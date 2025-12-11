MadWalk 2025 Mega
«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου

• Η σειρά θα προβάλλεται από τις 15 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 23:00, στο COSMOTE CINEMA 1
Mad.gr

•  100 συνδρομητές COSMOTE TELEKOM παρακολούθησαν την επίσημη πρεμιέρα μέσα από τον διαγωνισμό του Magenta Moments

Η επίσημη πρεμιέρα της νέας παραγωγής μυθοπλασίας της COSMOTE TV, «ΡΙΦΙΦΙ», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση παρουσία των συντελεστών της σειράς, εκπροσώπων από τον χώρο της τέχνης, αλλά και 100 νικητών από διαγωνισμό του Magenta Moments στο app της COSMOTE TELEKOM.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το κοινό παρακολούθησε τα 2 από τα συνολικά 6 επεισόδια της σειράς, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή.

