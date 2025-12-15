MadWalk 2025 Mega
Fashion 15.12.2025

Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές

coquette_outfit
Η coquette αισθητική παίρνει χειμερινή μορφή με φιόγκους, fluffy πουλόβερ και πέρλες, δημιουργώντας ρομαντικά outfits για τις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η coquette αισθητική, με τις αθώες, girlish αναφορές της, φιόγκους, δαντέλες, κορδέλες και παστέλ αποχρώσεις, παραμένει η απόλυτη πηγή έμπνευσης για όσες αγαπούν το κομψό και παιχνιδιάρικο στιλ. Ωστόσο, πώς μεταφέρεται αυτή η αισθητική στους χειμερινούς μήνες, όταν το ψύχος απαιτεί ζεστά υφάσματα και layering; Η απάντηση βρίσκεται στη μαγεία της παστέλ γούνας, των fluffy πουλόβερ, των λευκών καλσόν και των αξεσουάρ με πέρλες που προσθέτουν κομψότητα και φινέτσα σε κάθε χειμερινό outfit.

Στην χειμερινή εκδοχή αυτής της αισθητικής, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Τα oversized πουλόβερ με τεράστιους φιόγκους, συνδυασμένα με τσάντες με πέρλες, μετατρέπουν ένα απλό look σε statement. Οι παστέλ αποχρώσεις δεν περιορίζονται μόνο στην άνοιξη ή το καλοκαίρι, το mint green, το baby pink ή ακόμα και το απαλό λευκό παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από layers, textured παλτά και fluffy αξεσουάρ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα girly και cozy.

coquette_outfit
https://www.instagram.com/thesandraduran/

Διάβασε επίσης: Αυτές οι 5 ζακέτες θα σε γεμίσουν με τα πιο cozy vibes, ακόμα και όταν είσαι στο γραφείο

Παστέλ πουλόβερ με oversized φιόγκο

Ένα chunky πουλόβερ σε mint green ή baby pink, με έναν μεγάλο φιόγκο στη λαιμόκοψη ή στο ύψος του στήθους, είναι η ιδανική βάση για ένα χειμερινό coquette look. Συνδυάζεται εύκολα με λευκά ή ουδέτερα καλσόν και ankle boots για ένα ισορροπημένο, girlish outfit που παραμένει ζεστό.

coquette_outfits
https://www.chanel.com/

Φούστα με layers και δαντέλα

Οι layered φούστες με δαντέλα ή φραμπαλάδες φέρνουν τον αέρα της prairie αισθητικής στο σήμερα. Συνδυασμένες με μακρυμάνικα tops ή cropped πουλόβερ, οι φούστες αυτές δημιουργούν μια αρμονία ανάμεσα στη ρομαντική κομψότητα και τη χειμερινή πρακτικότητα.

coquette_acne_studios
https://www.acnestudios.com/

Πέρλες και λεπτομέρειες στις βραδινές εμφανίσεις

Οι τσάντες από πέρλες, κολιέ ή ακόμα και στα μανίκια ενός φορέματος δίνουν την τελική πινελιά σε κάθε χειμερινό coquette outfit. Η αντίθεση ανάμεσα στις παστέλ αποχρώσεις και τις πιο ουδέτερες ή σκούρες βάσεις, όπως το μαύρο ή το γκρι, αποδεικνύει ότι η αισθητική μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να χάνει την αθωότητά της.

perles_coquette
https://www.sandyliang.info/pages/fw25

Η coquette αισθητική τον χειμώνα είναι παιχνιδιάρικη, girlish και πολυδιάστατη. Το μυστικό είναι να τολμήσεις να παίξεις με τα χρώματα, τις υφές και τα αξεσουάρ, χωρίς περιορισμούς. Όσο πιο πολύ σε εκφράζει, τόσο πιο επιτυχημένο είναι το look. Και όπως πάντα, στη μόδα, δεν υπάρχουν κανόνες, μόνο επιλογές που κάνουν κάθε outfit ξεχωριστό.

Διάβασε επίσης: Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

Δες κι αυτό…

