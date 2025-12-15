Athens Pride: Έρχεται το Afterglow Party! Γεμάτο μουσική, ρυθμό και ελευθερία

Το Athens Pride σας προσκαλεί σε ένα πάρτι γεμάτο μουσική, ρυθμό και ελευθερία, μια βραδιά με 4 Djs, Pole Dancing και Drag Performance.

Το Afterglow είναι η στιγμή μετά την ένταση, η λάμψη που μένει αφού σβήσουν τα φώτα. Είναι η λάμψη που μένει όταν το σκοτάδι δεν μας φοβίζει, και έρχεται ως πράξη σύνδεσης, χαράς και απελευθέρωσης σε μια χρονιά με στιγμές που η κοινότητά μας χρειαζόταν φως. Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό πάρτι. Είναι μια κατάσταση ύπαρξης, ένας χώρος όπου η έκφραση, η ενέργεια και η επιθυμία μπορούν να υπάρξουν ελεύθερα.

Στις 27 Δεκεμβρίου, συναντιόμαστε στην Αρχιτεκτονική Live Stage στο Γκάζι για να μετατρέψουμε ό,τι μας πλήγωσε σε έκφραση, και ρυθμό. Χορεύουμε μέσα σε ένα φως που κουβαλά τη μνήμη και τη δύναμη της κοινότητάς μας, ένα φως που μας οδηγεί προς το μέλλον που χτίζουμε συλλογικά.

Dance. Feel. Glow.

Το Afterglow, εκτός από πάρτι, αποτελεί και μια σημαντική πράξη στήριξης προς το Athens Pride. Σε μια περίοδο που η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα δυσκολεύει τη βιωσιμότητα των οργανώσεων της κοινότητας, το πάρτι λειτουργεί ως ενίσχυση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Με την αγορά του εισιτηρίου σας, βοηθάτε να διατηρούμε ζωντανές και προσβάσιμες τις δράσεις του Athens Pride — θα το καταφέρουμε. Μαζί.

DJs (A–Z):

Dora Mask

TAꓕⱯ

Vayenas

Versat

Drag Act

Cyka de la Blyat

Pole Dancing

Μια σειρά από δυναμικές και εμφανίσεις pole dancing, μείνετε συντονισμένα στα κανάλια επικοινωνίας του Athens Pride.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Afterglow

Χώρος: Αρχιτεκτονική Live Stage, Ελασιδών 6, 11854 Γκάζι

Ημερομηνία: 27 Δεκεμβριου

Ώρα: 23:45

Εισιτήρια Εισόδου: Ηλεκτρονική Προπώληση:

Early Birds – Πρώτη Φάση 8€

Ticket – Δεύτερη Φάση 10€

Late Birds & Door – Τρίτη Φάση και Ταμείο 12€

Εισιτήρια: https://cometogether.live/event/4163/athens-pride-afterglow

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στην είσοδο, παρακαλούμε προμηθευτείτε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Τα έσοδα από τα εισιτήρια του party θα διατεθούν στο σύνολό τους στην υλοποίηση του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 2026.

Προσβασιμότητα

Ο κοντινότερος σταθμός μετρό είναι ο Κεραμεικός (γραμμή 3), σε απόσταση περίπου 600 μέτρων

Υπάρχει επιλογή νόμιμης στάθμευσης στους παρακείμενους δρόμους, ενώ σε μικρή απόσταση λειτουργούν και ιδιωτικοί, επί πληρωμή, χώροι στάθμευσης.

O χώρος διαθέτει ράμπα εισόδου για αμαξίδια

Ο ισόγειος χώρος είναι επίπεδος , χωρίς εσωτερικά σκαλοπάτια

Υπάρχει προσβάσιμη τουαλέτα ΑμεΑ στον ισόγειο χώρο

Στο χώρο θα υπάρχουν περιορισμένες θέσεις για καθήμενα άτομα , δυνατή ένταση μουσικής , έντονα φώτα , ενδέχεται να γίνει χρήση λέιζερ και εφέ καπνού. Άτομα με ευαισθησία στον ήχο μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν ωτοασπίδες από τα άτομα της διοργάνωσης στην είσοδο .

House Rulez

Ο μισαναπηρισμός, ο ηλικιακός ρατσισμός, η κοινωνικά επιβαλλόμενη ντροπή για τα σώματά μας, η ομοφοβία, ο μισογυνισμός, ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η τρανσφοβία, Ο στιγματισμός σε καθε έκφραση σεξουαλικής ελευθερίας, έκφρασης και αυτοδιαθεσης, και η πατριαρχία δεν έχουν χώρο στις δράσεις μας. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά ή ενέργεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το Athens Pride και με τα άτομα που φέρουν ειδική σήμανση στο χώρο.

Στη δράση ενδέχεται να υπάρξει λήψη οπτικοακουστικών μέσων (βίντεο,φωτογραφίες) το οπτικοακουστικό υλικό θα δημοσιευθεί στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του Athens Pride.

Bios Djs και Drag Act

Dj – Dora Mask

Η Dora Mask είναι ενεργό μέλος της αθηναϊκής ηλεκτρονικής σκηνής, με παρουσία που ξεχωρίζει για την ικανότητά της να συνδυάζει διαφορετικά στυλ σε ένα ενιαίο, ατμοσφαιρικό αφήγημα. Τα DJ sets της χαρακτηρίζονται από δυναμική ροή, μυστήριο και προοδευτικό χαρακτήρα.

Dora Mask is an active figure in Athens’ electronic music scene, known for her ability to seamlessly blend diverse styles into a cohesive and atmospheric narrative. Her DJ sets are dynamic, mysterious, and progressive.

Dj – TAꓕⱯ

Η TAꓕⱯ (Χριστίνα Ψυχογυιού) είναι DJ ηλεκτρονικής μουσικής με βάση την Αθήνα. Η σχέση της με τη μουσική αποτελεί βαθιά μορφή έκφρασης επιδιώκοντας να μεταφέρει συναισθήματα και ενέργεια. Ως συλλέκτρια κομματιών, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενός βιωματικού ταξιδιού, όπου ο κόσμος μπορεί να δει και να νιώσει τον παλμό που η ίδια βιώνει πάνω στα decks.

TAꓕⱯ (Christina Psychogyiou) is an Athens-based electronic music DJ. For her, music is a profound form of communication through which she conveys emotion and energy to the audience. As a dedicated track collector, she focuses on crafting immersive journeys, inviting listeners to feel the pulse and atmosphere she brings to every performance.

Dj – Vayenas

Ο Vayenas, με σπουδές στη γραφιστική και στη σχολή DJs της Θεσσαλονίκης, έχει χαράξει μια ξεχωριστή πορεία στην ηλεκτρονική σκηνή. Ασχολείται ενεργά με τη μουσική παραγωγή και έχει κατακτήσει το κοινό της πόλης μέσα από την αμεσότητα και τη δημιουργικότητά του. Απελευθερώνεται πάνω στα decks, πειραματίζεται και πρωτοπορεί.

Vayenas, trained in graphic design and at the renowned DJ school of Thessaloniki, has forged a distinctive presence in the electronic music landscape. Active in music production, he quickly captivated audiences in his hometown and beyond with his creativity and direct, expressive style. On the decks, he performs with freedom and innovation.

Dj – Versat

Ο Versat, με ρίζες στη κλασική μουσική, διαμορφώνει έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα σε βαθιά grooves και ευφορικές μελωδίες, κινούμενος ανάμεσα σε house και techno. Τα genre-blending sets του εξελίσσονται σε εκρηκτικές, συναισθηματικές διαδρομές, καθοδηγούμενα από το οξύ μουσικό του ένστικτο και τις προοδευτικές επιλογές του. Ως συνιδρυτής του Sous Vide, προωθεί μια κουλτούρα που στηρίζει νέα ανερχόμενα άτομα.

Versat, rooted in classical music, crafts a dynamic sound defined by deep grooves and euphoric leads, navigating the space between house and techno. His genre-blending sets unfold as explosive emotional journeys, guided by sharp musical instinct and bold, forward-thinking selections. As co-founder of Sous Vide, he advocates for an inclusive, music-driven culture that supports emerging artists.

Drag Act – Cyka de la Blyat

Η εστεμμένη καγκούρισσα του ελληνικού drag από τη σιβηρική τούνδρα, τα βάθη της Ελευσίνας και τα ύψη της Πατησίων. Σαρώνει με την ίδια σπίθα από αυτοοργανωμένα parties μέχρι venues της Μυκόνου, εκπέμποντας πηγαίο χάος μέσα από το σχολαστικά γυαλισμένο απ΄την κορφή ως τα νύχια σαρκίο της.

Πολυσχιδής και πολυμήχανη, έχει σταθεί σε pageant, clubs, private parties, shootings, video clips, roasts, ταινίες, συνεντεύξεις, έντυπα, lives, θέατρο και fashion shows αποτυγχάνοντας παταγωδώς να περάσει αδιάφορη σε κάθε μια εκ των προαναφερθεισών περιστάσεων.

Σε περίπτωση θέασης ή συναναστροφής μαζί της, συστήνεται προληπτικά η προμήθεια αντιλυσσικής ανοσοσφαιρίνης.

The crowned ratchet of Greek Drag, born in the Siberian tundra, raised through Elefsina’s depths and Patision’s chaos.

She brings polished mayhem from DIY raves to upscale Mykonos hotspots, unleashing pure nonsense through her hyper-glam shell.

Seen in pageants, clubs, videos, films, theatre and runways, she has never managed to go unnoticed.

If spotted in the wild, rabies precautions are advised.