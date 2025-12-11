MadWalk 2025 Mega
Celeb News 11.12.2025

Η Jennifer Aniston αποκάλυψε τη μεγαλύτερη της «beauty» αμαρτία και το fashion trend που απεχθάνεται

Η Jennifer Aniston μοιράζεται όσα αγαπά στον κόσμο της ομορφιάς, τα viral fashion trends που αποφεύγει με μεγάλη επιτυχία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Aniston και οι συμπρωταγωνίστριες της από το «The Morning Show» παραχώρησαν πρόσφατα μια απολαυστική συνέντευξη στο Glamour, η οποία ξεχώρισε όχι μόνο για τις ενδιαφέρουσες δηλώσεις τους αλλά και για ένα διασκεδαστικό παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ηθοποιοί μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τα fashion trends που δεν αντέχουν, τα beauty προϊόντα που λατρεύουν να προσθέτουν στη συλλογή τους και φυσικά για πολλά ακόμα στιγμιότυπα που αποκαλύπτουν την προσωπικότητα και το στιλ τους.

Διάβασε επίσης: Η σειρά που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston παρακολουθούσαν μετά μανίας κάθε βράδυ

Η Jennifer Aniston αποκάλυψε ποιο beauty προϊόν δεν σταματά να αγοράζει, και δεν είναι άλλο από το σαμπουάν της δικής της εταιρείας περιποίησης μαλλιών, Lolavie. Σε παλιότερο reel του brand μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για τη ρουτίνα λουσίματος της, αποκαλύπτοντας ότι όταν βρίσκεται σε επαγγελματικούς ρυθμούς λούζει τα μαλλιά της καθημερινά, ενώ στις πιο χαλαρές μέρες επιλέγει να το κάνει ανά τρεις ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί τα μαλλιά της υγιή, λαμπερά και γεμάτα ζωντάνια, ακόμα και με το απαιτητικό της πρόγραμμα.

Παραμένοντας στην κατηγορία beauty, η Jennifer Aniston παραδέχτηκε με χιούμορ ότι η μεγαλύτερη αμαρτία της σε επίπεδο ομορφιάς ήταν οτιδήποτε είχε κάνει κατά τη δεκαετία του ’80. Όσο για τα fashion trends που σημάδεψαν εποχές, εξομολογήθηκε πως χαίρεται που ποτέ δεν υιοθέτησε το σκουλαρίκι στη μύτη, αποφεύγοντας έτσι ένα look που δεν ταίριαζε ποτέ στο προσωπικό της στιλ.

Οι ερωτήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο σε θέματα beauty και fashion. Η Jennifer Aniston αποκάλυψε πως θα ήθελε πολύ να μάθει να παίζει πιάνο και εκμυστηρεύτηκε ότι θα ήθελε οι άνθρωποι να τη θυμούνται ως ευγενική και ως κάποιον που φέρει χαμόγελα στους άλλους. Στη συνέχεια, μια πιο παιχνιδιάρικη ερώτηση αφορούσε τις συνήθειες του ύπνου της, συγκεκριμένα τον αριθμό των μαξιλαριών που χρειάζεται για να κοιμηθεί άνετα. Και η απάντηση; Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ολόκληρα μαξιλάρια, αποδεικνύοντας πως ακόμα και οι μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να έχουν τη δική τους γοητεία.

Διάβασε επίσης: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis

