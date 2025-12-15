MadWalk 2025 Mega
Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει τον λόγο που κρύβει το πρόσωπό του

Ο Leonardo DiCaprio προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας ώστε να μην κουράζεται το κοινό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Leonardo DiCaprio μίλησε ανοιχτά για την πολυσυζητημένη επιλογή του να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, εξηγώντας ότι αποτελεί μια συνειδητή στρατηγική που εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, όπου αναδείχθηκε «ηθοποιός της χρονιάς», ο 51χρονος ηθοποιός τόνισε ότι η δημόσια έκθεση πρέπει να γίνεται με μέτρο, διαφορετικά το κοινό κουράζεται. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «είναι μια ισορροπία που προσπαθώ να διαχειριστώ σε όλη μου τη ζωή». Σύμφωνα με τον Leonardo DiCaprio, η βασική του φιλοσοφία είναι να εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει πραγματικός λόγος. «Να βγαίνεις μπροστά όταν έχεις κάτι να πεις ή κάτι ουσιαστικό να παρουσιάσεις. Διαφορετικά, εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς». Η αντίληψη αυτή διαμορφώθηκε μετά τη θρυλική επιτυχία της ταινίας «Τιτανικός» το 1997, που συγκέντρωσε εισπράξεις άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μετέτρεψε τον Leonardo DiCaprio σε παγκόσμιο φαινόμενο. «Σκέφτηκα πώς θα μπορούσα να έχω μια μακρά καριέρα. Αγαπώ αυτό που κάνω και ο καλύτερος τρόπος για να συνεχίσω είναι να μη βρεθώ απέναντι σε ένα κοινό που θα έχει κουραστεί να με βλέπει», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Leonardo DiCaprio επιμένει επίσης να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση του με το μοντέλο Vittoria Ceretti, με την οποία είναι μαζί από το 2023, παραμένει ένα θέμα για το οποίο δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις, παρά την εκτενή κάλυψη από τα διεθνή μέσα. Παρά τις κοινές τους εμφανίσεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ηθοποιός αποφεύγει να επιτρέψει στην προσωπική του ζωή να μετατραπεί σε θέαμα.

Το χαμηλό προφίλ που επιλέγει με συνέπεια φέρνει στον νου σταρ παλαιότερων δεκαετιών, οι οποίοι άφηναν το έργο τους να μιλά αντί να καταφεύγουν στην αδιάκοπη έκθεση. Για τον Leonardo DiCaprio, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην πολυσυζητημένη ταινία «One Battle After Another», αυτή η στρατηγική αποτελεί βασικό στοιχείο της επαγγελματικής του αντοχής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Leonardo DiCaprio
9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

15.12.2025
Athens Pride: Έρχεται το Afterglow Party! Γεμάτο μουσική, ρυθμό και ελευθερία

15.12.2025

