Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Υπάρχουν 2 είδη ανθρώπων στον κόσμο, αυτοί που λένε «έφυγα!» και όντως έχουν ήδη βγει απ’ το σπίτι και αυτοί που γράφουν «5 λεπτά και έρχομαι», ενώ είναι ακόμα με την πετσέτα στο κεφάλι, για αυτό αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε μάλλον θα βρεις το ζώδιο σου παρακάτω.

Ζυγός – Ο αιώνιος αναποφάσιστος

Ο Ζυγός δεν αργεί επειδή είναι αγενής, αργεί επειδή ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιο outfit εκφράζει καλύτερα τη διάθεσή του σήμερα. Αν τον καλέσεις για καφέ στις 6, θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται στις 5:50, αφού πρώτα ζητήσει γνώμη από δύο φίλους και τρεις καθρέφτες.

Διάβασε επίσης: Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου

Ταύρος – Το ιερό pre-café snack

Ο Ταύρος ξέρει πως τίποτα δεν γίνεται με άδειο στομάχι. Θα σου πει «σε πέντε λεπτά έρχομαι», αλλά εννοεί «σε πέντε λεπτά θα βάλω το νερό για μακαρόνια». Για εκείνον, το φαγητό είναι ιεροτελεστία, και το ραντεβού μπορεί να περιμένει (όπως κι εσύ).

Τοξότης – Ο χαμένος στον δρόμο

Με την καλύτερη των προθέσεων, ο Τοξότης ξεκινάει έγκαιρα. Απλώς, στη διαδρομή θα δει κάτι ενδιαφέρον, μια γάτα, ένα μαγαζί, έναν φίλο, και θα χαθεί σε μια μικρή περιπέτεια που θα του καθυστερήσει τουλάχιστον 20 λεπτά. Αν φτάσει ποτέ, θα σου πει χαμογελαστός: «Δεν άργησα, απλώς είχα εμπειρίες!»

Ιχθύς – Ο ρομαντικός ονειροπόλος

Ο Ιχθύς ζει σε μια άλλη διάσταση χρόνου. Το πέντε λεπτά για εκείνον μπορεί να σημαίνει «σε ένα παράλληλο σύμπαν». Θα χαθεί στις σκέψεις του, θα ξεχαστεί βλέποντας μια σειρά, και ξαφνικά θα θυμηθεί ότι είχατε κανονίσει. Αν έρθει, φέρε μαζί σου υπομονή και ίσως ένα power bank.

Λέων – Ο πρωταγωνιστής δεν μπαίνει ποτέ πρώτος στη σκηνή

Ο Λέων ξέρει ότι η είσοδός του πρέπει να έχει στιγμή. Δεν είναι καθυστέρηση, είναι statement. Πρέπει να είναι όλα τέλεια, τα μαλλιά, τα ρούχα, η διάθεση. Θα φτάσει όταν νιώσει έτοιμος να λάμψει, δηλαδή περίπου 45 λεπτά μετά το ραντεβού. Τουλάχιστον θα κάνει εντυπωσιακή είσοδο.

Ο χρόνος είναι σχετικός, ειδικά αν μιλάμε για τα ζώδια. Άλλοι τον μετράνε με ρολόι, άλλοι με διαθέσεις, κι άλλοι με… μακαρόνια που βράζουν. Οπότε, την επόμενη φορά που θα λάβεις μήνυμα «σε 5 λεπτά φτάνω», θυμήσου: ίσως να εννοεί «σε 5 ζωές».

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα

Δες κι αυτό…