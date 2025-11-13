Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis

Η 56χρονη σταρ μιλάει για τον 50χρονο σύντροφό της, τον οποίο περιγράφει ως ευγενικό, ξεχωριστό και αφοσιωμένο

Η Jennifer Aniston λάμπει ξανά, και η λάμψη της δεν οφείλεται μόνο στην επιτυχημένη καριέρα της. Η 56χρονη σταρ μίλησε ανοιχτά για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis, σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο ELLE US, όπου συμμετέχει και σε μια εντυπωσιακή φωτογράφηση.

Η Jennifer Aniston, που πριν λίγες ημέρες επισημοποίησε τη σχέση της, δεν έκρυψε τον θαυμασμό και την τρυφερότητα με τα οποία βλέπει τον 50χρονο Jim Curtis.

«Η ύπνωση είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει. Είναι εξαιρετικός, βοηθά πολλούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός, απίστευτα ευγενικός. Θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπεύονται, να ξεπερνούν τα τραύματά τους και να βρίσκουν τη διαύγεια που χρειάζονται».

Η αγαπημένη Rachel των Friends παραδέχτηκε πως τη συγκινεί βαθιά η αφοσίωση του συντρόφου της στο να κάνει τον κόσμο καλύτερο: «Είναι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τόσο ουσιαστικό», τόνισε η Aniston.

Η σχέση της Jennifer Aniston με τον Jim Curtis δείχνει να είναι γεμάτη τρυφερότητα και ουσιαστικότητα, φέρνοντας νέα λάμψη και χαρά στη ζωή της διάσημης ηθοποιού.

