9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

Οι τάσεις επηρεάζουν συνεχώς τον κόσμο της υγιεινής διατροφής. Ροφήματα, συμπληρώματα και τρόφιμα γίνονται δημοφιλή για λίγο και μετά ξεχνιούνται. Ενώ οι πρωτεΐνες ζουν μια στιγμή δόξας, οι υδατάνθρακες συχνά δαιμονοποιούνται. Το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα κράκερ, ακόμη και η πίτσα, κατηγορούνται όχι μόνο για αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά και για την αύξηση του γλυκαιμικού δείκτη και τη δημιουργία φλεγμονών στο σώμα. Οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, ενώ υπάρχουν και όσοι τους εξαλείφουν εντελώς, όπως στη κετογονική δίαιτα.

Ωστόσο, οι υδατάνθρακες είναι ένα από τα βασικά μακροθρεπτικά συστατικά, μαζί με τις πρωτεΐνες και τα λίπη, απαραίτητα για τον οργανισμό. Στον πεπτικό σωλήνα μετατρέπονται σε σάκχαρα που προσφέρουν πολύτιμη ενέργεια. Στην πραγματικότητα, το 45-60% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας πρέπει να προέρχεται από αυτή την κατηγορία θρεπτικών συστατικών. Ορισμένες τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, ειδικά αυτές με σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, προσφέρουν αίσθημα κορεσμού για μεγάλο διάστημα, περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα, βοηθούν στη σταθερότητα των επιπέδων σακχάρου και ωφελούν τόσο την υγεία όσο και την ομορφιά. Ας δούμε λοιπόν εννέα από τις πιο σημαντικές και γιατί αξίζει να τις επαναφέρουμε στη διατροφή μας.

Διάβασε επίσης: Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά

Κριθάρι

Πλούσιο σε πρωτεΐνες, απαραίτητα αμινοξέα, μέταλλα όπως μαγνήσιο, φώσφορο και σίδηρο, και βιταμίνες Β όπως το φολικό οξύ, το κριθάρι ενισχύει την υγεία των μαλλιών, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά που προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος), χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, βοηθά στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης και είναι κατάλληλο για άτομα με κοιλιοκάκη.

Βρώμη

Είτε σε μορφή κόκκων για μαγείρεμα, είτε σε νιφάδες για χυλούς ή μούσλι, η βρώμη είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και β-γλυκάνες, οι οποίες υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στη μείωση των επιπέδων LDL χοληστερόλης.

Γλυκοπατάτες

Πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες όπως η C, που προστατεύει την επιδερμίδα, και η Α (σε μορφή β-καροτίνης), που θωρακίζει τα μάτια και αναζωογονεί το δέρμα. Περιέχουν περίπου 20 γραμμάρια υδατάνθρακες ανά 100 γραμμάρια και μπορούν να καταναλωθούν ψητές, βραστές με τη φλούδα, πουρέ ή σε σούπες με τριμμένη παρμεζάνα και σπόρους ηλίανθου και κολοκύθας.

Φαγόπυρο

Χωρίς γλουτένη, πλούσιο σε μέταλλα, αντιοξειδωτικά και εύπεπτες πρωτεΐνες, προσφέρει αίσθημα κορεσμού και βοηθά στη σταθεροποίηση του σακχάρου. Το φαγόπυρο διατίθεται και σε μορφή ζυμαρικών, τα οποία διατηρούν την υφή τους και είναι γευστικά.

Κινόα

Αποτελεί πηγή φυτικής πρωτεΐνης και φυτικών ινών, παρέχει αίσθημα κορεσμού και βοηθά στην αποφυγή υπερφαγίας. Περιέχει περίπου 70% υδατάνθρακες και είναι πλούσια σε μέταλλα, ενώ συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς.

Καστανό ρύζι

Με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από το λευκό ρύζι, πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες Β και μέταλλα όπως κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο, αποτελεί ιδανική επιλογή για θρεπτικά και χορταστικά γεύματα. Συνδυάζεται άριστα με όσπρια και λαχανικά, και με ελαιόλαδο δημιουργεί πλήρη γεύματα.

Μπανάνες

Περιέχουν περίπου 20 γραμμάρια υδατάνθρακες ανά 100 γραμμάρια, κυρίως άμυλο και φυσικά σάκχαρα, ενώ προσφέρουν κάλιο, μαγνήσιο, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Οι λιγότερο ώριμες μπανάνες έχουν λιγότερη ζάχαρη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρωινά ροφήματα με γιαούρτι, σπόρους chia και καρύδια.

Πατάτες

Όταν μαγειρεύονται σωστά (όχι τηγανητές) και σε συνδυασμό με πρωτεΐνες, οι πατάτες είναι χαμηλές σε θερμίδες, πλούσιες σε φυτικές ίνες, κάλιο και βιταμίνη C. Καταναλώνονται κυρίως βραστές ή ψητές, με ελαιόλαδο και συνοδευτικά τρόφιμα που αποτρέπουν τα απότομα γλυκαιμικά σκαμπανεβάσματα.

Διάβασε επίσης: Αξίζουν τα ροφήματα κολλαγόνου τόσο μεγάλο hype; Οι ειδικοί απαντούν

Δες κι αυτό…