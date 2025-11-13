Celeb News 13.11.2025

Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis

Jennifer Aniston Jim Curtis
Η 56χρονη σταρ μιλάει για τον 50χρονο σύντροφό της, τον οποίο περιγράφει ως ευγενικό, ξεχωριστό και αφοσιωμένο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Jennifer Aniston λάμπει ξανά, και η λάμψη της δεν οφείλεται μόνο στην επιτυχημένη καριέρα της. Η 56χρονη σταρ μίλησε ανοιχτά για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis, σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο ELLE US, όπου συμμετέχει και σε μια εντυπωσιακή φωτογράφηση.

Η Jennifer Aniston, που πριν λίγες ημέρες επισημοποίησε τη σχέση της, δεν έκρυψε τον θαυμασμό και την τρυφερότητα με τα οποία βλέπει τον 50χρονο Jim Curtis.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

«Η ύπνωση είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει. Είναι εξαιρετικός, βοηθά πολλούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Jennifer Aniston
https://www.instagram.com/jenniferaniston/

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός, απίστευτα ευγενικός. Θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπεύονται, να ξεπερνούν τα τραύματά τους και να βρίσκουν τη διαύγεια που χρειάζονται».

Η αγαπημένη Rachel των Friends παραδέχτηκε πως τη συγκινεί βαθιά η αφοσίωση του συντρόφου της στο να κάνει τον κόσμο καλύτερο: «Είναι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τόσο ουσιαστικό», τόνισε η Aniston.

Η σχέση της Jennifer Aniston με τον Jim Curtis δείχνει να είναι γεμάτη τρυφερότητα και ουσιαστικότητα, φέρνοντας νέα λάμψη και χαρά στη ζωή της διάσημης ηθοποιού.

Διάβασε επίσης: Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Jennifer Aniston ζευγάρια ηθοποιοί Σύντροφος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear

Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear

13.11.2025
Επόμενο
Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

13.11.2025

Δες επίσης

Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια
Celeb News

Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

13.11.2025
Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs
Celeb News

Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs

13.11.2025
Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling
Celeb News

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

13.11.2025
Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20
Celeb News

Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20

13.11.2025
H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου
Celeb News

H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

13.11.2025
Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο
Celeb News

Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο

13.11.2025
Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

12.11.2025
Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie
Celeb News

Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

12.11.2025
H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift
Celeb News

H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

12.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;