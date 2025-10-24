MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ζώδια 24.10.2025

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ
Γιατί μερικά ζώδια έχουν κάνει την καθυστέρηση… τρόπο ζωής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν 2 είδη ανθρώπων στον κόσμο, αυτοί που λένε «έφυγα!» και όντως έχουν ήδη βγει απ’ το σπίτι και αυτοί που γράφουν «5 λεπτά και έρχομαι», ενώ είναι ακόμα με την πετσέτα στο κεφάλι, για αυτό αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε μάλλον θα βρεις το ζώδιο σου παρακάτω.

Ζυγός – Ο αιώνιος αναποφάσιστος

Ο Ζυγός δεν αργεί επειδή είναι αγενής, αργεί επειδή ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιο outfit εκφράζει καλύτερα τη διάθεσή του σήμερα. Αν τον καλέσεις για καφέ στις 6, θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται στις 5:50, αφού πρώτα ζητήσει γνώμη από δύο φίλους και τρεις καθρέφτες.

Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου

Ταύρος – Το ιερό pre-café snack

Ο Ταύρος ξέρει πως τίποτα δεν γίνεται με άδειο στομάχι. Θα σου πει «σε πέντε λεπτά έρχομαι», αλλά εννοεί «σε πέντε λεπτά θα βάλω το νερό για μακαρόνια». Για εκείνον, το φαγητό είναι ιεροτελεστία, και το ραντεβού μπορεί να περιμένει (όπως κι εσύ).

Ταύρος ζώδιο

Τοξότης – Ο χαμένος στον δρόμο

Με την καλύτερη των προθέσεων, ο Τοξότης ξεκινάει έγκαιρα. Απλώς, στη διαδρομή θα δει κάτι ενδιαφέρον, μια γάτα, ένα μαγαζί, έναν φίλο, και θα χαθεί σε μια μικρή περιπέτεια που θα του καθυστερήσει τουλάχιστον 20 λεπτά. Αν φτάσει ποτέ, θα σου πει χαμογελαστός: «Δεν άργησα, απλώς είχα εμπειρίες!»

ζώδια Οκτώβριος
Pinterest.com

Ιχθύς – Ο ρομαντικός ονειροπόλος

Ο Ιχθύς ζει σε μια άλλη διάσταση χρόνου. Το πέντε λεπτά για εκείνον μπορεί να σημαίνει «σε ένα παράλληλο σύμπαν». Θα χαθεί στις σκέψεις του, θα ξεχαστεί βλέποντας μια σειρά, και ξαφνικά θα θυμηθεί ότι είχατε κανονίσει. Αν έρθει, φέρε μαζί σου υπομονή και ίσως ένα power bank.

Λέων – Ο πρωταγωνιστής δεν μπαίνει ποτέ πρώτος στη σκηνή

Ο Λέων ξέρει ότι η είσοδός του πρέπει να έχει στιγμή. Δεν είναι καθυστέρηση, είναι statement. Πρέπει να είναι όλα τέλεια, τα μαλλιά, τα ρούχα, η διάθεση. Θα φτάσει όταν νιώσει έτοιμος να λάμψει, δηλαδή περίπου 45 λεπτά μετά το ραντεβού. Τουλάχιστον θα κάνει εντυπωσιακή είσοδο.

Τα 3 ζώδια που όλοι παρεξηγούν αλλά είναι οι πιο πιστοί φίλοι
Pinterest.com

Ο χρόνος είναι σχετικός, ειδικά αν μιλάμε για τα ζώδια. Άλλοι τον μετράνε με ρολόι, άλλοι με διαθέσεις, κι άλλοι με… μακαρόνια που βράζουν. Οπότε, την επόμενη φορά που θα λάβεις μήνυμα «σε 5 λεπτά φτάνω», θυμήσου: ίσως να εννοεί «σε 5 ζωές».

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα Grammys ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία στις Πυραμίδες της Γκίζας

Τα Grammys ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία στις Πυραμίδες της Γκίζας

24.10.2025
Επόμενο
Διακόσμησε το σπίτι σου με φώτα και κεριά! Ο απόλυτος οδηγός για cozy χειμερινή ατμόσφαιρα

Διακόσμησε το σπίτι σου με φώτα και κεριά! Ο απόλυτος οδηγός για cozy χειμερινή ατμόσφαιρα

24.10.2025

Δες επίσης

Γυμναστική με φίλους: 5 λόγοι που θα σε κάνουν να μην χάσεις προπόνηση
Fitness

Γυμναστική με φίλους: 5 λόγοι που θα σε κάνουν να μην χάσεις προπόνηση

24.10.2025
Διακόσμησε το σπίτι σου με φώτα και κεριά! Ο απόλυτος οδηγός για cozy χειμερινή ατμόσφαιρα
Life

Διακόσμησε το σπίτι σου με φώτα και κεριά! Ο απόλυτος οδηγός για cozy χειμερινή ατμόσφαιρα

24.10.2025
Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό
Fashion

Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό

24.10.2025
Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub
Beauty

Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub

24.10.2025
It-jacket alert: Το funnel collar είναι το μπουφάν που πρέπει να υιοθετήσεις αυτή τη σεζόν
Fashion

It-jacket alert: Το funnel collar είναι το μπουφάν που πρέπει να υιοθετήσεις αυτή τη σεζόν

24.10.2025
Ουρές χιλιομέτρων στην Τσιμισκή για το καπέλο «Θ» του ΛΕΞ
Fashion

Ουρές χιλιομέτρων στην Τσιμισκή για το καπέλο «Θ» του ΛΕΞ

24.10.2025
Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»
Life

Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»

24.10.2025
Eurovision meets MadWalk: Οι stars που φέρνουν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show
Life

Eurovision meets MadWalk: Οι stars που φέρνουν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show

24.10.2025
Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό
Beauty

Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό

24.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής