored σχέδια αντικαθιστούν τις στενές γραμμές, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και σύγχρονη κομψότητα. Είναι τα κομμάτια που υποστηρίζουν το ταξίδι, χωρίς να θυσιάζουν το στιλ.

tailored_panteloni
https://www.instagram.com/heloise.guillet/?hl=el

Μπότες με διαχρονική αισθητική

Ένα ζευγάρι καλοφτιαγμένες μπότες, ankle ή knee-high, αποτελεί τη βάση της χειμερινής γκαρνταρόμπας. Δέρμα ή suede, καθαρές γραμμές και διακριτικό design εγγυώνται ευελιξία και αντοχή στον χρόνο.

mpotes
https://www.instagram.com/elisalevallois/?hl=el

Η τσάντα ως σημείο εστίασης

Στις γιορτές, η τσάντα παύει να είναι απλώς πρακτική. Ένα statement clutch ή μια μικρή τσάντα με ιδιαίτερη υφή ή μεταλλικές λεπτομέρειες ολοκληρώνει το look με τρόπο μελετημένο και απολύτως σύγχρονο.

tsanta_xristougenna
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=el

Αξεσουάρ που ολοκληρώνουν την εικόνα

Τα κασκόλ από ποιοτικά υλικά, τα γάντια και οι σκούφοι σε προσεγμένες αποχρώσεις λειτουργούν ως τα τελικές πινελιές ενός ολοκληρωμένου winter look. Είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και αποκαλύπτουν την προσοχή στο styling.

kaskol
https://www.instagram.com/sophia_geiss/?hl=el

Διάβασε επίσης: Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

15.12.2025
Επόμενο
Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

15.12.2025

Δες επίσης

Goth Christmas nails: Η edgy εναλλακτική στο κόκκινο και χρυσό μανικιούρ
Beauty

Goth Christmas nails: Η edgy εναλλακτική στο κόκκινο και χρυσό μανικιούρ

15.12.2025
Fancy James: Αυτός είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα λαμπερά looks της Κίμπερλι Γκίφοϊλ
Fashion

Fancy James: Αυτός είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα λαμπερά looks της Κίμπερλι Γκίφοϊλ

15.12.2025
Αυτά τα DIY αρωματικά στολίδια θα κάνουν το σπίτι σου να έχει την πιο cozy ενέργεια
Life

Αυτά τα DIY αρωματικά στολίδια θα κάνουν το σπίτι σου να έχει την πιο cozy ενέργεια

15.12.2025
Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές
Fashion

Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές

15.12.2025
9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία
Life

9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

15.12.2025
Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι
Beauty

Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι

15.12.2025
Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025
Life

Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025

15.12.2025
Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση
Life

Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση

15.12.2025
Αντικείμενα επιβατών του Τιτανικού πωλήθηκαν για 3,5 εκατ. ευρώ
Life

Αντικείμενα επιβατών του Τιτανικού πωλήθηκαν για 3,5 εκατ. ευρώ

14.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου